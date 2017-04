Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Australien blieben die Börsen wegen des ANZAC-Tages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.32 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.583,16 +0,16% +8,89% Stoxx50 3.186,76 +0,24% +5,85% DAX 12.467,04 +0,10% +8,59% FTSE 7.275,64 +0,15% +1,86% CAC 5.277,88 +0,17% +8,55% DJIA 21.003,03 +1,15% +6,28% S&P-500 2.388,01 +0,58% +6,66% Nasdaq-Comp. 6.024,86 +0,69% +11,92% Nasdaq-100 5.545,30 +0,68% +14,02% Nikkei-225 19.079,33 +1,08% -0,18% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,9% -66

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,98 49,23 -0,5% -0,25 -13,3% Brent/ICE 51,51 51,6 -0,2% -0,09 -11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,90 1.279,30 -1,2% -15,41 +9,8% Silber (Spot) 17,62 17,94 -1,8% -0,32 +10,7% Platin (Spot) 953,00 961,50 -0,9% -8,50 +5,5% Kupfer-Future 2,58 2,55 +0,9% +0,02 +2,6%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach der Rally des Vortages geht es an der Wall Street munter weiter nach oben. Vor allem überzeugende Geschäftsberichte treiben die US-Indizes. Der Nasdaq-Index steigt erstmals in seiner Geschichte über die Schallmauer von 6.000 Zählern. US-Präsident Donald Trump hat für Mittwoch die Pläne zur Steuerreform angekündigt. Zwar stellten Anleger immer stärker die Frage nach der Umsetzbarkeit, dennoch gebe es auch neue Hoffnung auf eine Kompromissfindung. Laut Medienberichten soll Trump nun sogar bereit sein, die Finanzierung der geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko aus seinem Budgetentwurf zu streichen, um diesen mehrheitsfähig zu machen. Händlern zufolge erhöht dies auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung ihre Steuerreform durch den Kongress bringen kann. Darüber hinaus sprechen Händler auch von einem Fokuswechsel: Der große Makro-Schwung sei in einen Mikro-Markt gemündet. Von guten Geschäftszahlen sprechen Marktteilnehmer mit Blick auf Caterpillar. Der Kursanstieg von 6,4 Prozent könnte aber überzogen sein. Dupont hat dank einer starken Nachfrage nach Saatgut operativ mehr verdient als erwartet. Der Kurs zieht um 2,9 Prozent an. Mit McDonald's überzeugt ein dritter Dow-Wert: Die Titel legen um 4,6 Prozent zu. Die Schnellrestaurantkette schlägt die Vorhersagen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Umsatz 1Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der Dax hat erneut auf Rekordkurs gelegen - die Frankreichwahl wirkte noch etwas nach. Nach dem Rally-Schub vom Wochenauftakt ließ allerdings die Dynamik deutlich nach. Das galt auch für den Euro-Stoxx-50. Weiter aufwärts ging es mit dem Euro. Mit der nachlassenden Dynamik am Gesamtmarkt rückten Einzeltitel in den Vordergrund. Den Gewinner Nummer eins im DAX stellten Thyssenkrupp mit einem Plus von 2,7 Prozent. Merck KGaA gewannen 2,4 Prozent. Die Darmstädter verkaufen eine auf Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisierte Einheit an Fresenius. Zudem übernimmt Fresenius Kabi den US-Arzneimittelhersteller Akorn für 4,3 Milliarden Dollar. Fresenius fielen um 1,5 Prozent zurück. Mit Enttäuschung wurde am Markt aufgenommen, dass Continental an der Sparte Powertrain festhält. Continental büßten 2,7 Prozent ein. Bei SAP lagen sowohl die Umsätze mit Software-Lizenzen als auch diejenigen im so genannten Cloud-Geschäft über den Konsensprognosen. SAP legten um 0,2 Prozent zu. Die Investorenfamilie Arnault will die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen Aktien des Modelabels Christian Dior erwerben und das Traditionshaus in den Luxusgüterkonzern LVMH einbringen. Christian Dior stiegen um 11 Prozent und LVMH legten um 3,9 Prozent zu. Bei Novartis war der Gewinn weniger stark zurückgegangen als befürchtet. Der Kurs stieg um 2,2 Prozent. AMS schnellten um 10,5 Prozent nach oben. Der Sensorhersteller hatte deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Peugeot verloren 1,2 Prozent. Im Dieselabgasskandal hat die Justiz ihre Ermittlungen nun auch gegen PSA Peugeot Citroen ausgeweitet. Ericsson gaben um 2,6 Prozent nach. Die Schweden mussten erneut milliardenschwere Abschreibungen vornehmen.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Mo, 17.30 % YTD EUR/USD 1,0945 +0,71% 1,0867 1,0861 +4,1% EUR/JPY 121,49 +1,46% 119,74 119,24 -1,2% EUR/CHF 1,0864 +0,44% 1,0816 1,0815 +1,4% EUR/GBP 0,8523 +0,37% 0,8491 1,1770 -0,0% USD/JPY 111,01 +0,74% 110,20 109,79 -5,0% GBP/USD 1,2840 +0,32% 1,2799 1,2783 +4,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit den positiven Vorgaben aus Übersee ist es an den Börsen nach oben gegangen. Die Gewinne fielen meist aber kleiner aus als in den USA und Europa. In Asien wurde die Kauflaune etwas gedämpft durch die Angst vor einer Eskalation des Konflikts mit Nordkorea. Am Dienstag jährt sich die Gründung der nordkoreanischen Armee zum 85. Mal. Beobachter fürchten, dass dieser Jahrestag mit dem Test einer Atombombe "gefeiert" werden könnte. US-Präsident Donald Trump hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu aufgerufen, härtere Sanktionen gegen Nordkorea zu verhängen. Im südkoreanischen Seoul legten die Kurse dennoch deutlich zu. Nach der Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun-hye war das Verbrauchervertrauen in Südkorea auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen. Auch an den chinesischen Aktienmärkten, die in den vergangenen Tagen unter der Angst vor einer strengeren Regulierung des Börsenhandels gelitten hatten, ging es nun nach oben. Hier stützten Kursgewinne von Unternehmen, die von der Einrichtung der geplanten Sonderwirtschaftszone Xiongan profitieren dürften. Unter den Einzelwerten waren in Tokio Aktien exportabhängiger Unternehmen gefragt, die vom schwächeren Yen profitierten. Yamato stiegen um 5,6 Prozent, das Unternehmen erhöht die Gebühren um 20 Prozent. In Seoul schlossen SK Hynix unverändert, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen viermal höheren Gewinn gemeldet hatte als im Vorjahr. Beobachter erklärten die verhaltene Kursreaktion damit, dass die Aktie seit Jahresbeginn gut gelaufen sei. Die in Hongkong gelisteten Aktien von Chongqing Iron & Steel brachen um weitere gut 16 Prozent ein. Dem Unternehmen droht wegen hoher Verluste das Delisting von der Börse in Schanghai; dort waren die Titel vom Handel ausgesetzt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BASF übernimmt US-Spezialisten für Agrardatenanalyse

BASF übernimmt den US-Datenspezialisten ZedX, dessen analytische Modellrechnungen Landwirten dabei helfen, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel gezielter einzusetzen. Der Chemiekonzern hat nach eigenen Angaben einen Kaufvertrag für das 1987 gegründete und in Pennsylvania beheimatete Unternehmen geschlossen, der binnen vier Wochen umgesetzt sein dürfte. Zum Kaufpreis machte BASF keine Angaben.

Fitch stuft Schaeffler mit BBB- ein; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch hat dem Autozulieferer Schaeffler eine solide Bonitätsbewertung zuerkannt. Wie die Agentur mitteilte, stuft sie das Emittentenausfallrating (IDR) des Konzerns mit BBB- ein, was in die Kategorie des sogenannten Investmentgrade-Ratings fällt. Der Ausblick ist stabil.

Axel Springer kauft französisches Immobilienportal für 105 Millionen Euro

Der Medienkonzern Axel Springer stärkt sein Geschäft mit Rubrikenangeboten mit einem Zukauf in Frankreich. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt es von der Medienholding Spir Communication die Tochter Concept Multimedia, die das Immobilienportal Logic-Immo.com betreibt. Die Bewertung der Transaktion beträgt 105 Millionen Euro.

Grammer wehrt einstweilige Verfügung gegen Partner-Beteiligung ab

Der Autozulieferer Grammer hat im Machtkampf mit einem Investor einen juristischen Sieg eingefahren. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat die Vollstreckung einer einstweiligen Verfügung gegen die Grammer AG einstweilig eingestellt, teilte das SDAX-Unternehmen mit. Erwirkt hatte die einstweilige Verfügung die Prevent DEV GmbH der Unternehmerfamilie Hastor. Sie wollte damit die Ausgabe von Aktien aus einer im Februar begebenen Pflichtwandelanleihe an den Grammer-Partner Ningbo Jifeng verhindern.

Adler Real Estate will Gratisaktien ausgeben

Adler Real Estate will Gratisaktien an seine Aktionäre ausgeben und sie so am Geschäftserfolg beteiligen. Diese Entscheidung erfolge vor dem Hintergrund der positiven Unternehmensentwicklung der vergangenen Geschäftsjahre und angesichts der Tatsache, dass die Gesellschaft über eine hohe Kapitalrücklage verfüge, hieß es.

Hypoport steigert Umsatz und Ertrag im 1. Quartal

Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal ein zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum erzielt. Die Einnahmen seien auf 47 Millionen von 35,7 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen auf vorläufiger Basis mit. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde bei 7 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahreszeitraum hatte Hypoport operativ 5,4 Millionen Euro verdient.

Transtec beantragt Insolvenz

Da IT-Unternehmen Transtec AG steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Der vorläufige Jahresabschluss lasse erwarten, dass nach dessen Veröffentlichung für das Unternehmen wichtige Kreditlinien bei Banken, Warenkreditversicherern und Lieferanten gekürzt werden oder ganz entfallen, teilte das Unternehmen mit. Es will nun einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen, verbunden mit einem Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens.

Akzo Nobel lehnt außerordentliche Hauptversammlung ab

Der niederländische Farben- und Spezialchemiekonzern Akzo Nobel lässt den aktivistischen Investor Elliott mit seiner Forderung nach einer außerordentlichen Hauptversammlung abblitzen. Elliott und andere Investoren hatten das Aktionärstreffen gefordert, um den Chairman von Akzo Nobel, Antony Burgmans, abzusägen.

Nestle verlagert Teile der Produktion von Großbritannien nach Polen

In den britischen Werken des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestle stehen knapp 300 Arbeitsplätze auf der Kippe. Das Unternehmen will einige Produktionslinien nach Polen verlagern. Das Vorhaben, das vier Produktionsstätten betrifft, soll in diesem und im kommenden Jahr umgesetzt werden. Nestle will den Stellenabbau durch die freiwillige Annahme von Abfindungsangeboten erreichen.

3M erhöht nach starkem Jahresstart den Gewinnausblick

Der US-Mischkonzern 3M hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als am Markt erwartet. Angesichts der guten Entwicklung erhöhte das Unternehmen seinen Ausblick auf das Gesamtjahr.

Caterpillar hebt Umsatzausblick an

Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar ist besser ins Jahr gestartet als der Konzern selbst erwartet hat. Nach dem guten ersten Quartal hob das Unternehmen nun den Umsatzausblick an. Die Aktionäre reagieren verzückt: Die Aktie klettert vorbörslich um knapp 5 Prozent.

Coca-Cola drückt nach Gewinnrückgang auf die Kostenbremse

Der Getränkekonzern Coca-Cola hat als Folge der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen einen deutlich Gewinn- und Umsatzrückgang verbucht. Außerdem beeinträchtigten das späte Osterfest und weniger Verkaufstage im Quartal den Getränkeabsatz, vor allem in Latein- und Nordamerika. Darauf reagiert der Brausekonzern nun mit einem rigorosen Stellenabbau: Mehr als jeder fünfte Mitarbeiter in der Verwaltung soll gehen.

Dupont verdient mehr als erwartet und sieht Fusion im Plan

Der US-Chemiekonzern Dupont hat im ersten Quartal 2017 dank einer starken Nachfrage nach Saatgut operativ mehr verdient als erwartet und sieht seine Fusion mit Dow Chemical im Zeitplan. Der Konzernumsatz wuchs um 5 Prozent auf 7,7 Milliarden US-Dollar. Das meiste Wachstum machte dabei ein höheres Absatzvolumen aus. Der Umsatz sei in fast allen Segmenten, geführt von der Landwirtschaftssparte und Performance Materials, gewachsen, teilte Dupont mit.

Ganztätiges McDonald's-Frühstück lockt immer noch Kunden

McDonald's hat im ersten Quartal mehr Kunden als im Vorjahr in seine Restaurants gelockt. Die Fast-Food-Kette steigerte ihren Umsatz auf vergleichbarer Fläche deutlich, sowohl global als auch im wichtigen Heimatmarkt USA. Ein Grund war das im vergangenen Jahr in den USA eingeführte ganztägige Frühstücksangebot. Obwohl der Gesamtumsatz sank, profitierte McDonald's unter dem Strich von geringeren Kosten. Die Aktie klettert vorbörslich um knapp 3 Prozent.

Streamingdienste lassen Musikbranche weiter solide wachsen

Dank des anhaltenden Booms der Streamingdienste verzeichnet die Musikbranche einen weiterhin deutlichen Zuwachs ihrer Einnahmen. Wie der globale Musikindustrie-Verband IFPI am Dienstag mitteilte, stieg der Umsatz aus Musikaufnahmen im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar (14,4 Milliarden Euro).

