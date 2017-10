Der Technologiekonzern General Electric (GE) ist über seinen Ölfeldausrüster Baker Hughes an dessen Wettbewerber Subsea 7 SA herangetreten. Die Unternehmen hätten sich jedoch nicht auf einen Preis für eine mögliche Übernahme des britischen Unternehmens einigen können, berichten mehrere Informanten.

Delta nach durchwachsenem 3Q optimistisch für Schlussquartal

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat im dritten Quartal zwar weniger verdient, damit jedoch besser abgeschnitten als erwartet. Zudem gab Delta einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal. Von Juli bis September 2017 ging der Nettogewinn auf 1,18 Milliarden US-Dollar von 1,26 Milliarden vor einem Jahr zurück.

Vermögensverwalter Blackrock verdient mehr als erwartet

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. In die günstigen börsengehandelte Fonds des Unternehmens floss deutlich mehr Geld und die Einnahmen im Risikomanagement stiegen. Die Blackrock Inc wies einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,92 US-Dollar aus.

Alibaba investiert Milliarden in Forschung und Entwicklung

Der chinesische E-Commerce Gigant Alibaba will in den nächsten drei Jahren 100 Milliarden Renmimbi oder umgerechnet knapp 13 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren. Die Investition wird in die neu gegründete DAMO Academy erfolgen. DAMO steht für "Academy for Discovery, Adventure, Momentum and Outlook".

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2017 12:24 ET (16:24 GMT)