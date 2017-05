Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== MONTAG: In Russland waren die Börsen wegen eines Ausgleichstags geschlossen.

DIENSTAG: In Russland findet wegen des Tags des Sieges kein Börsenhandel statt. Die Börse in Seoul bleibt wegen der südkoreanischen Präsidentschaftswahl geschlossen.

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.642,11 -0,46% +10,68% Stoxx50 3.243,74 -0,03% +7,75% DAX 12.694,55 -0,18% +10,57% FTSE 7.291,17 -0,09% +2,08% CAC 5.382,95 -0,91% +10,71% DJIA 20.994,02 -0,06% +6,23% S&P-500 2.396,30 -0,12% +7,03% Nasdaq-Comp. 6.090,12 -0,17% +13,13% Nasdaq-100 5.647,85 +0,03% +16,12% Nikkei-225 19.895,70 +2,31% +4,09% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,45 +8 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,27 46,6 -0,7% -0,33 -18,5% Brent/ICE 48,73 49,1 -0,8% -0,37 -16,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,63 1.228,22 -0,0% -0,58 +6,6% Silber (Spot) 16,26 16,34 -0,5% -0,08 +2,1% Platin (Spot) 917,70 913,60 +0,4% +4,10 +1,6% Kupfer-Future 2,48 2,52 -1,7% -0,04 -1,4% +++++ FINANZMARKT USA +++++

Verhalten fällt die Reaktion an der Wall Street auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich zu Wochenbeginn Wichtige Konjunkturdaten wurden am Montag nicht veröffentlicht, Unternehmensergebnisse kamen eher aus der zweiten Reihe. Das Interesse konzentriert sich daher auf einige geplante Unternehmenszusammenschlüsse. So hat Akzo Nobel das Übernahmeangebot des US-Konzerns PPG Industries zurückgewiesen. PPG sinken um 1,4 Prozent. Akzo Nobel büßten in Amsterdam 3,2 Prozent ein. Ferner steht Sinclair Broadcast Group angeblich kurz vor der Abgabe eines Übernahmegebots für Tribune Media. Laut informierten Personen will Sinclair 4 Milliarden Dollar für Tribune zahlen. Das wären 44 bis 45 Dollar je Aktie. Die Tribune-Aktie steigt um 5,8 Prozent auf 42,62 Dollar. Sinclair rücken um 0,2 Prozent vor. Im Luxusgütersektor übernimmt Coach die Handtaschenmarke Kate Spade für 2,4 Milliarden Dollar. Kate Spade verteuern sich um 8,2 Prozent und Coach um 4,7 Prozent. Die Apple-Aktie hat im Verlauf erstmals die Marke von 150 Dollar überwunden und damit ein neues Allzeithoch bei 151,58 Dollar markiert. Am Devisenmarkt drücken Gewinnmitnahmen den Euro zurück unter die Marke von 1,10 Dollar, die er in einer ersten Reaktion auf den Wahlsieg Macrons überwunden hatte. Am Anleihemarkt geben die Notierungen leicht nach. Im Gegenzug steigt die Rendite zehnjähriger Titel um 2 Basispunkte auf 2,37 Prozent. Der Goldpreis, der in der vergangenen Woche kräftig nachgegeben hatte, kann frühe Gewinne nicht behaupten. Erholungsansätze am Ölmarkt werden von Befürchtungen zunichte gemacht, dass die Fördermengenbegrenzung nicht verlängert wird, auf die sich die Mitglieder und Nicht-Mitglieder der Opec im November geeinigt hatten.

Anleger nähmen nach dem Sieg Emmanuel Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen Kursgewinne an den Aktienmärkten mit. Die jüngst unter Druck geratenen Rentenmärkte erholten sich dagegen etwas und der in Asien zum Dollar noch auf ein Sechsmonatshoch gestiegene Euro wurde wieder verkauft. Europäische Bankaktien, die in den vergangenen drei Wochen in der Erwartung eines Wahlsiegs des Pro-Europäers Macron stark gestiegen waren, gaben im Schnitt um 0,7 Prozent nach. Societe Generale verloren 2,5 Prozent und BNP Paribas 1,5 Prozent. Commerzbank büßten 2 Prozent ein. An den Rohstoffbörsen setzten sich die Preisverluste bei Eisenerz und den Industriemetallen Kupfer, Nickel, Aluminium und Zink fort. Das belastete erneut auch den Sektor der Rohstoffproduzenten, der um 1,3 Prozent nachgab. Kursbewegende Nachrichten zu Unternehmen beschränkten sich auf die zweite und dritte Reihe. So stiegen Hamburger Hafen um 5,6 Prozent, nachdem sich der Logistikdienstleister optimistischer als bisher zum Container-Umschlag geäußert hatte. Der Cloud- und Telekomanbieter QSC hat das erste Quartal trotz rückläufiger Umsätze mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen. Der Kurs sprang um 9,7 Prozent nach oben. Für Borussia Dortmund sind die Chancen auf eine direkte Qualifikation für die Champions League mit dem 2:1 Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim stark gestiegen. Das ließ die BVB-Aktie um 2,7 Prozent und somit erstmals seit 15 Jahren wieder über die Marke von 6 Euro steigen.

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,0929 -0,51% 1,0985 1,0984 +3,9% EUR/JPY 123,32 -0,42% 123,84 123,77 +0,3% EUR/CHF 1,0909 +0,42% 1,0863 1,0856 +1,9% EUR/GBP 0,8446 -0,31% 0,8473 1,1795 -0,9% USD/JPY 112,84 +0,08% 112,75 112,66 -3,5% GBP/USD 1,2939 -0,20% 1,2965 1,2958 +4,9%

An der Mehrzahl der ostasiatischen Börsen herrschte am Montag Erleichterung über den klaren Präsidentschaftswahlsieg des als proeuropäisch geltenden Emmanuel Macron in Frankreich. Auch positive Arbeitsmarktdaten in den USA stützten. In Schanghai belastete dagegen die Furcht vor einer schärferen Regulierung. Dazu gesellten sich in China Im- und Exportdaten, die etwas schlechter ausgefallen waren als erhofft. Während der US-Dollar vom Tagestief am Freitag von rund 112,12 Yen auf zuletzt 112,64 mit der Macron-Erleichterung stieg - der Yen als sicherer Hafen also nicht gesucht war -, gab der Euro etwas nach. Die Gemeinschaftswährung hatte bereits auf die guten Umfragen für Macron vor der Wahl mit Aufschlägen reagiert. Devisenhändler berichteten zudem von der Sorge, dass Macron seine Reformen in Frankreich nur schwer werde verwirklichen können, da er über kaum Unterstützer im Parlament verfüge. Am Ölmarkt kam es nach dem Preisrutsch der vergangenen Woche zu einer zarten Erholung. Händler sprachen von der Hoffnung, dass die Opec die Förderkürzungen am 25. Mai verlängern dürfte. Der Goldpreis profitierte von mäßigen Lohnsteigerungen in den USA, die den Druck von der US-Notenbank hinsichtlich künftiger Zinserhöhungen nehme, hieß es. Die Erholung des Ölpreises trieb die Kurse der Branchenwerte: So zogen Oil Search in Sydney um 2,2 Prozent an und Japan Petroleum Exploration in Tokio um 2,5 Prozent. Nach Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen rückten Westpac in Sydney um 0,6 Prozent vor. Nach der Ankündigung einer umfangreichen Restrukturierung stieg die Aktie des Werftunternehmens Cosco um 1,8 Prozent in Singapur. In Taipeh folgten die Titel des Halbleiterkonzerns TSMC Apple auf Allzeithoch. Das Unternehmen fertigt für den US-Riesen bestimmte Chips. Geely Automobile zogen in Hongkong um 3,9 Prozent an. Der Automobilhersteller hatte positive Absatzdaten veröffentlicht.

Alstria Office sieht sich nach 1. Quartal im Plan

Der Immobilienkonzern profitiert weiter von der lebhaften Nachfrage am Immobilienmarkt. Der Mietumsatz belief sich im ersten Quartal auf 45,4 Millionen Euro und lag damit zeitanteilig im Rahmen der Jahresprognose von 185 Millionen Euro. Den Rückgang gegenüber den 51 Millionen Euro des Vorjahres begründete Alstria mit dem Verkauf nicht-strategischer Immobilien. Der FFO (Funds from Operations) sank um 3,7 Prozent auf 27,9 Millionen Euro und lag damit ebenfalls im Rahmen der Erwartung für 2017 von 108 Millionen Euro. Die FFO-Marge verbesserte sich aufgrund niedrigerer Kosten im operativen Betrieb als auch niedrigerer Finanzierungskosten von 56,8 auf 61,5 Prozent. Das Nettoergebnis kletterte auf 30,9 von 14,0 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum und fiel damit deutlich besser aus als am Markt erwartet.

McDermott: SAP-Vergütungsplan liegen "kühne Unternehmensziele" zugrunde

Nach der Kritik von Aktionärsvertretern an SAP wegen "unangemessen" hoher Managervergütungen insbesondere für Vorstandschef Bill McDermott hat sich dieser in einer internen Mail indirekt verteidigt. Dem seit Anfang 2016 geltenden Vergütungssystem lägen "kühne Unternehmensziele" zugrunde, ein deutlicher Anstieg des Kurses der SAP-Aktie und eine spürbar bessere Entwicklung des Walldorfer Softwarekonzerns im Vergleich zur Peer-Gruppe, schreibt McDermott in der E-Mail, in die Dow Jones Newswires Einblick und über die zuerst die Wirtschaftswoche berichtet hatte.

Stimmrechtsberater springen Grammer-Management im Machtkampf bei

Der Autozulieferer Grammer ist sich der Unterstützung wichtiger Aktionäre gegen die versuchte Einflussnahme des Investors Cascade gewiss. Wie die Grammer AG mitteilte, empfehlen die Stimmrechtsberater ISS sowie Glass Lewis und dessen deutsche Tochter Ivox den Aktionären des SDAX-Unternehmens, bei der Hauptversammlung am 24. Mai gegen die Anträge von Cascade zu stimmen. Gegen die Anträge von Cascade, hinter der die Familie Hastor steckt, sprachen sich laut Grammer auch die Aktionärsschützer SDK und DSW aus.

Heliad Equity Partners steigt bei E-Commerce-Gruppe BMP ein

Heliad Equity Partners ist bei der E-Commerce-Gruppe BMP eingestiegen und hat deren Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet. Die am Vormittag angekündigte Privatplatzierung sei vorzeitig geschlossen worden, teilte das Berliner Unternehmen mit. Die Gesellschaft hatte bekannt gegeben, dass das Grundkapital von derzeit gut 6,9 Millionen Euro um bis zu 690.000 Euro auf bis zu 7,59 Millionen Euro erhöht werden soll. Nach Aussage einer Sprecherin hält Heliad Equity Partners nun einen Anteil von etwa 9,2 Prozent an BMP.

Etihad ernennt Gammell zum Interimschef

Die Fluglinie Etihad wird ab sofort von Ray Gammell geleitet. Er übernimmt als Interims-CEO die Aufgaben von CEO James Hogan, der ebenso wie CFO James Rigney das Unternehmen zum 1. Juli verlässt. Über die Finanzen wacht künftig Ricky Thirion, wie die Airline aus Abu Dhabi mitteilte. "Ray und Ricky genießen das volle Vertrauen des Boards", sagte Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, Chairman des Boards der Etihad Aviation Group. Er warnte zugleich vor einer länger andauernden Periode mit Herausforderungen für die globale Luftfahrt.

Handtaschenanbieter Coach und Kate Spade fusionieren

In den USA schließen sich zwei große Anbieter von Handtaschen zusammen. Die Coach Inc wird den Wettbewerber Kate Spade & Co für 2,4 Milliarden US-Dollar übernehmen, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Die Aktionäre von Kate Spade erhalten den Angaben zufolge je Anteil 18,50 Dollar in bar. Dies entspreche einem Aufschlag von 28 Prozent auf den Schlusskurs von Kate Spade am 27. Dezember. Ein Tag später hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Kate Spade sich dem Druck eines aktivistischen Investors beuge und den eigenen Verkauf prüfe. Das Unternehmen bestätigte die Suche nach Optionen im Februar.

