32 Prozent hat die Apple -Aktie innerhalb der letzten 12 Monate zugelegt. Allein seit Jahresbeginn 2017 schossen Apple-Titel an der NASDAQ um 22 Prozent nach oben. Zwar legte das Unternehmen in dieser Zeitspanne seine Quartalsbilanz vor und konnte sowohl mit seinen Zahlen zum ersten Quartal als auch mit dem Ausblick überzeugen, darüber hinaus blieben offizielle Ankündigungen von Seiten des Unternehmens, die den Aktienkurs hätten stützen können, aber Mangelware. Lediglich die mehr oder weniger unspektakuläre Produktoffensive im März, bei der Apple auf seine übliche Keynote verzichtete und stattdessen ohne viel Aufhebens ein rotes iPhone und ein günstiges Einsteiger-iPad in den Apple Online-Shop einpflegte , konnten Anleger als Unternehmensnachricht verbuchen.

Apple-Aktie von Hoffnung auf iPhone 8 getrieben

Darüber hinaus regiert bei der Apple-Aktie das Prinzip Hoffnung. Glaubt man den Gerüchten und Spekulationen am Markt, dann präsentiert der US-Technologiekonzern im September ein neues Super-iPhone. Schließlich feiert Apples Erfolgsbringer 2017 bereits seinen 10. Geburtstag - Zeit, das Smartphone, auf dem viel vom Apple Erfolg der vergangenen Dekade beruht, neu zu erfinden. Augmented Reality, Künstliche Intelligenz, ein neues Design, technische Innovation: Die Hoffnungen auf den neuen Stern am Smartphone-Himmel sind groß - und haben der Apple-Aktie seit Januar kräftig Rückenwind verschafft.

RBC Capital hebt Kursziel für Apple-Aktie nochmals deutlich an

Auch Experten sind seit geraumer Zeit mehrheitlich bullish für Apple-Titel. Ein Analyst hat nun Argumente gesammelt, warum das auch so bleiben wird. Amit Daryanani, Analyst bei der Investmentbank RBC Capital Markets, hat sein Kursziel für die Apple Aktie von 155 auf 157 US-Dollar angehoben. Das würde einen Marktwert von 824 Milliarden Dollar bedeuten - aktuell beträgt der Börsenwert des Technologieriesen rund 740 Milliarden Dollar.

Erneut dreht sich alles um das iPhone

Als Grund für die Ausweitung der ohnehin optimistischen Einschätzung für die Apple-Aktie führte Daryanani einmal mehr das iPhone an. Der Produktmix sei weiterhin positiv, so der Experte in seiner Begründung, schließlich habe Apple in zweiten Quartal mehr "Plus-Size"-Modelle an den Mann gebracht, als ursprünglich prognostiziert. Da der Verkaufspreis des iPhone 7 Plus deutlich über dem des iPhone 7 liegt, dürften auch höhere Erlöse bei dem Technologiegiganten hängen geblieben sein. RBC schätzt den Apple-Umsatz im vergangenen Quartal auf 53,5 Milliarden US-Dollar - das wäre am oberen Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spanne.

Auch die Hoffnung auf das iPhone 8 wird von RBC Capital positiv bewertet. Der Analyst rechnet angesichts des erwarteten Super-iPhones mit weiterem Rückenwind für die Aktie.

Weitere Kurstreiber in Sicht

Neben der Produktpalette sieht RBC-Analyst Daryanani noch weitere mögliche Kurstreiber für die Apple-Aktie. Dazu gehört auch beschleunigtes Wachstum im Service-Bereich. Zudem dürften sich auch politische Faktoren positiv auf Apple-Titel auswirken: Donald Trumps mögliche Steueragenda könnte die Aktie weiter stützen.

Kommt die Milliardenübernahme?

RBC Capital Markets hatte sich zudem in den vergangenen Wochen in die Reihe der Analystenhäuser eingereiht, die Apple vor einer möglichen Milliardenübernahme sehen. Als potenziellen Übernahmekandidat hatte RBC-Experte Steven Cahall den Walt Disney-Konzern ins Spiel gebracht. 180 Milliarden Dollar ist der Entertainment-Riese aktuell an der Börse wert. Selbst mit einem Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs könnte Apple als eines der wenigen Unternehmen weltweit eine derart große Übernahme stemmen, denn die Barreserven des Unternehmens sollen bei weit über 200 Milliarden Dollar liegen.

Ein Grund mehr, die Apple-Aktie im Blick zu behalten.



