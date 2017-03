Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag vor Ching-Ming-Fest" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:07 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.500,93 +0,56% +6,39% Stoxx50 3.160,69 -0,03% +4,99% DAX 12.312,87 +0,46% +7,25% FTSE 7.342,27 -0,37% +2,79% CAC 5.122,51 +0,65% +5,35% DJIA 20.697,50 -0,15% +4,73% S&P-500 2.367,92 -0,01% +5,77% Nasdaq-Comp. 5.921,52 +0,12% +10,00% Nasdaq-100 5.445,97 +0,11% +11,97% Nikkei-225 18.909,26 -0,81% -1,07% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,43 +6

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,45 50,35 +0,2% 0,10 -10,0% Brent/ICE 52,68 52,96 -0,5% -0,28 -9,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,81 1.243,19 +0,3% +3,61 +8,3% Silber (Spot) 18,20 18,12 +0,4% +0,08 +14,3% Platin (Spot) 948,00 948,50 -0,1% -0,50 +4,9% Kupfer-Future 2,65 2,67 -0,7% -0,02 +5,4%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Wenig verändert tendiert die Wall Street am letzten Handelstag der Woche. Dennoch dürfte das nun zu Ende gehende Quartal, trotz des eher schwachen Wochenverlaufs, die Investoren positiv stimmen. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 schließen das sechste Quartal in Folge mit einem Plus ab. Für den Nasdaq-Composite könnte es gar das beste Quartal seit 2013 werden. Die Erwartung einer unternehmensfreundlichen Politik durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte die Indizes auf neue Rekordstände gehievt, mit der gescheiterten Gesundheitsreform vor einer Woche allerdings auch einen ersten kräftigen Dämpfer erhalten. Bei den Sektoren ging es im ersten Quartal weit auseinander. Am schwächsten schnitten mit dem nachgebenden Ölpreis Energiewerte ab, die rund 7 Prozent verloren. Zweitschwächster Sektor waren Telekomwerte mit knapp 4 Prozent Minus. Dagegen lief Technologie sehr gut, so Hardware mit einem Plus von knapp 20 Prozent, Software mit plus 11 Prozent. Die US-Inflation hat im Februar erstmals seit fast fünf Jahren das Ziel der Federal Reserve übertroffen. Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im März überraschend aufgehellt. Dagegen hat sich die Stimmung der US-Verbraucher unerwartet wieder leicht eingetrübt. Blackberry hat im vierten Geschäftsquartal erneut einen Verlust eingefahren. Allerdings fiel das Ergebnis des Konzerns nicht so schlecht aus wie befürchtet. Die Aktie legt deutlich zu.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Mit dem Rückenwind von der Wall Street haben sich Europas Börsen mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Nach einem lange Zeit lethargischen Handel bei dünnen Umsätzen legten die Kurse erst in den letzten zwei Handelsstunden zu. Der Dax stieg den vierten Börsentag in Folge auf ein neues Jahreshoch. Der Index schloss den Handel auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Im Aktienhandel zierten RWE die DAX-Spitze mit einem Kursgewinn von 3 Prozent. Der Broker Oddo Seydler hat die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft. Händler vermuten allerdings auch Käufe zum Quartalsultimo. RWE sind mit einem Kursplus von fast 30 Prozent seit Jahresbeginn der größte Kursgewinner im DAX. Eon stiegen im Fahrwasser von RWE um 2 Prozent. Salzgitter verloren dagegen 0,9 Prozent. Nach Einschätzung aus dem Handel wurde die Aktie von Dumping-Vorwürfen aus den USA belastet. Die US-Regierung hatte am Donnerstag die Namen einiger ausländischer Stahlkonzerne veröffentlicht, denen sie Dumping vorwirft, darunter Salzgitter und die österreichische Voestalpine. Damit ist der Weg für Strafzölle eröffnet. Voestalpine verloren 3,2 Prozent. Zurich Insurance schlossen 4,8 Prozent oder 13,40 Franken niedriger. Das Minus war jedoch allein der Dividende von 17 Franken je Aktie geschuldet, die der Finanzkonzern am Freitag ausschüttete. In London verloren Diageo 1,1 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie des Spirituosenherstellers von "Neutral" auf "Verkaufen" gesenkt hat. Vivendi verteuerten sich um 3,4 Prozent. Händler verwiesen auf eine Meldung des "Le Figaro", der zufolge die TV-Tochter Canal+ im ersten Quartal mehr als 100.000 neue Abonnenten gewonnen haben soll.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:36 Uhr Do., 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0693 +0,10% 1,0682 1,0738 +1,7% EUR/JPY 119,2119 -0,19% 119,4442 119,48 -3,0% EUR/CHF 1,0697 +0,07% 1,0690 1,0698 -0,1% EUR/GBP 0,8531 -0,44% 0,8569 1,1636 +0,1% USD/JPY 111,48 -0,31% 111,83 111,26 -4,6% GBP/USD 1,2533 +0,54% 1,2466 1,2496 +1,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Börsen in Ostasien haben zum Wochenausklang im Umfeld einer Reihe von Konjunkturdaten aus den USA, Japan und China überwiegend nachgegeben. Die Ausschläge der Indizes hielten sich zunächst nach beiden Seiten in eher engen Grenzen, ehe im Spätgeschäft Druck auf die Kurse kam. Das galt vor allem für den Tokioter Aktienmarkt. Der Nikkei-Index schloss auf dem niedrigsten Stand seit dem 9. Februar. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Die diversen Unwägbarkeiten, was die Wirtschaftspolitik der USA, aber auch die Politik im eigenen Land betreffe, habe die Anleger veranlasst, vor dem Wochenende Positionen sicherheitshalber herunterzufahren. Eine Rolle bei der Kursentwicklung könnten auch Positionsanpassungen im Hinblick darauf gespielt haben, dass in Japan am Freitag das Fiskaljahr endet. Gestartet war der Nikkei-Index mit Gewinnen, gestützt von Konjunkturzuversicht. Hintergrund waren Wachstumsdaten aus den USA, die für das vierte Quartal 2016 einen Tick stärker nach oben revidiert wurden als erwartet und aus US-Notenbankerkreisen kommende Signale, dass es im laufenden Jahr zu insgesamt vier Zinserhöhungen kommen könnte. In Japan stiegen zudem die Verbraucherpreise erstmals seit langem zweimal in Folge, was gemeinhin als Zeichen für eine anziehende Konjunktur gilt. Allerdings kam der maßgebliche Impuls dafür von den gestiegenen und bekanntermaßen volatilen Energiepreisen. Außerdem wuchs die Industrieproduktion im Februar unerwartet kräftig. Und auch aus China kamen tendenziell positive Impulse, denn dort stieg der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes auf den höchsten Stand seit April 2011. Gewinnmitnahmen gab es auch in Sydney nach der jüngsten mehrtägigen Rally auf ein 23-Monatshoch. Eine Ausnahme machte Shanghai, wo es nach den robusten Konjunkturdaten leicht nach oben ging. Händler sprachen dessen ungeachtet von weiter schwelenden Sorgen vor einer Liquiditätsverknappung, nachdem die Notenbank des Landes dem Bankensystem des Landes zuletzt keine frische Liquidität mehr zugeführt hatte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Pfeiffer Vacuum lehnt auch neues Übernahmeangebot ab

Den Vorstand von Pfeiffer Vacuum lässt auch das aufgestockte Übernahmeangebot der Busch-Gruppe kalt. Vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung der kompletten Angebotsunterlage werde der Vorstand den Aktionären die Offerte nicht zur Annahme empfehlen können. Busch hatte das Angebot vor einigen Tagen auf 110 Euro je Aktie erhöht, womit das Unternehmen mit über 1 Milliarde Euro bewertet wird. Die Pfeiffer-Aktie kostet derzeit allerdings über 117 Euro. Wie schon das erste Angebot sei auch dieses im Vorfeld mit dem Vorstand und Aufsichtsrat weder abgestimmt noch besprochen worden, so Pfeiffer weiter

Scharfe Kritik an US-Strafen für deutschen Stahl

Die geplante Verhängung von US-Strafzöllen für deutsche Stahlprodukte ist von den betroffenen Herstellern und der Bundesregierung massiv kritisiert worden. "Die Entscheidung und die Höhe der Strafzölle für unsere Produkte sind für uns nicht nachvollziehbar", sagte eine Sprecherin der Salzgitter AG, die neben Dillinger Hütte von den Zöllen betroffen ist. Außenminister Sigmar Gabriel erklärte, er könne die Entscheidung des US-Wirtschaftsministeriums "nur mit großem Unverständnis zur Kenntnis nehmen". Das deutsche Wirtschaftsministerium äußerte sich ähnlich wie Gabriel.

Behörden klopfen bei Credit Suisse wegen Steuerangelegenheiten an

Der Schweizer Bank Credit Suisse bekommt es wegen steuerlicher Angelegenheiten ihrer Kunden mit den Behörden zu tun. Wie das Finanzhaus mitteilte, wurden Büros der Bank in London, Paris und Amsterdam von den örtlichen Behörden kontaktiert. Weiter hieß es, die Bank arbeite mit den Behörden zusammen, sie verfolgt "weiterhin eine Strategie der vollständigen Steuerkonformität".

Blackberry grenzt Verlust im vierten Quartal ein

Der Software- und frühere Smartphone-Hersteller Blackberry hat in seinem vierten Geschäftsquartal erneut einen Verlust eingefahren. Allerdings fiel das Ergebnis des Konzerns, der zunehmend auf sein Software-Geschäft setzt, nicht so schlecht aus wie befürchtet. Die Aktie legt vorbörslich knapp 5 Prozent zu.

Dupont setzt Bedingungen der EU für Dow-Fusion um

Der US-Chemiekonzern Dupont erfüllt seine gegenüber der EU-Kommission abgegebenen Verpflichtungen. Das Unternehmen verkauft sein Pflanzenschutzgeschäft an die FMC Corporation. Für die kürzlich erteilte kartellrechtliche Genehmigung der Fusion mit Dow Chemical hatte die EU-Kommission die Verkäufe gefordert, um den Wettbewerb nicht zu gefährden. Allerdings wurde der Zeitplan für den Vollzug des Zusammschlusses wegen der intensiven kartellrechtlichen Untersuchungen erneut nach hinten verschoben.

Apple-Auftragsfertiger Foxconn mit erstem Umsatzrückgang seit 1991

Die schwächeren iPhone-Verkäufe im vergangenen Jahr haben auch dem Apple-Zulieferer Foxconn zu schaffen gemacht. Das Unternehmen aus Taiwan hat den ersten Umsatzrückgang auf Jahressicht seit seinem Börsengang im Jahr 1991 verbucht.

Glencore verkauft Lager-/Logistikgeschäft für Petroleumprodukte

Der Rohstoffkonzern Glencore trennt sich mehrheitlich von seinem Lager- und Logistikgeschäft für Petroleumprodukte. Für 775 Millionen US-Dollar veräußert der Konzern 51 Prozent an die HNA Innovation Finance Group. Wie die Glencore plc weiter mitteilte, werde im Zuge des Verkaufs ein neues Unternehmen mit dem Namen HG Storage International gegründet.

