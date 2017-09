Tesla-Aktie: Jefferies empfiehlt "schweren Herzens" zum Verkauf

Dass die Tesla -Aktie polarisiert ist nichts Neues. Mitte Juni stufte die Berenberg Bank die Papiere etwa mit einem Kursziel von 464 US-Dollar ganz weit oben ein. Doch die Expertenmeinungen gehen auseinander - auch heute noch. Andere Analysten empfehlen die Aktie zu halten oder sogar zu verkaufen.

Analystenstimmen für Tesla-Aktie eher bearish

Erst in der vergangenen Woche bekräftigte Barclays Capital die Einschätzung "underweight" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar. Das wäre zum gestrigen Schlusskurs ein Abschlag von fast 45 Prozent. Am Mittwoch stufte Bernstein Research die Papiere mit "market-perform" und einem Kursziel von 265 US-Dollar ein - immerhin noch ein Minus von rund 30 Prozent. Und auch das Analysehaus Jefferies rät Anlegern von den Titeln ab.

"Bisherige Erfolge sind beeindruckend"

Jefferies-Analyst Philippe Houchois spricht in einer Kundenmitteilung von einer Entscheidung, die schweren Herzens gefällt wurde. "Die bisherigen Erfolge und Visionen sind beeindruckend, doch wir glauben nicht, dass Teslas vertikal integriertes Geschäftsmodell so schnell und gewinnbringend hochskaliert werden kann, wie allgemein angenommen wird und wie es die sehr hohe Bewertung impliziert." Der diskontierte Cashflow rechtfertige den hohen Aktienwert nicht, geschweige denn eine weitere Aufwärtsbewegung.

Der Analyst bezweifelt außerdem, dass der Elektroautobauer im Jahr 2019 eine Bruttogewinnmarge von 30 Prozent oder mehr erwirtschaften kann, welcher das Geschäftsmodell untermauern würde. Also bliebe Tesla bis 2020 ein Verlustgeschäft. Darum setzte Jefferies das 12-Monats-Kursziel für die Papiere laut der Analyse vom Dienstag bei 280 US-Dollar an, also rund ein Viertel unter dem derzeitigen Kurs. Nun wurde jedoch bekannt, dass sich der Analyst dabei offenbar verrechnet hat.

Kursziel noch weiter gesenkt

In einem revidierten Bericht nennt Houchois am Mittwoch ein noch tieferes Kursziel. Dieses liege nun bei 240 US-Dollar, also 36 Prozent unter dem aktuellen Aktienwert. Der Fehler unterlief dem Experten wohl, da er seine erste Berechnung mit 139,6 Millionen im Umlauf befindlichen Tesla-Aktien anstellte. Im vergangenen Quartalsbericht rief Tesla dagegen eine Anzahl von 165,2 Millionen Wertpapieren auf. Das wirkt sich nun noch negativer auf das Kursziel aus. Schlechte Aussichten also für die Tesla-Aktie, zumindest wenn man dem Analysten Glauben schenken will.

