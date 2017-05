Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.27 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.641,89 +0,00% +10,68% Stoxx50 3.276,11 +0,14% +8,82% DAX 12.804,53 -0,02% +11,53% FTSE 7.522,03 +0,91% +5,31% CAC 5.406,10 -0,21% +11,18% DJIA 21.000,59 +0,09% +6,26% S&P-500 2.401,94 -0,02% +7,29% Nasdaq-Comp. 6.160,30 +0,17% +14,44% Nasdaq-100 5.717,53 +0,23% +17,56% Nikkei-225 19.919,82 +0,25% +4,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,31% -23

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,23 49,16 +0,1% 0,07 -13,3% Brent/ICE 51,84 51,82 +0,0% 0,02 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,34 1.230,70 +0,5% +6,64 +7,5% Silber (Spot) 16,75 16,62 +0,8% +0,13 +5,2% Platin (Spot) 939,45 930,50 +1,0% +8,95 +4,0% Kupfer-Future 2,54 2,54 +0,1% +0,00 +0,9%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach den Rekordhochs von S&P-500 und Nasdaq-Composite dümpeln die US-Indizes am Dienstag eher lustlos vor sich hin. Gleichwohl erreichten beide Indizes im frühen Handel neue Allzeithochs. Weiter für Unterstützung auf dem Rekordniveau sorgen die Ölpreise, die ihre kräftigen Vortagesgewinne verteidigen. Wie schon am Vortag zeigen die Konjunkturdaten des Tages kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen - zumal sie auch in unterschiedliche Richtungen deuten. Ungemach droht derweil von der Politik, denn in den USA machen Berichte die Runde, US-Präsident Donald Trump könnte Geheimdienstinformationen an Russland weitergegeben haben. Er habe mit Russland "Fakten betreffend Terrorismus und Airline-Flugsicherheit" geteilt, so Trump. Am deutlichsten reagiert der Devisenmarkt auf die Vorwürfe gegen Trump und die politische Unsicherheit. Der Dollar wertet zum Euro deutlich ab - auf den tiefsten Stand seit November. Auch gegenüber anderen Währungen zeigt der Greenback Schwäche. Zu den Verlierern am Aktienmarkt gehören Immobilienaktien . Sie bekommen Gegenwind von enttäuschenden Immobiliendaten des Tages. TJX war am Dienstag zunächst das letzte Einzelhandelsunternehmen nach Macy's und Nordstrom in der Vorwoche, das mit seinen Geschäftszahlen enttäuschte. TJX hat nach einem enttäuschenden Quartal den Ausblick für das laufende Quartal gesenkt, was am Aktienmarkt mit einem Minus von 2,8 Prozent quittiert wird. Staples fallen um 3,8 Prozent. Der Büroausstatter überzeugte zwar mit den Umsätzen, die Gewinnentwicklung hinkt dem aber hinterher. Home Depot hat dagegen die Erwartungen übertroffen und die Gewinnprognose angehoben. Die Aktien der Baumarktkette gewinnen 1,2 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Während die Aktienmärkte ihre Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzten, stieg der Euro auf den höchsten Stand seit gut einem halben Jahr. Das BIP der Eurozone war im ersten Quartal deutlich gestiegen. In den USA hatten sich dagegen zuletzt einige Wirtschaftsdaten abgeschwächt. "Zudem treten die Probleme von Trump immer offener zutage", sagte ein Händler. Die Kapitalzuflüsse in die Eurozone gingen vor allem in die Peripherie-Anleihen. Der Risikoaufschlag für portugiesische Langläufer ermäßigte sich. Während Dax und Euro-Stoxx-50 um ihre bisherigen Rekordstände herum mehr oder weniger auf der Stelle traten, waren vor allem Branchen mit Nachholbedarf gefragt. An der Spitze der Sektoren standen die Telekomaktien mit 1,2 Prozent Plus. Vodafone stiegen um 4 Prozent. Händler verwiesen auf einen starken Ausblick. Deutsche Telekom zogen um 1 Prozent an. Die Deutsche Bank hatte ein höhes Kursziel ausgerufen. Telekom Austria gewannen 6,7 Prozent auf den höchsten Kurs seit fast fünf Jahren. Fester zeigten sich auch die Nahrungsmittelwerte mit einem Index-Plus von 0,8 Prozent. Diageo stiegen um 2 Prozent, Nestle um 1,2 Prozent. Beide Unternehmen steigerten ihre Wettbewerbsfähigkeit dank der Euro-Stärke. Auch die bisher vernachlässigten Versorgertitel sprangen an. Hier stachen EDF mit einem Plus von gut 7 Prozent heraus. Thyssenkrupp gewannen 4,1 Prozent. Händler verwiesen auf Aussagen von Wirtschaftsministerin Zypries. Sie will die Überkapazitäten in der Branche sowie die Stahlsubventionen und die Zölle zum Thema auf dem nächsten G20-Gipfel machen. UBS fielen um 2,2 Prozent, nachdem GIC UBS-Aktien verkauft hatte. Autoaktien gaben nach schwachen Branchenzahlen etwas nach. Die Neuzulassungen waren gefallen.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.20 Uhr Mo, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1079 +0,67% 1,1006 1,0980 +5,4% EUR/JPY 125,43 +0,61% 124,67 124,77 +2,0% EUR/CHF 1,0940 -0,04% 1,0945 1,0946 +2,1% EUR/GBP 0,8576 +0,72% 0,8515 1,1763 +0,6% USD/JPY 113,21 -0,10% 113,32 113,65 -3,2% GBP/USD 1,2918 -0,03% 1,2921 1,2915 +4,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend mit positiven Vorzeichen haben die Aktienmärkte den Handel beendet. In Tokio legte der Nikkei-225 nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben leicht zu. Die Börse in Schanghai schaffte nach einer Schlussrally noch den Sprung ins Plus. Auch in Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag. Doch Teilnehmer sprachen von insgesamt recht volatilen Handelsverläufen. Es waren vor allem die Energiewerte, die sich erneut mit Aufschlägen zeigten aufgrund der weiterhin festen Ölpreise. Die zwischen dem größten Opec- und größten Nicht-Opec-Mitglied beschlossene Ausweitung der Förderbegrenzung trieb die Ölnotierungen weiter an. Zwar gebe es positive Signale von der Berichtssaison, doch auf der anderen Seite belasteten weiterhin die Sorgen um die US-Wirtschaftspolitik und der Konflikt mit Nordkorea, so Beobachter in Tokio. In Schanghai verwiesen Händler mit Blick auf die zwischenzeitlichen Abschläge auf die schwachen Konjunkturdaten des Vortages. In Taiwan markierte der Taiex den zweiten Tag in Folge ein Allzeithoch, schloss aber ganz knapp im Minus. Vor allem die Öl- und Energiewerte zeigten sich mit Aufschlägen, aber auch Minenwerte legten zu. Toshiba brachen 12,1 Prozent ein. Das Schicksal des stark angeschlagenen Konzerns ist ungewisser denn je. Denn der Streit mit Western Digital um ein Halbleiter-Gemeinschaftsunternehmen geht vor Gericht.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BMW kooperiert beim autonomen Fahren mit US-Zulieferer Delphi

BMW setzt bei der weiteren Entwicklung für das autonome Fahren auf den US-Automobilzulieferer Delphi. Der Münchener Premiumhersteller, der bei dem wichtigen Zukunftsthema bereits mit Intel und Mobileye kooperiert, erweitert die Zusammenarbeit um Delphi, einem Konkurrenten von Bosch oder Continental. Das US-Unternehmen soll als Entwicklungspartner und Systemintegrator quasi die Technik für das autonome Fahren bündeln.

Technischer Defekt löste Explosion in Werk von Autozulieferer Schaeffler aus

Eine Explosion in einem Werk des Autozulieferers Schaeffler im unterfränkischen Eltmann, durch die am Montag 13 Menschen verletzt wurden, ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Wie die zuständigen Ermittlungsbehörden am Dienstag in Würzburg mitteilten, wurde der Fehler "in einem Versuchsaufbau zur Vorreinigung von Industriesalzen" lokalisiert. "Dies führte in der weiteren Folge zu einem chemischen Prozess, der letztendlich die Explosion verursachte", hieß es.

Chinesischer Großaktionär will bei Grammer aufstocken

Der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng will seinen Anteil am Autozulieferer Grammer erhöhen. Wie aus einer Pflichtmitteilung des SDAX-Konzerns hervorgeht, der sich derzeit gegen den Einfluss der Industriellenfamilie Hastor zur Wehr setzt, beabsichtigen die Chinesen, "innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen".

Dekokette Xenos soll verkauft werden

Die auf Dekoartikel und Haushaltswaren spezialisierte Kette Xenos mit rund 75 Filialen in Deutschland steht zum Verkauf. Die niederländische Blokker Holding als bisherige Eigentümerin kündigte am Dienstag an, ihre Spielwarenketten Maxi Toys, Intertoys und die Dekoketten Xenos, Big Bazar und Leen Bakker zu verkaufen. Die 13.500 Angestellten der betroffenen Ketten in den Niederlanden und im Ausland sollen demnach mit den neuen Eigentümern "eine neue Arbeit" finden.

Fintech-Investor Finlab stockt Kapital um 10 Prozent auf

Der Fintech-Investor Finlab besorgt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld. Das Frankfurter Unternehmen nutzt einen Vorratsbeschluss und will gezielt bis zu 450.000 neue Aktien zu je 13 Euro bei wenigen Privatinvestoren platzieren. Damit steigt das Grundkapital um knapp 10 Prozent.

BNP und andere stecken 63 Millionen Dollar in Chat-Anbieter Symphony

Der Instant-Messenger Symphonie erhält in einer neuen Finanzierungsrunde Geld von einer europäischen Großbank. Symphony Communication Services LLC, Anbieter einer Chat-Software für die Finanzbranche, hat nach eigenen Angaben 63 Millionen Dollar von BNP und bestehenden Investoren erhalten. Informanten beziffern die Bewertung des Unternehmens mit der neuen Finanzierungsrunde auf über 1 Milliarde Dollar.

Kaffeeröster Lavazza steigert Jahresumsatz kräftig

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 39 PM EDT 05-16-17

-2 of 2- 16 May 2017 16:39:00 UTC DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Der italienische Kaffeeröster Lavazza hat seinen Umsatz kräftig gesteigert. 2016 wuchsen die Einnahmen um fast 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Gründe dafür waren vor allem die Übernahmen der Marken Carte Noire in Frankreich und Merrild in Dänemark.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 39 PM EDT 05-16-17