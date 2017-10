Boeing übernimmt Drohnenhersteller Aurora Flight Sciences

Der Flugzeughersteller Boeing baut seine Expertise in neuen Technolgiefeldern mit einer Übernahme aus. Wie der Konzern mitteilte, kauft er Aurora Flight Sciences, einen Hersteller von Drohnen und Flugsystemen, die ohne Pilot auskommen. Mit dem Schritt steigt Boeing auch tiefer in das neue Feld elektrisch angetriebener Flugzeuge ein.

Boeing steigert Auslieferungen im 3. Quartal um 7,4 Prozent

Der Flugzeugbauer Boeing hat im dritten Quartal 7,4 Prozent mehr Maschinen ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Der US-Hersteller übergab nach eigenen Angaben 202 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden. Das waren vierzehn Maschinen mehr als im Vorjahresquartal.

Easyjet steigert Passagieraufkommen im September um 11 Prozent

Der britische Billigflieger Easyjet hat sein Passagieraufkommen im September kräftig gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, beförderte es im vergangenen Monat 7,72 Millionen Fluggäste und damit 11 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Auslastung legte um 2,5 Prozentpunkte auf 93,6 Prozent zu.

Johnson & Johnson gibt Insulinpumpengeschäft auf

Die Sparte Animas des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson steigt aus der Produktion von Insulinpumpen aus. Herstellung und Verkauf der Insulinpumpen würden eingestellt, teilte der Konzern mit. Animas hat den Wettbewerber Medtronic dafür gewonnen, 90.000 betroffenen Patienten dabei zu helfen, statt die Animas-Geräte die von Medtronic zu nutzen. Die Sparte von Johnson & Johnson beschäftigt 410 Mitarbeiter.

Netflix erhöht Preise in den USA - Aktie steigt

Das Streamen von Filmen und Serien auf Netflix wird für US-Kunden teurer. Die Netflix Inc kündigte angesichts steigender Kosten an, die Preise zu erhöhen. Die Anleger goutieren den Schritt: Die Aktie steigt am Donnerstag um 4,2 Prozent.

Polizei durchsucht Zentrale von Vivendi in Paris

Der französische Medienkonzern Vivendi ist ins Visier der Ermittler geraten. Die Polizei durchsuchte die Zentrale des Unternehmens in Paris. Bei den Untersuchungen gegen den Konzern geht es um den Vorwurf des Marktmissbrauchs im Zusammenhang mit der Übernahme eines Anteils an der italienischen Mediaset im vergangenen Jahr, wie ein Vivendi-Sprecher sagte.

