Dem Zusammenschluss von Linde mit seinem amerikanischen Wettbewerber Praxair steht aus Sicht Russlands nichts entgegen. Die Gasekonzerne erhielten von den russischen Behörden die Kartellfreigabe, wie Linde mitteilte. Russland habe die Genehmigung ohne Auflage erteilt. Die Kartellfreigabe in Russland ist nur eine von vielen Bedingungen, die bis zum tatsächlichen Zusammenschluss erfüllt sein müssen. Unter anderem haben erst noch die Linde-Aktionäre das Sagen, und für die Freigabe durch weitere Kartellbehörden müssen Linde und Praxair wohl Unternehmensteile im Milliardenwert veräußern.

Lufthansa reicht Angebot für Teile von Alitalia ein

Nach Air Berlin könnte für die Deutsche Lufthansa ein weiterer größerer Deal ins Haus stehen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er ein Angebot für Teile der insolventen italienischen Fluggesellschaft Alitalia eingereicht. Man habe Interesse an dem Aufbau einer "NewAlitalia", hieß es in der Mitteilung. Über die Details der Offerte sei Stillschweigen vereinbart worden.

Air-Berlin-Mitarbeiter machen mit Protestaktion Druck auf Arbeitgeber

Mit einer organisierten Protestaktion haben Beschäftigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin am Montag auf ihre unsichere Lage aufmerksam gemacht. In Berlin beteiligten sich etwa 300 Angestellte aus den Bereichen Verwaltung, Technik und Kabine an einer gemeinsamen aktiven Mittagspause, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Auf Schildern forderten sie von ihrem Arbeitgeber und den Investoren "soziale Verantwortung" und drängten die Beteiligten zur Gründung einer Transfergesellschaft.

Bahn erhöht mit Fahrplanwechsel im Dezember die Preise im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn erhöht mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember die Preise im Fernverkehr. Sie legen im Schnitt um 0,9 Prozent zu, wie die Bahn am Montag mitteilte. Damit bleibe der Preisanstieg unter der Inflationsrate.

GFT kauft in Spanien zu

GFT Technologies SE hat in Spanien zugekauft. Der IT-Dienstleister für Banken und Versicherungen hat über seine spanische Tochter das IT-Unternehmen Mecanizacion de Empresas SA in Alicante erworben. Es ist auf die Entwicklung und Wartung von Software für Immobilienunternehmen spezialisiert ist, bislang unter der Marke Mecemsa. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Ad Pepper erhöht Prognose nach starkem 3. Quartal

Nach einem starken dritten Quartal erhöht das Onlinemarketing-Unternehmen Ad Pepper Media International NV die Jahresprognose für Umsatz und das EBITDA. Die Aktien reagierten positiv auf die Nachricht. Um 13.56 Uhr lag die Aktie um 6,2 Prozent im Plus.

Buwog erwartet deutliche Bewertungszuwächse

Buwog dürfte im ersten Halbjahr unter dem Strich die Delle aus dem ersten Quartal ausgemerzt haben. Das Neubewertungsergebnis für das Bestandsportfolio werde im ersten Halbjahr (per Ende Oktober) mindestens 135 Millionen Euro erreichen, teilte das österreichische Immobilienunternehmen mit. Dies sei der dynamischen Entwicklung des Immobilienmarktes zu verdanken.

Erneuter Erfolg für Leipziger Wasserwerke im Rechtsstreit mit Großbank UBS

Im Prozess um hochriskante Finanzgeschäfte bei den Kommunalen Wasserwerken Leipzig (KWL) hat das städtische Unternehmen vor einem Londoner Gericht erneut einen Sieg errungen. Der Court of Appeal in London wies die Berufung der Schweizer Großbank UBS gegen ein vorinstanzliches Urteil aus dem Jahr 2014 zurück, wie die Stadt Leipzig am Montag mitteilte.

Peugeot streicht bei Opel-Schwester Vauxhall bis zu 400 Stellen

Der Autobauer Peugeot will bis zu 400 Stellen in dem Werk seiner Marke Vauxhall im britischen Ellesmere Port streichen, weil die dortige Fertigung verringert wird. Der Stellenabbau soll im Zuge eines freiwilligen Programms erfolgen und bis Jahresende abgeschlossen sein, teilte die Peugeot SA mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2017 12:30 ET (16:30 GMT)