MONTAG: In Großbritannien blieben die Börsen wegen des Summer Bank Holiday geschlossen.

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.421,03 -0,51% +3,97% Stoxx50 3.028,67 -0,45% +0,60% DAX 12.123,47 -0,37% +5,60% FTSE 0,00 0% +3,62% CAC 5.079,75 -0,48% +4,47% DJIA 21.797,16 -0,08% +10,30% S&P-500 2.442,24 -0,03% +9,09% Nasdaq-Comp. 6.283,80 +0,29% +16,73% Nasdaq-100 5.841,63 +0,33% +20,11% Nikkei-225 19.449,90 -0,01% +1,76% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,76 +3 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,26 47,87 -3,4% -1,61 -18,9% Brent/ICE 51,72 52,41 -1,3% -0,69 -11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.306,25 1.291,36 +1,2% +14,90 +13,4% Silber (Spot) 17,36 17,07 +1,7% +0,30 +9,0% Platin (Spot) 983,95 974,75 +0,9% +9,20 +8,9% Kupfer-Future 3,07 3,03 +1,0% +0,03 +21,5% +++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Wall Street hat am Montag zu kämpfen, die kleinen Eröffnungsgewinne zu halten. Während es am Aktienmarkt eher ruhig zugeht, zeigen sich bei Gold, Öl und Devisen teils kräftige Bewegungen. Themen von Politik oder Konjunktur sind Mangelware, so dass vor allem der Hurrikan "Harvey" und seine Verwüstungen im Fokus stehen. Auch wenn dies den Gesamtmarkt wenig beeinflusst, sind die Auswirkungen bei Versicherern und am Rohöl- und Benzinmarkt deutlich zu spüren. Derweil hat das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole die Investoren etwas ratlos zurückgelassen, denn geldpolitische Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi blieben weitgehend aus. Das Fehlen solcher Aussagen hatte aber den Devisenmarkt kräftig bewegt und den Euro deutlich über 1,19 Dollar getrieben. Am Montag setzt sich die Bewegung noch etwas fort und treibt den Euro auf ein neues Jahreshoch bei 1,1973 Dollar. Eine milliardenschwere Übernahme gibt es in der US-Pharmabranche. Gilead Sciences schluckt Kite Pharma für 11,9 Milliarden Dollar in bar, wie beide Unternehmen mitteilten. Gilead erhält damit Zugriff auf die vielversprechende neue Technologie von Kite Pharma, die beim Kampf gegen Krebs auf das körpereigene Immunsystem setzt. Gilead zahlt 180 Dollar je Aktie von Kite Pharma, das entspricht einer Prämie von 29 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag. Die Aktie von Gilead gewinnt 2,3 Prozent, für die Titel von Kite Pharma geht es um 28 Prozent auf 178,67 Dollar nach oben. Unter Abgabedruck steht die Aktie des Versicherers Travelers Cos, die um 2,9 Prozent nachgibt. Hintergrund sind die zu erwartenden schweren Schäden durch die Überschwemmungen in Texas, ausgelöst durch "Harvey". Der Versicherungssektor stellt mit einem Abschlag von 0,9 Prozent auch den schwächsten Sektor im S&P-500. Bei Apple treibt die Vorfreude auf das neue iPhone. Kreisen zufolge dürfte der Technologiekonzern das Modell voraussichtlich am 12. September vorstellen.

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen in Europa haben den ersten Handelstag der neuen Woche mit Abgaben beendet. Weiterhin belastete die anhaltende Euro-Stärke. Die Gemeinschaftswährung stieg in der Spitze auf 1,1973 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. An der Börse wird die Stärke im Euro als Belastung für die heimische Wirtschaft gewertet, die Aktien tendierten in der Folge leichter. Weder Fed-Chefin Janet Yellen noch EZB-Präsident Mario Draghi haben in Jackson Hole Ausblicke auf die künftige Geldpolitik geliefert. Gleichwohl steht der Euro unter Aufwertungsdruck - und zwar wegen der Dinge, die Yellen und Draghi nicht gesagt haben. Die BayernLB erklärte die Aufwertung des Euro damit, dass Draghi weder in seiner Rede, noch in einer am Rande des Treffens einberufenen Pressekonferenz vor den Auswirkungen eines starken Euro gewarnt habe. Händler sprachen zudem von einer Dollar-Schwäche, ausgelöst auch durch innenpolitische Probleme von US-Präsident Donald Trump , der seine Pläne zur Steuer- und Wirtschaftspolitik bisher nicht umsetzen kann. Die Rückversicherer tendierten leichter wegen Hurrikan "Harvey", der in Texas schwere Schäden verursacht hat. Hannover Rück gaben um 2 Prozent nach, SCOR um 1,6 Prozent und Aegon 1,3 Prozent. Im Schnitt verlor der Sektor 0,7 Prozent. Positiv für Bayer werteten Händler das mit Spannung erwartete Ergebnis der Compass-Studie für Xarelto. Bayer hat für seinen Blockbuster neue Anwendungsmöglichkeiten identifiziert und will die Indikationen ausdehnen. Die Bayer-Aktie schloss gegen den negativen Markttrend kaum verändert. Dagegen fielen Novartis um 1,0 Prozent. Neue klinische Studienresultate haben hier Zweifel am Potenzial eines neuen Herzmedikaments geweckt, wie es im Handel hieß. Kräftig nach unten um 2,9 Prozent ging es mit den Aktien von Vivendi. Hier belasteten Presseberichte, wonach Vivendi den Computerspielehersteller Ubisoft möglicherweise sogar feindlich übernehmen könnte.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.55 Uhr Fr, 17.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1978 +0,38% 1,1933 1,1873 +13,9% EUR/JPY 130,84 +0,43% 130,28 129,68 +6,4% EUR/CHF 1,1444 +0,29% 1,1411 1,1374 +6,8% EUR/GBP 0,9262 +0,05% 0,9258 1,0846 +8,7% USD/JPY 109,23 +0,05% 109,18 109,23 -6,6% GBP/USD 1,2932 +0,32% 1,2890 1,2879 +4,8% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Montag kein klarer Trend durchgesetzt. Die mit Spannung erwarteten Reden von US-Notenbankchefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole erbrachten zwar nichts Neues zur Geldpolitik. Dennoch reagierte der Dollar auf Yellens Aussagen mit Verlusten. Mit der Draghi-Rede rückte der Euro weiter vor auf ein Jahreshoch zum US-Dollar. Dieser fiel auf 109,08 Yen nach Wechselkursen um 109,70 Yen vor den Reden am Freitag. Der gestiegene Yen drückte die japanische Aktienbörse leicht ins Minus. Einen stützenden Faktor für Aktien stellte die wieder belebte Hoffnung auf eine Steuerreform in den USA, die manche Marktteilnehmer wegen der Turbulenzen um die Regierung von Präsident Donald Trump schon abgeschrieben hatten. Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn kündigte an, der Präsident strebe eine solche Reform bis Ende 2017 an. Ins selbe Horn blies auch US-Finanzminister Steven Mnuchin. Der zeigt sich zuversichtlich, dass die Regierung bis zum Ende des Jahres eine Steuerreform auf den Weg bringen werde. In Hongkong sprang der HSI erstmals seit 2015 über die Marke von 28.000 Zählern - zuletzt verzeichnete der Index aber nur noch einen Aufschlag von 0,1 Prozent auf 27.861 Zähler aufgrund von Gewinnmitnahmen. Samsung Electronic sanken um knapp 2,0 Prozent. Lee Jae-yong, der mächtigste Mann des südkoreanischen Konglomerats, muss wegen Präsidentenbestechung ins Gefängnis. Ein Gericht verurteilte ihn wegen seiner Rolle in dem Korruptionsskandal, der auch die Regierung zu Fall brachte, zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Die Verluste des Schwergewichts drückten auch den Kospileicht ins Minus. Zudem feuerte Nordkorea nach US-Angaben drei weitere Kurzstreckenraketen ab und verschärfte damit einmal mehr die Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel.

Merck übernimmt Natrix Separations

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck übernimmt die kanadische Natrix Separations, einen Anbieter von Einweg-Produkten zur Beseitigung von Verunreinigungen bei der Biopharmazeutika-Herstellung. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Bund: Kredit für Air Berlin noch nicht geflossen

Der staatliche Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro für die insolvente Air Berlin ist nach Angaben des Bundes bisher noch nicht ausgezahlt worden. Der Kredit befinde sich "in der technischen Umsetzung", sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, Tanja Alemany. "Daraus können Sie ersehen, dass er noch nicht ausgezahlt wurde", sagte sie auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz.

Audi besetzt vier von sieben Vorstandsposten neu

Audi wechselt mehr als die Hälfte des Vorstandes aus und setzt dabei auf interne Kandidaten. Audi-Chef Rupert Stadler, über dessen Abgang seit wegen der Affäre um manipulierte Abgaswerte häufig spekuliert wurde, bleibt an der Spitze der Volkswagen-Tochter. Wie der Premiumautohersteller mitteilte, werden vier der insgesamt sieben Vorstandsposten neu besetzt.

Margret Suckale in den Aufsichtsrat von Heidelbergcement bestellt

Der Aufsichtsrat des Baustoffkonzerns Heidelbergcement ist wieder komplett. Das Amtsgericht Mannheim bestellte Margret Suckale als Vertreterin der Anteilseigner. Sie folgt auf Alan Murray, der sein Amt niedergelegt hatte.

Apple plant Produktvorstellung am 12. September - Kreise

Apple wird voraussichtlich in gut zwei Wochen sein neues iPhone enthüllen. Der Konzern habe für den 12. September eine Veranstaltung für die Vorstellung neuer Produkte angesetzt, sagten mit den Planungen vertraute Personen. Das Unternehmen werde gleich drei neue iPhones präsentieren, sagten andere informierte Personen.

Gilead kauft Kite Pharma für knapp 12 Milliarden Dollar

Milliardenschwere Übernahme in der US-Pharmabranche: Gilead Sciences Inc übernimmt Kite Pharma für 11,9 Milliarden US-Dollar in bar, wie beide Unternehmen mitteilten. Gilead erhält damit Zugriff auf die vielversprechende neue Technologie von Kite Pharma, die beim Kampf gegen Krebs auf das körpereigene Immunsystem setzt.

Behörden in China erlauben Megafusion im Energiesektor

Peking hat eine Megafusion zwischen dem größten Kohleproduzenten des Landes sowie einem Energiegroßkonzern genehmigt. Wie die chinesischen Behörden mitteilten, verschmelzen die Staatsfirma Shenhua und der staatliche Anbieter China Guodian zur National Energy Investment Group. Die Nachrichtenagentur Bloomberg vermeldete, das Unternehmen steige damit gemessen an seinen Kapazitäten zum weltgrößten Energiekonzern mit einem Kapital von 1,8 Billionen Yuan (gut 227 Milliarden Euro) auf.

