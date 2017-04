Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.40 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.563,29 -0,43% +8,29% Stoxx50 3.193,12 -0,14% +6,06% DAX 12.443,79 -0,23% +8,39% FTSE 7.237,17 -0,71% +1,32% CAC 5.271,70 -0,31% +8,42% DJIA 20.953,28 -0,10% +6,02% S&P-500 2.385,82 -0,07% +6,57% Nasdaq-Comp. 6.039,86 +0,24% +12,20% Nasdaq-100 5.561,64 +0,37% +14,35% Nikkei-225 19.251,87 -0,19% +0,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,05% +72

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,71 49,62 -1,8% -0,91 -13,8% Brent/ICE 50,89 51,82 -1,8% -0,93 -12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,14 1.268,99 -0,3% -3,86 +9,9% Silber (Spot) 17,34 17,50 -0,9% -0,17 +8,8% Platin (Spot) 944,35 950,50 -0,6% -6,15 +4,5% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,4% -0,01 +2,6%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Wall Street zeigt sich zweigeteilt: Während der Dow-Jones-Index mit den Blue Chips ins Minus gerutscht ist, geht es mit dem technologielastigen Nasdaq-Composite etwas nach oben. Der Index hat ein neuerliches Allzeithoch erklommen, vor allem beflügelt vom festen Halbleitersektor. Eine starke Belastung für den Gesamtmarkt sind dagegen die Energiewerte, die dem abdriftenden Ölpreis nach unten folgen. Teilnehmer sehen die Steuerreform indes als letztlich nicht entscheidend an: "Am Ende des Tages geht es immer um Unternehmensergebnisse und Wachstum", sagt ein Chefmarktstratege. Dow Chemical hat die Markterwartungen geschlagen. Nach deutlichen vorbörslichen Aufschlägen geht es nun um 1,8 Prozent nach unten. Potash klettern um 2,0 Prozent. Kosteneinsparungen und ein verbessertes Umfeld haben dem Düngemittelhersteller zu deutlich mehr Gewinn verholfen. Hohe Kosten für Rückrufe und Rohmaterialien haben Ford einen starken Gewinnrückgang beschert. Die Aktie fällt um 1,7 Prozent. Southwest Airlines begeben sich um 3,8 Prozent auf Sinkflug. Die Fluggesellschaft verfehlte die Marktvorhersagen. Bei American Airlines steigen die Kosten für Treibstoff und Löhne schnell. Für die Aktie geht es 6,9 Prozent abwärts. Bristol-Myers Squibb verteuern sich nach Geschäftszahlen oberhalb der Prognosen um 3,4 Prozent. Under Armour spurten um 9,0 Prozent gen Norden. Der Sportartikelhersteller verbuchte Verluste, diese fallen aber niedriger als befürchtet aus. Paypal ziehen um 7,4 Prozent an. Der Bezahldienstleister überraschte sowohl mit Umsatz als auch bereinigtem Gewinn positiv und kündigte überdies einen Aktienrückkauf an. Nach der Achterbahn des Vortages geht es am Erdölmarkt deutlich bergab. Auch die Lagerbestandsdaten des Vortages hätten die Sorgen vor einer Überversorgung des Marktes durch eine steigende US-Förderung nicht nachhaltig entkräften können, heißt es im Handel. "Es existiert eine zutiefst negative Marktstimmung (...)", sagt ein Rohstoffanalyst. Der Markt werde ungeduldig, inwieweit die Opec das Zusatzangebot in den USA ausgleichen könne.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:03 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:03 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

EZB-Chef Draghi fand dieses Mal sehr ausgewogenen Worte. Während er die Wirtschaftslage in der Eurozone leicht besser beurteilte, ging er aber auch weiterhin von einer niedrigen Inflation aus. Am Devisenmarkt sorgen die Aussagen für etwas Volatilität - unter dem Strich neigte der Euro zur Schwäche. Umsatz und Gewinnkennziffern lägen auf breiter Front über den Prognosen, hieß es zu BASF. Bemängelt wurde allerdings der Cashflow aus dem operativen Geschäft. Für die Aktie ging es um 1,3 Prozent nach unten. Von guten Geschäftszahlen sprachen Händler dagegen bei Bayer. Der Kurs stieg um 4,2 Prozent. Von durchwachsenen Geschäftszahlen war dagegen bei der Lufthansa die Rede. Das Kerngeschäft hatte nicht überzeugt. Die Aktie fiel um knapp 6 Prozent. Für Deutsche Börse ging es um knapp 4 Prozent nach oben. Der Nettogewinn hatte die Prognosen leicht, das EBIT sogar deutlich übertroffen. Von einem enttäuschenden Zwischenbericht sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Deutsche Bank. Die Gewinnkennziffern seien von niedriger Risikovorsorge geschönt worden. Deutsche Bank verloren 3,7 Prozent. Beiersdorf ist mit einem kräftigeren Umsatzwachstum ins Jahr gestartet. Die Aktie notierte 0,1 Prozent im Plus. Positiv wurden die Umsatzzahlen von Saint-Gobain aufgenommen. Saint-Gobain gewannen 0,2 Prozent. Total hat mit der Produktion die Konsensprognose um 2 Prozentpunkte übertroffen, wie ein Händler anmerkte. Die Aktie verlor in einem schwachen Sektor 1,2 Prozent - belastet vom deutlichen Preisrutsch am Erdölmarkt. Für Lloyds Banking ging es nach einem klar über den Erwartungen liegenden Nettogewinn um 2,3 Prozent nach oben.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Mi, 17.36 % YTD EUR/USD 1,0876 -0,21% 1,0898 1,0869 +3,4% EUR/JPY 120,95 -0,25% 121,26 121,35 -1,6% EUR/CHF 1,0809 -0,19% 1,0830 1,0819 +0,9% EUR/GBP 0,8429 -0,43% 0,8466 1,1814 -1,1% USD/JPY 111,24 -0,02% 111,26 111,65 -4,8% GBP/USD 1,2901 +0,22% 1,2873 1,2841 +4,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Trotz leicht negativer US-Vorgaben hat die Mehrzahl der Börsen ein kleines Plus geschafft. Lokale Themen setzten sich gegen die Enttäuschung über die geplante US-Steuerreform durch. Beobachter bemängelten, der Entwurf sei nicht detailliert genug. Unter den wichtigeren Börsen der Region wies nur der Tokioter Aktienmarkt ein kleines Minus auf, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihre Geldpolitik bestätigt hatte. Die Notenbanker äußerten sich optimistischer zu den Aussichten der heimischen Wirtschaft, nahmen aber ihre Inflationsprognose leicht zurück. Das habe den japanischen Aktienmarkt etwas belastet, sagten Beobachter. In Seoul halfen Daten zum südkoreanischen Wirtschaftswachstum. Stützend wirkte, dass das Handelsministerium seine diesjährige Exportprognose angehoben hatte. Der Kospi wurde ferner gestützt vom Schwergewicht Samsung, das um 2,6 Prozent zulegte. Der Konzern hat im ersten Quartal den Nettogewinn um 46 Prozent gesteigert. Aktien anderer südkoreanischer Exportunternehmen schwächelten aber, nachdem die Landeswährung Won zum US-Dollar zugelegt hatte. In Schanghai machte der Markt anfängliche Abgaben von gut 1 Prozent mehr als wett, nachdem eine Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping dahingehend interpretiert worden war, dass strengere regulatorische Vorgaben zur Eindämmung von Spekulationen nicht zwangsläufig zu systemischen Risiken führen müssten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Deutsche Börse gibt im Juni Strategie-Update

Die Deutsche Börse lädt am 14. Juni zum Investorentag mit Strategie-Update in London ein. Der Börsenbetreiber wird dort sowohl bestehende als wie auch neue Wachstum-Initiativen präsentieren, wie Finanzvorstand Gregor Pottmeyer am Donnerstagnachmittag im Rahmen der Telefonkonferenz mit Analysten erklärte. Nach der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) warten die Anleger auf ein Strategie-Update.

Germanwings siegt im Streit mit EU im Streit um staatliche Beihilfen

Die Fluglinie Germanwings hat sich im Streit mit der EU-Kommission um angeblich unzulässige staatliche Beihilfen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) durchgesetzt. Die mittlerweile in Eurowings umbenannte Lufthansa-Tochter muss 1,2 Millionen Euro nicht zurückzahlen, entschieden die Luxemburger Richter mangels Beweisen in einem am Donnerstag verkündeten Urteil.

Beschäftigte von Linde machen gegen Praxair-Fusion mobil

Bei einem Aktionstag der Gewerkschaften haben sich die Beschäftigten des Linde-Konzerns gegen die geplante Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair gewehrt. Nach Angaben der IG Bergbau Chemie Energie (IG BCE) und der IG Metall beteiligten sich an dem europaweiten Protest 2.500 Linde-Mitarbeiter an über 30 Standorten. Mit 1.200 machten die meisten vor der Konzernzentrale in München ihrem Ärger Luft.

Grammer verdient deutlich mehr

Die Grammer AG ist dank einer guten Nachfrage aus Amerika und Asien mit einem robusten Wachstum ins Geschäftsjahr gesteigert. Der Konzernumsatz legte in den ersten drei Monaten um 7,5 Prozent auf 458,0 Millionen Euro zu, wie der Zulieferer für Pkw-Innenausstattung und Nutzfahrzeugsitze mitteilte. Der operative Gewinn stieg auch wegen Kostensenkungen um mehr als die Hälfte auf 22,5 Millionen Euro. Die Marge wuchs entsprechend um 1,4 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

Nabaltec erzielt Rekordumsatz im ersten Quartal 2017

Die Nabaltec AG hat die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 bestätigt und gleichzeitig einen Rekordumsatz für das erste Quartal 2017 berichtet. Für das US-Tochterunternehmen Nashtec strebt der Konzern eine Stand-alone-Lösung an. Im Geschäftsjahr 2016 hat der Chemiekonzern - wie schon vorab berichtet - einen Umsatzwachstum von 5,2 Prozent auf 159,2 Millionen Euro erzielt und einen Vorsteuergewinn (EBIT) von 12,2 Millionen nach 14,5 Millionen Euro im Vorjahr erwirtschaftet.

American Airlines leidet unter steigenden Kosten

Die Fluggesellschaft American Airlines hat im ersten Quartal zwar ihren Umsatz um 2 Prozent gesteigert und auch mehr verdient als von Beobachtern erwartet. Investoren betrachten die Entwicklung dennoch mit Sorge, steigen doch die Kosten wie Treibstoffpreise und Löhne schnell, so dass die Gewinne rasch wieder aufgezehrt werden. Die größte Airline der USA berichtete, der Umsatz sei insgesamt um 2 Prozent auf 9,6 Milliarden US-Dollar gestiegen, während sich das Nettoergebnis auf 234 Millionen Dollar drittelte. Vor Sonderposten verdiente die Gesellschaft 0,61 Dollar je Aktie. Analysten hatten American nur 0,57 Dollar zugetraut.

BP verkauft 50%-Anteil an chinesischer Secco für 1,68 Mrd Dollar

Der Ölkonzern BP hat einen Käufer für seinen Anteil von 50 Prozent an der chinesischen Petrochemikalien-Raffinerie Secco gefunden. Übernommen wird er den Angaben zufolge vom Partner des Joint Ventures, der China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec). Gekauft werde der Anteil für 1,68 Milliarden US-Dollar von der Sinopec-Tochter Gaoqiao Petrochemical.

Dow Chemical erfreut mit starkem Erstquartal

Der Chemiekonzern Dow Chemical, der derzeit mit dem Wettbewerber Dupont fusioniert, ist stark in das Jahr gekommen. Der Konzernumsatz lag in dem Zeitraum Januar bis März bei 13,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dow Chemical begründete die hohe Wachstumsrate mit der Komplettübernahme des Silikonspezialisten Dow Corning.

Ford verzeichnet Gewinneinbruch im ersten Quartal

Hohe Kosten für Rückrufe und Rohmaterialien haben dem US-Autobauer Ford im ersten Quartal einen starken Gewinnrückgang beschert. Belastend kamen die schwächeren Absätze auf dem Heimatmarkt hinzu. Gleichwohl übertraf der Konzern die Erwartungen. Die Aktie steigt vorbörslich um 1,9 Prozent. Der Gewinn sackte im Zeitraum von Januar bis März um 35 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar ab.

Potash verdoppelt Gewinn und hebt Prognose 2017 an

Kosteneinsparungen und ein verbessertes Umfeld haben dem kanadischen Düngemittelhersteller Potash zu Jahresbeginn zu deutlich mehr Gewinn verholfen. Für das Gesamtjahr wird der K+S-Konkurrent nun zuversichtlicher. In den ersten drei Monaten verdoppelte sich der Nettogewinn auf 149 Millionen US-Dollar. Je Aktie verdiente der Konzern aus Saskatoon 18 Cent und damit 7 Cent mehr als am Markt erwartet.

Under Armour verzeichnet ersten Verlust der Unternehmensgeschichte

Der Sportbekleidungsanbieter Under Armour hat das erste Mal seit dem Börsengang im Jahr 2005 auf Quartalssicht einen Verlust verzeichnet. Der Adidas-Rivale hatte schon zuletzt mit einer merklichen Geschäftsabkühlung zu kämpfen. Im ersten Quartal verzeichnete Under Armour auf dem wichtigen Heimatmarkt nun nur ein minimales Wachstum. Da allerdings am Markt ein noch höherer Verlust befürchtet wurde, reagieren Anleger zunächst erleichtet: Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 10 Prozent zu.

UPS übertrifft die Erwartungen

Der Paketdienstleister UPS hat seinen Umsatz zwar dank dem boomenden Online-Handel und höherer Preise gesteigert. Hohe Kosten belasteten den Gewinn des US-Konzerns, der aber höher ausfiel als erwartet. Das durchschnittliche tägliche Liefervolumen der United Parcel Service Inc legte um 4 Prozent zu.

