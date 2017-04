Auch das Kursziel wurde von 48 auf 46 Euro gesenkt. Die Aktien von ProSiebenSat1 sind am Mittwoch deutlich abgerutscht. Die Anteile des Medienkonzerns standen am Nachmittag zum Preis von 39,33 Euro 3,21 Prozent tiefer. Damit waren sie abgeschlagenes DAX -Schlusslicht.

Die Deutsche Bank sieht überraschende schwache Signale vom europäischen Werbemarkt für das zweite Quartal. Für die Medienkonzerne sei dies umso Besorgnis erregender, weil das traditionelle Fernsehgeschäft zuletzt von der guten Verbraucherstimmung nicht profitiert habe, schrieb Analystin Laurie Davison in einer Branchenstudie vom Mittwoch.

Ihre Kaufempfehlung für die Papiere von ProSiebenSat.1 nahm sie daher zurück und sieht sie nur noch als Halteposition mit einem Kursziel von 46 Euro. Die Anteilsscheine der Branchenkollegen TF1, Metropole Television und ATRESMEDIA rät sie gar zu verkaufen.

Das "Ende der Fernsehwerbung" sei zwar in der Vergangenheit schon allzu oft ausgerufen worden. In den vergangenen neun Monaten sei aber schon auffällig gewesen, dass sie mit dem gestärkten Verbrauchervertrauen und der verbesserten Konjunktur nicht habe Schritt halten können. Die TV-Werbung kollabiere nicht, ein immer größerer Anteil der Werbekampagnen gehe aber online, mobil und in soziale Netzwerke./ag/la/fbr

