DIENSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des ANZAC-Tages geschlossen.

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.577,38 +3,99% +8,72% Stoxx50 3.179,14 +2,04% +5,60% DAX 12.454,98 +3,37% +8,48% FTSE 7.264,68 +2,11% +1,71% CAC 5.268,85 +4,14% +8,36% DJIA 20.756,24 +1,01% +5,03% S&P-500 2.371,21 +0,96% +5,91% Nasdaq-Comp. 5.975,68 +1,10% +11,01% Nasdaq-100 5.500,03 +1,07% +13,09% Nikkei-225 18.875,88 +1,37% -1,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,59% -91

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,24 49,62 -0,8% -0,38 -12,8% Brent/ICE 51,65 51,96 -0,6% -0,31 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,99 1.285,00 -0,8% -10,02 +10,7% Silber (Spot) 17,89 17,94 -0,3% -0,05 +12,3% Platin (Spot) 961,45 972,40 -1,1% -10,95 +6,4% Kupfer-Future 2,55 2,54 +0,5% +0,01 +1,6%

Über allem steht die Erwartung, dass in Frankreich das rechtspopulistische Schreckgespenst Marine Le Pen wohl keine Chance auf eine Präsidentschaft mehr haben dürfte. Der Sieg des liberalen EU-Befürworters Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl sorgt für Erleichterung an den Börsen rund um den Globus. Macron werden nun in der Stichwahl am 7. Mai gegen Le Pen beste Siegchancen eingeräumt. Naturgemäß kann die Wall Street von diesem europäischen Ereignis nicht so stark profitieren wie die Märkte jenseits des großen Teichs. Der Nasdaq-Composite springt dennoch auf Allzeithoch. Doch auch heimische Hoffnungen beflügeln die Wall Street. Denn US-Präsident Donald Trump hat am Freitag die Vorlage einer Steuerreform für Mittwoch mit "massiven" Steuersenkungen angekündigt. Bereits zum Wochenausklang hatten diese Aussichten den US-Aktienmarkt gestützt. Den klaren Profiteur der Frankreich-Wahl mit den damit einhergehenden gesunkenen Risiken für die Eurozone stellt die Gemeinschaftswährung. Der Euro springt zum US-Dollar in die Nähe eines Fünfmonatshochs. Angesichts der erkennbar gestiegenen Risikoneigung verlassen Anleger in Scharen die vermeintlich sicheren Häfen Gold und Renten. Halliburton steigen um 0,4 Prozent. Der Öldienstleister hat besser als erwartet abgeschnitten. Gleiches gilt auch für Hasbro. Die Titel ziehen um 5,7 Prozent an. PPG erhöhte ihre Offerte für Akzo Nobel zum zweiten Mal. PPG zeigen sich 1,5 Prozent fester.

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

Keine Termine mehr angekündigt.

Der Wahlsieg Emmanuel Macrons bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen hat den Dax auf den höchsten Kurs seiner Börsengeschichte getrieben. Der Pariser CAC-40 stieg auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren. Nicht nur der DAX, auch in Helsinki sprang der Leitindex OMX auf einen historischen Höchstkurs. In Frankfurt stiegen Adidas, Siemens und SAP auf neue Rekordkurse. Bankaktien waren die größten Profiteure des Wahlausgangs, der Sektor stieg um 7,4 Prozent. Papiere wie Unicredit, Credit Agricole und Societe Generale sprangen um 10 bis 13 Prozent nach oben. Ein "Frexit", wie ihn Le Pen gefordert hatte, wäre ein Horrorszenario für die Banken gewesen. Die Bankenwerte profitierten aber auch von deutlich zulegenden Renditen. Selbst die Abstufung Italiens durch Fitch trat angesichts des Wahlergebnisses in den Hintergrund. Die Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen französischen Staatsanleihen und entsprechenden Bundesanleihen engte sich auf 52 Basispunkte ein. Im Vorfeld der Wahl war dieser "Spread" im Hoch bis auf 75 Basispunkte gestiegen. Akzo Nobel stiegen um 4,8 Prozent, nachdem PPG das Kaufangebot zum zweiten Mal erhöht hatte. Philips ist dank guter Geschäfte mit Medizintechnik besser ins Jahr gestartet als erwartet. Der Kurs zog um 3,6 Prozent an. Lafargeholcim verloren 1,6 Prozent - belastet vom überraschenden Rücktritt des CEO Eric Olsen.

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:49 Fr, 17.26 % YTD EUR/USD 1,0852 +0,14% 1,0837 1,0698 +3,2% EUR/JPY 119,13 -0,19% 119,36 116,66 -3,1% EUR/CHF 1,0809 +0,16% 1,0791 1,0681 +0,9% EUR/GBP 0,8492 +0,10% 0,8483 1,1944 -0,4% USD/JPY 109,78 -0,31% 110,12 109,06 -6,1% GBP/USD 1,2779 +0,00% 1,2779 1,2779 +3,6%

An den Börsen haben klar die positiven Vorzeichen überwogen, nachdem der europafreundliche Kandidat Emmanuel Macron die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Nur die chinesischen Aktienmärkte profitierten nicht von dem Wahlergebnis. Dort standen weiter heimische Faktoren im Vordergrund. Auf den Kursen lastet schon seit einiger Zeit die Furcht vor einer strengeren Regulierung der Wertpapiermärkte. Die chinesischen Behörden gehen vor allem gegen Börsenspekulationen von Versicherungsunternehmen vor. Am Wochenende teilte die Versicherungsaufsicht mit, sie habe neue Anweisungen für die Versicherungsbranche erlassen, damit diese ihre Anstrengungen zur Risikoprävention verstärke. Am Markt ging die Sorge um, dass dies bei den Versicherern Aktienverkäufe in größerem Umfang nach sich ziehen könnte. Nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses in Frankreich legte der Euro auf den höchsten Stand seit fünf Monaten zu. Zur japanischen Währung stieg der Euro ebenfalls an. Der US-Dollar profitierte davon, dass die versprochene Steuerreforn in den USA nun offenbar doch allmählich konkrete Formen annimmt. Der schwächere Yen befeuerte den Nikkei. Gesucht waren vor allem Exportwerte. An den anderen Märkten der Region fielen die Gewinne weniger deutlich aus. Sichere Häfen waren nicht gefragt. Der Goldpreis fiel, ebenso Rentennotierungen. Sony gewannen 3,8 Prozent. Die Titel profitierten nicht nur vom schwächeren Yen, sondern auch von den optimistischeren Ertragserwartungen des Unternehmens. Cheung Kong Infrastructure stiegen nach einem positiven Analystenkommentar um 3,7 Prozent.

BASF übernimmt mexikanischen Anbieter von Abdichtungssystemen

Der Chemiekonzern BASF verstärkt seine Aktivitäten in Mexiko und Lateinamerika mit einem Zukauf. Er übernimmt Grupo Thermotek, einen Anbieter von Abdichtungssystemen. Einen Kaufpreis nannte BASF nicht.

Südzucker will Dividende um 15 Cent auf 45 Cent je Aktie erhöhen

Die Aktionäre der Südzucker AG können sich nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr über eine deutlich höhere Dividende freuen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016/17 auf 45 Cent je Aktie von 30 Cent im Vorjahr steigen. Die Hauptversammlung soll einen entsprechenden Vorschlag des Vorstandes am 20. Juli genehmigen.

Europäische Energiekonzerne investieren 4,75 Mrd EUR in Nord Stream 2

Uniper und vier weitere europäische Energieunternehmen beteiligen sich mit rund 4,75 Milliarden Euro oder 50 Prozent der Gesamtkosten am Bau der neuen Gaspipeline zwischen Russland und Europa. Uniper, die sich vor einiger Zeit vom Energiekonzern Eon abgespalten hat, investiert bis zu 950 Millionen Euro in Nord Stream 2. Das sind 10 Prozent der gegenwärtig geplanten Gesamtkosten des Projekts, wie das Unternehmen mitteilte.

Reimann-Holding will Schuhmarken Jimmy Choo und Bally verkaufen

Die JAB Holding der deutschen Milliardärsfamilie Reimann sucht einen Käufer für die Schuhmarken Jimmy Choo und Bally International. Der Konzern kündigte am Montag an, sich künftig auf Unternehmen aus der Konsumgüterbranche zu konzentrieren. Dazu zählt vor allem das Kaffeeimperium.

Steigendes Bestellvolumen treibt Wachstum von Delivery Hero

Delivery Hero hat auch 2016 von einem erhöhten Aufkommen an Essenslieferungen profitiert. Wie der Anbieter von Online-Portalen für Essenslieferdienste wie pizza.de mitteilte, legte der Umsatz kräftig zu. Die Entwicklung soll sich nach den Plänen des Unternehmens, das weiterhin einen Börsengang in Erwägung zieht, auch 2017 fortsetzen.

PPG erhöht Übernahmeangebot für Akzo Nobel erneut

Die amerikanische PPG Industries Inc gibt beim niederländischen Farben- und Spezialchemiekonzern Akzo Nobel nicht auf. PPG erhöhte seine Offerte zum zweiten Mal. Der US-Konzern bietet jetzt 95,75 Euro je Akzo-Aktie oder insgesamt 24,6 Milliarden Euro. Es sei eine "letzte Einladung an das Akzo-Management", so PPG. Das bisherige Angebot hatte auf 88,72 Euro je Aktie gelautet.

GM blitzt im Zündschloss-Skandal bei oberstem US-Gericht ab

Der Autokonzern General Motors (GM) ist mit seinem Vorhaben gescheitert, die Auswirkungen des Zündschloss-Skandals juristisch zu begrenzen. Der Supreme Court der USA lehnte einen Antrag von General Motors (GM) ab, sich mit der Thematik zu befassen. Der Autohersteller hatte das oberste US-Gericht aufgefordert, die Entscheidung einer unteren Instanz zu prüfen, wonach weitere Geschädigte das Unternehmen wegen des Debakels um defekte Zundschlösser grundsätzlich verklagen können. Nach der Entscheidung des Supreme Court können auf GM nun möglicherweise weitere Klagen in Milliardenhöhe zukommen.

