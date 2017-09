Der finnische Energiekonzern Fortum will nach einem Einstieg bei Uniper den Chefsessel nicht neu besetzten. Fortum-Präsident Pekka Lundmark gab dem Uniper-Vorstandsvorsitzenden Klaus Schäfer in einem Interview eine Jobgarantie. Betriebsbedingte Kündigungen schloss er nach der angepeilten Übernahme von 47 Prozent an Uniper aus.

GEA verstärkt sich mit Zukauf in der Nahrungsmittelverarbeitung

Der Technologiekonzern GEA hat in Italien zugekauft und damit seine Aktivitäten in der Nahrungsmittelverarbeitung in der Breite ausgebaut. Mit der Pavan-Gruppe übernimmt der MDAX-Konzern einen Anbieter für Extrusions- und Mahltechnologien zur Verarbeitung aller Sorten von trockenen und frischen Teigwaren, pelletierten Snackprodukten und Frühstückscerealien.

Deutsche Wohnen platziert Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen hat ihre neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, haben die Wandelschuldverschreibungen eine Laufzeit bis Januar 2026 und einen Gesamtnennbetrag von 800 Millionen Euro. Sie sind in Aktien der Deutsche Wohnen SE wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden.

Verdi droht erneut mit Streiks bei der Postbank

Auch die dritte Verhandlungsrunde bei der Postbank ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, nachdem das Unternehmen einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2019 angeboten hatte. Die Gewerkschaft Verdi hatte einen Kündigungsschutz bis 2022 gefordert.

Glücksspielkonzern Novomatic geht 2017 nicht mehr an die Börse

Novomatic, ein Anbieter von Glücksspieltechnik und Betreiber von elektronischen Casinos, wagt in diesem Jahr keinen Gang mehr an die Frankfurter Börse. Für dieses Jahr sei keine Kapitalmarkttransaktion geplant, sagte Vorstandschef Harald Neumann dem Handelsblatt. "

Alibaba investiert Milliarden in Logistikgeschäft

Der chinesische Internetkonzern Alibaba hat sich die Mehrheit an seiner Logistiksparte gesichert und will dort in den kommenden Jahren kräftig investieren. Für 5,3 Milliarden Yen oder umgerechnet 678 Millionen Euro habe Alibaba seinen Anteil an der Cainiao Smart Logistics Network Ltd auf 51 von 47 Prozent erhöht, teilten die Chinesen mit.

