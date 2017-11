Nestle hat innerhalb weniger Wochen die zweite weniger bekannte amerikanische Kaffeemarke gekauft. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern gab am Freitag die Akquisition von Chameleon Cold-Brew bekannt, einer Edelkaffeemarke mit Sitz in Austin, Texas. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Nestle erfüllt sein Versprechen, stärker in höhermargige Geschäfte zu investieren, zu denen auch Kaffee gehört.

November 03, 2017 13:46 ET (17:46 GMT)