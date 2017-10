Der Verkauf der Techniksparte der insolventen Air Berlin wird sich länger als geplant hinziehen. Die Bieterfrist wurde bis in die 42. Kalenderwoche, die vom 16. bis zum 20. Oktober läuft, verlängert, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft sagte.

Bilfinger erbringt weiter Service für Statoil-Offshoreanlagen

Bilfinger soll für weitere 13 Jahre Wartungs- und Servicearbeiten für Öl- und Gas-Anlagen von Statoil vor der norwegischen Küste leisten. Die Rahmenvereinbarung mit dem Energiekonzern, die bisherige Verträge zusammenführt und verlängert, habe ein Gesamtauftragsvolumen von 400 Millionen Euro, teilte der Mannheimer Industriedienstleister mit. Es handele sich um den größten Auftrag der norwegischen Tochtergesellschaft.

Porsche fordert von Audi 200 Mio Euro Schadensersatz - Zeitung

Im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal im Volkswagen-Konzern hat Porsche einem Zeitungsbericht zufolge eine Schadensersatzforderung an Audi gestellt. Die Stuttgarter verlangen 200 Millionen Euro von Audi, wie die Bild-Zeitung schreibt. Bei dem Streit geht es um Dieselmotoren für den Porsche Cayenne, die Audi entwickelt und an Porsche geliefert hat.

Schaeffler etabliert dritte Sparte und ernennt neuen Vorstand

Der Autozulieferer Schaeffler organisiert seine Sparten neu: Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Bereich Automotive Aftermarket ab dem 1. Januar 2018 zu einem eigenständigen Vorstandsressort und einer dritten Unternehmenssparte erhoben. Der Aufsichtsrat hat dementsprechend den Automotive-Aftermarket-Chef Michael Söding in den Vorstand berufen.

Uniper setzt gegen Fortum-Einstieg auf finnische Öffentlichkeit

Der Energieversorger Uniper will mit Hilfe der finnischen Öffentlichkeit die Übernahme durch den staatlichen Konkurrenten Fortum doch noch verhindern. "Warum fragt Finnland nicht, warum Fortum ein zweimal so großes Unternehmen kaufen will, das nicht zu ihrer Strategie passt?", fragte Uniper-Chef Klaus Schäfer im Interview mit der großen finnischen Zeitung Helsingin Sanomat.

Wacker Neuson vertreibt Mobilbagger über Zeppelin Baumaschinen

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson verkauft zwei kompakte Mobilbagger künftig auch über das Vertriebsunternehmen Zeppelin Baumaschinen. Die Geräte im Segment von 6 bis 10 Tonnen werden ab 2018 von Zeppelin unter den Typenbezeichnungen ZM70 und ZM110 über seine 35 Niederlassungen in Deutschland angeboten, wie Wacker Neuson mitteilte.

Ermittlungen gegen Airbus wegen Korruption in München vor Abschluss

Die seit Jahren andauernden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I gegen Airbus wegen möglicher Schmiergeldzahlungen stehen kurz vor dem Abschluss. "Wir entscheiden demnächst", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Hildegard Bäumler-Hösl, zu einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel über eine unmittelbar bevorstehende Anklageerhebung. Es sei zutreffend, dass das bereits seit 2012 laufende Verfahren kurz vor dem Abschluss stehe.

Sekthersteller Freixenet erwägt Wegzug aus Katalonien

Der spanische Sekthersteller Freixenet könnte aus einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens Konsequenzen ziehen. In einem solchen Fall könnte das Unternehmen die Region verlassen, sagte Freixenet-Präsident Jose Luis Bonet im spanischen Radio.

Kellogg kauft Hersteller von Proteinriegeln für 600 Mio Dollar

Der Frühstücksflocken-Konzern Kellogg baut sein Geschäft durch eine Übernahme aus. Das Unternehmen kauft RXBAR, einen Anbieter von Proteinriegeln, für 600 Millionen US-Dollar. Kellogg hat schon seit Jahren mit rückläufigen Erlösen bei seinen Standard-Produkten wie Frosties oder Pop-Tarts zu kämpfen.

Nissan drohen Strafen wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen

Dem japanischen Autobauer Nissan stehen möglicherweise Strafen wegen der Verletzung von Sicherheitsvorschriften in seinen japanischen Werken ins Haus. Der Autohersteller hat formell fast alle Fahrzeuge zurückgerufen, die er in den vergangenen drei Jahren in Japan verkauft hat.

