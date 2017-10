Die Geschäftsführung von Air Berlin zweifelt anscheinend daran, die Verkaufsverhandlungen für Teile der insolventen Fluggesellschaft bis zu 12. Oktober zum Abschluss bringen zu können. Wenige Tage vor Ablauf der Verhandlungsfrist mit der Deutschen Lufthansa und Easyjet schrieben CEO Thomas Winkelmann und der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus an die Air-Berlin-Mitarbeiter, an diesem Tag ende die "vereinbarte Exklusivität" der Gespräche. "Wir verhandeln seit Wochen intensiv", schrieben sie. "In wenigen Tagen werden wir mehr wissen." Sie machen damit Druck auf die Verhandlungspartner, doch noch vor der Frist zu einem Abschluss zu kommen.

Astrazeneca kann bei "Tagrisso" mit schneller US-Zulassung rechnen

Die US-Gesundheitsbehörde hat dem Medikament "Tagrisso" von Astrazeneca den Status "Break Through Therapie" zuerkannt, so dass dieses Mittel eventuell schneller zugelassen werden kann. Wie der Pharmakonzern mitteilte, gilt dieses für die Erstlinienbehandlung für Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem EGFR nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC). Bisher ist das Medikament als Zweitlinientherapie in den USA zugelassen. Mit dem Status als Break Through Therapie wird die FDA nun innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob das Medikament alle Voraussetzungen für eine beschleunigte Zulassung erfüllt.

Belgische Post kauft US-Logistiker Radial

Der belgische Postdienstleister Bpost erwirbt für 820 Millionen US-Dollar das US-Logistikunternehmen Radial, die frühere Logistiksparte von Ebay. Bpost-Chef Koen Van Gerven sagte, es sei die richtige Zeit, einen Gang zuzulegen und zu expandieren. Radial bietet Internethändlern an, für diese die Abwicklung der Kaufaufträge zu übernehmen, um es in der Logistik mit Branchengrößen wie Amazon aufnehmen zu können.

Enel verkauft Mexiko-Tochter für 340 Millionen US-Dollar

Der italienische Versorger hat einen Anteil von 80 Prozent an einem mexikanischen Windenergie-Unternehmen verkauft. Der Verkaufspreis betrage 340 Millionen US-Dollar, teilten die Italiener mit. Käufer seien der kanadische Investor Caisse de depot et placement du Quebec und das Investmentvehikel des mexikanischen Pensionsfonds CKD Infraestructura Mexico. Damit wechseln drei Windparks den Besitzer, die bereits in Betrieb sind, und weitere fünf im Bau befindliche Anlagen.

Fitch bewertet Engie mit "A" - Ausblick stabil

Fitch bewertet die Bonität des französischen Energieversorgers Engie langfristig mit A. Die kurzfristige Einstufung nahm die Ratingagentur in ihrer erstmaligen Einschätzung für die Engie SA mit F1 auf. Der Ausblick für das Langfristrating sei stabil. Das Unternehmen sei breit aufgestellt und regional betrachtet auch diversifierter positioniert als beispielsweise Electricite de France, so Fitch.

Renault steigt mit neuer Tochter in den Energiebereich ein

Der französische Autobauer Renault expandiert über eine neue Tochtergesellschaft in Intelligente Stromnetze (Smart-Grids). Dieser Bereich sei für den Ausbau des Elektromobilitätsgeschäfts von grundlegender Bedeutung, erklärte Renault. Die neue Tochter Renault Energy Services werde ähnlich wie ein "Startup" funktionieren und Renault bei der Entwicklung und Investition in die Fahrzeug-zu-Netz-Interaktion sowie bei intelligenten Ladetechnologien unterstützen", so Renault. Es sei geplant, dass die E-Autos von Renault während des Energieüberangebots aufgeladen werden und bei höchster Nachfrage Strom zurück ins Netz speisen.

Semperit warnt vor schwachen Geschäften - Strategie auf Prüfstand

Semperit hat für das zweite Halbjahr vor schlechter als erwarteten Geschäften gewarnt und will nun bis kommendes Jahr die Strategie überprüfen. Gegenwind spüre das österreichische Unternehmen in den beiden Geschäftssegmenten Sempermed und Sempertrans. Zudem belasteten die Schwankungen der Rohstoffpreise. Deswegen wolle Semperit keinen Ausblick für die kommenden Quartale mehr nennen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2017 12:24 ET (16:24 GMT)