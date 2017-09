Lanxess legt Messlatte für Rendite hoch - Einsparungen im Blick

Köln (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess will die Krise der vergangenen Jahre endgültig hinter sich lassen und seine Profitabilität deutlich verbessern.

Ab 2021 solle die operative Rendite zwischen 14 und 18 Prozent liegen, setzte sich das Kölner Unternehmen am Dienstag ein neues mittelfristiges Margenziel. 2016 lag die am bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) gemessene Rendite bei 12,9 Prozent. Darin ist allerdings noch das Kautschukgeschäft, das Lanxess 2015 in das Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo mit dem saudischen Ölgiganten Saudi Aramco eingebracht hatte, berücksichtigt.

Lanxess hatte erklärt, Arlanxeo noch für drei Jahre voll konsolidieren zu wollen, an den Besitzverhältnissen sollte sich in den nächsten fünf Jahren nichts ändern. Überkapazitäten und Preisverfall im Kautschukgeschäft hatten zur Krise von Lanxess beigetragen. Vorstandschef Matthias Zachert hatte das Unternehmen neu ausgerichtet und mit einem Sparprogramm wieder auf Kurs gebracht.

"In den zurückliegenden Jahren haben wir die Hausaufgaben gemacht, jetzt können wir wieder mitspielen", sagte Zachert. Ein wichtiger Faktor zur Erreichung der neuen Finanzziele seien die erwarteten Einsparungen aus der Übernahme des US-Rivalen Chemtura - dem größten Zukauf in der Firmengeschichte. Bis zum Jahr 2020 will Lanxess rund 100 Millionen Euro an jährlichen Kosteneinsparungen erreichen, davon rund 25 Millionen Euro in diesem Jahr. Gleichzeitig plant Lanxess Investitionen von rund 400 Millionen Euro bis 2020 in allen vier Segmenten.