Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Verfassungsgedenktag" geschlossen. In Hongkong und Südkorea ruht der Handel wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag".

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:22 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.578,21 +0,52% +8,74% Stoxx50 3.197,87 +0,62% +6,22% DAX 12.507,90 +0,56% +8,94% FTSE 7.249,62 +0,63% +1,50% CAC 5.304,15 +0,70% +9,09% DJIA 20.948,95 +0,17% +6,00% S&P-500 2.390,42 +0,09% +6,77% Nasdaq-Comp. 6.096,48 +0,08% +13,25% Nasdaq-100 5.642,72 +0,23% +16,02% Nikkei-225 19.445,70 +0,70% +1,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,71 -8 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,70 49,16 -0,9% -0,46 -14,2% Brent/ICE 51,12 51,52 -0,8% -0,40 -12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,58 1.255,39 +0,0% +0,19 +9,0% Silber (Spot) 16,83 16,87 -0,2% -0,04 +5,7% Platin (Spot) 926,15 930,00 -0,4% -3,85 +2,5% Kupfer-Future 2,62 2,65 -1,0% -0,03 +4,4% +++++ FINANZMARKT USA +++++

Ohne echte Impulse stagniert die Wall Street am Dienstag. Die US-Notenbank wird sich erst am Mittwoch zu Wort melden, auch wenn die Sitzung bereits am Dienstag beginnt. Ebenfalls für Zurückhaltung sorgen die im Wochenverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie die französische Stichwahl um das Präsidentenamt. Doch eigentlich dreht sich das Geschehen in erster Linie um Apple. Nach Handelsende wird der Technologiegigant die Quartalszahlen bekannt geben und möglicherweise auch einen Blick in zukünftige Entwicklungen technischer Natur erlauben. Im Vorfeld steigt die Aktie den zweiten Tag in Folge auf ein Allzeithoch. In der Folge steigt auch der Nasdaq-Composite, wie bereits am Vortag, auf einen neuen Rekordstand. Auch sonst kommen die Impulse von der Unternehmensseite. So hat der Pharmakonzern Merck & Co im ersten Quartal mehr verdient als erwartet und den Ausblick angehoben. Für die Aktie geht es leicht nach oben. Der Pharmawettbewerber Pfizer hat im ersten Quartal trotz geringerer Erlöse mehr verdient als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Auslaufen des Patentschutzes wichtiger Medikamente kostete Pfizer aber erneut Umsätze. Am Ausblick für 2017 hält das Unternehmen fest. Die Aktie fällt zurück. Nach schwachen Absatzzahlen - vor allem bei Nutzfahrzeugen - sinken die Kurse im Automobilsektor. Ford und General Motors geben deutlicher nach. Die Titel des Motorenherstellers Cummins springen kräftig nach oben. Nach guten Geschäftszahlen erhöht das Unternehmen den Ausblick.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die steigenden Unternehmensgewinne in den Quartalsberichten läuten laut Teilnehmern ein Ende der laufenden Verschnaufpause an den Börsen in Europa ein. Der Dax markierte mit 12.508 einen neuen Rekordstand. Auch der MDAX schloss auf einem neuen Allzeithoch, und der TecDax verzeichnete den höchsten Stand seit etwa 16 Jahren. Der Euro-Stoxx-50 schloss noch knapp unter seinem Jahreshoch. "Aber auch er dürfte die Verschnaufpause bald beenden", sagte ein Marktteilnehmer. Gestützt wurde die Stimmung dabei von der günstigen Berichtssaison. Angeführt wurde der Aufschwung von den Technologiewerten. Ihr Branchenindex gewann 1,4 Prozent. Kräftig nach oben ging es an der Börse in Athen. Mit der neuen Einigung zwischen Griechenland und seinen Gläubigern zogen die Kurse stark an. Der Athex schloss so hoch wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr, er gewann 2,8 Prozent und näherte sich der Marke von 2.000 Punkten. Von den neuen Milliarden-Hilfen profitierten unter anderem die Banken: Alpha Bank stiegen um 6,2 Prozent, mit den Aktien der Piraeus Bank ging es um 10,8 Prozent nach oben. Sie profitierten von deutlich rückläufigen Renditen der griechischen Staatsanleihen, die mit der neuen Solvenz gesucht waren. Im DAX waren Prosieben gefragt. Sie gewannen 3,4 Prozent. Die Prosiebensat1 Media SE arbeitet künftig mit dem US-Medienkonzern Discovery zusammen und erhält damit Zugriff auf neue Inhalte. Lufthansa erholten sich nach der jüngsten Talfahrt um 2,5 Prozent, und Fresenius Medical Care zogen vor ihren Quartalszahlen am Mittwoch um 2,6 Prozent an. Die Abschläge bei Bayer, Deutsche Post und Continental waren dagegen den Dividendenabschlägen geschuldet. Osram stiegen um 1,2 Prozent auf 62,20 Euro und markierten damit neue Rekordstände, nachdem der Leuchtmittelkonzern den Ausblick angehoben hat. Auch Salzgitter hat die Gewinnprognose nach oben genommen, der Kurs gewann 1,5 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8,03 Uhr Fr, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0912 +159,88% 0,4199 1,0896 +3,8% EUR/JPY 122,31 +10057,21% 1,20 121,38 -0,5% EUR/CHF 1,0826 +120,54% 0,4909 1,0834 +1,1% EUR/GBP 0,8447 +84,36% 0,4582 1,1876 -0,9% USD/JPY 112,08 +14642,53% 0,76 111,39 -4,1% GBP/USD 1,2919 -5476,99% -0,0240 1,2944 +4,7% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen in Ostasien und Australien war am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen. Händler berichten von relativ dünnen Umsätzen wegen einer in vielen Fällen verkürzten Handelswoche. An einigen Märkten der Region ruhte der Handel am Montag wegen des Tags der Arbeit. In Japan bleiben die Börsen ab Mittwoch für den Rest der Woche wegen der sogenannten "Golden Week" geschlossen. Zudem tritt ab Dienstag die US-Notenbank zu ihrer zweitägigen Zinssitzung zusammen. Das Ergebnis wird am Mittwoch lange nach Börsenschluss in Asien bekanntgegeben. Ferner folgen am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat April. Auch das war für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten. Technologiewerte waren jedoch in der ganzen Region gefragt, nachdem die Aktien der US-Branchenvertreter am Montag kräftig zugelegt hatten. Unter anderem erreichte die Apple-Aktie ein neues Rekordhoch. Das Unternehmen wird am Dienstag über den Verlauf seines zweiten Geschäftsquartals berichten. Ein zum Dollar schwächerer Yen stützte die Tokioter Börse. Gesucht waren Exportwerte wie Toshiba, deren Kurs um fast 4 Prozent zulegte. Schwache Daten zur chinesischen Industrieproduktion lasteten auf der Börse in Schanghai. Verkauft wurden Aktien von Unternehmen, an denen der Versicherer Anbang beteiligt ist, der wiederum wegen seiner Anlagepraxis schon vor einiger Zeit in die Schlagzeilen geraten ist. Ein Zeitschriftenbericht, wonach Anbang dabei aggressive Hebel und eine fragwürdige Finanzierung einsetzt, gab dem negativen Sentiment neue Nahrung. Die Zeitschrift blieb am Wochenende bei ihrer Darstellung, obwohl Anbang mit Klage wegen Rufschadens drohte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Osram hebt nach starkem Quartal die Prognose an

Der Lichtkonzern Osram rechnet nach einem starken zweiten Quartal 2016/17 mit mehr Wachstum und höherem Gewinn als bisher. In Erwartung einer weiter positiven Geschäftsentwicklung für die zweite Jahreshälfte hob das Unternehmen seine Prognosen an. So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7 bis 9 Prozent (bisher: 5 bis 7 Prozent) wachsen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,5 bis 17,5 Prozent (bisher: mindestens 16 Prozent) erreicht werden.

Salzgitter erhöht Ausblick nach starkem Jahresstart

Der Stahlkonzern Salzgitter hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als am Markt erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Der MDAX-Konzern rechnet 2017 nun mit einem Vorsteuergewinn zwischen 125 und 175 Millionen Euro nach 53 Millionen Euro im Vorjahr. Bisher hatte Salzgitter ein Ergebnis von 100 Millionen bis 150 Millionen Euro erwartet.

Deutsche Beteiligungs AG erhöht Ausblick kräftig

Die Deutsche Beteiligungs AG hat ihren Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2016/17 deutlich angehoben. Im Gesamtjahr per Ende September rechnet das Unternehmen nun mit einem Anstieg des Konzerngewinns um mehr als 20 Prozent gegenüber dem bereinigten Vergleichswert des Vorjahres von 46,3 Millionen Euro. Bislang hatte die Beteiligungsgesellschaft einen Rückgang um 10 bis 20 Prozent in Aussicht gestellt.

Accell bricht Gespräche über Übernahme durch Pon ab

Der niederländische Fahrradhersteller Accell hat Gespräche über eine mögliche Übernahme durch den Mischkonzern Pon Holdings abgebrochen. Das Angebot in Höhe von 872 Millionen Euro sei zu niedrig und würde nicht genug Unterstützung von den Aktionären erhalten, selbst nachdem die ursprüngliche Offerte erhöht wurde, begründete Accell den Rückzug.

Alitalia-Aktionäre unternehmen letzten Anlauf zur Rettung

Der italienische Staat soll den drohenden Kollaps der italienischen Fluggesellschaft Alitalia abwenden. Die Anteilseigner verständigten sich darauf, die Geschäftsführung der Alitalia SpA abzugeben und einem von der Regierung eingesetzten Verwalter zu übertragen. Alitalia musste bereits mehrfach mit Finanzspritzen vor einem Zusammenbruch bewahrt werden.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 12:24 ET (16:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 24 PM EDT 05-02-17

-2 of 2- 02 May 2017 16:24:00 UTC DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Bet-at-home steigert Rohertrag, aber Marketing belastet Gewinn

Die Bet-at-home.com AG hat ihren Wachstumskurs fortgesetzt, wegen erhöhter Marketingaufwendungen hat der ein Online-Sportwetten- und -Gaming-Anbieter aber weniger verdient. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank im ersten Quartal auf 5,0 (Vorjahr: 7,5) Millionen Euro, unterm Strich standen 3,2 nach 5,1 Millionen Euro Gewinn.

GM bucht aus Geschäft in Venezuela Belastung von 100 Mio USD

Der Autobauer General Motors (GM) nimmt nach Abschreibungen auf sein Geschäft in Venezuela eine Belastung von 100 Millionen US-Dollar in die Bücher. Venezolanische Behörden hatten das Werk des US-Konzern in Valencia am 28. April beschlagnahmt und GM hat den Betrieb seitdem vollständig eingestellt. Der Konzern zeigte sich in der Mitteilung aber offen für Gespräche mit der venezolanischen Regierungen über die Möglichkeit, die Produktion "mit einem neuen tragfähigen Geschäftsmodell" wieder aufzunehmen.

John Deere verzichtet auf Übernahme von Monsanto-Ableger Precision Planting

Der US-Landmaschinenhersteller John Deere verzichtet auf die geplante Übernahme des Monsanto-Ablegers Precision Planting. Grund sei der entschlossene Widerstand der Kartellbehörden gewesen, erklärte das US-Justizministerium am Montag. Beide Firmen beherrschen den Markt für Präzisions-Säh- und Pflanzmaschinen in den USA fast vollständig.

US-Pharmakonzern Merck toppt die Erwartungen und erhöht Ausblick

Der US-Pharmakonzern Merck & Co Inc hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet und schraubt den Ausblick hoch. Merck habe eine solide Leistung über die gesamte Produktpalette abgeliefert, sagte Konzernchef Kenneth C. Frazier. In den Monaten Januar bis März 2017 stieg der Umsatz des Konzerns mit Sitz in Whitehouse Station um 1 Prozent auf 9,43 Milliarden US-Dollar.

Pfizer verdient mehr trotz Umsatzrückgang

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im ersten Quartal trotz geringerer Erlöse mehr verdient als im Vorjahresquartal. Das Auslaufen des Patentschutzes wichtiger Medikamante kostete Pfizer erneut Umsätze. Am Ausblick für 2017 hält das Unternehmen fest. In den drei Monaten sanken die Erlöse leicht um 1,7 Prozent auf 12,78 Milliarden Euro.

Samsung darf in Südkorea autonomes Fahren auf der Straße testen

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics darf auf dem Heimatmarkt ein selbstfahrendes Auto testen. Das Verkehrsministerium genehmigte am Montag mit Verweis auf die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz einen Test der entsprechenden Selbstfahr-Technologie auf der Straße.

Tennet nutzt Heimspeicher zur Stabilisierung des Stromnetzes

Der Netzbetreiber Tennet will mit Hilfe vieler kleiner Heimspeicher künftig das Stromnetz stabilisieren. Tennet und das Allgäuer Unternehmen Sonnen stellten ein entsprechendes Pilotprojekt vor. Dafür werden die Batteriespeicher von rund 6.000 Haushalten vernetzt, die je nach Erfordernis "sekundenschnell" Strom speichern oder abgeben. So sollen Transportengpässe im Stromnetz - etwa bei starkem Wind - verringert werden.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 12:24 ET (16:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 24 PM EDT 05-02-17