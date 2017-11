Softbank verfolgt Fusion mit Charter Communications - Kreise

Die Softbank unternimmt offensichtlich einen neuen Anlauf zur Übernahme von Charter Communications. Im Juli war die Muttergesellschaft des US-Mobilfunkanbieters Sprint mit diesem Vorhaben am Widerstand des US-Kabelanbieters gescheitert. In den vergangenen Tagen habe Softbank mit Charter Communications über eine Fusion gesprochen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Zeitung New York Post.

Teva senkt erneut Prognose - Aktie bricht ein

Der weltweit größte Anbieter von Nachahmermedikamenten, die israelische Teva Pharmaceutical Industries, hat zum zweiten Mal in diesem Jahr die Messlatte für 2017 tiefer gehängt. Preisdruck in den USA und unerwarteter Wettbewerb beim Kassenschlager Copaxone zur Behandlung von Multipler Sklerose waren Auslöser der Gewinnwarnung. Teva geht nun für das Gesamtjahr von einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 3,77 bis 3,87 US-Dollar aus. Das sind etwa 30 Cent weniger als bisher vorhergesagt.

