Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

MONTAG: In Schanghai blieben die Börsen wegen des Feiertages "Tag vor Ching-Ming-Fest" geschlossen.

DIENSTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Ching-Ming-Fest" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.472,94 -0,80% +5,54% Stoxx50 3.145,86 -0,47% +4,49% DAX 12.257,20 -0,45% +6,76% FTSE 7.282,69 -0,55% +1,96% CAC 5.085,91 -0,71% +4,60% DJIA 20.559,02 -0,50% +4,03% S&P-500 2.348,84 -0,59% +4,91% Nasdaq-Comp. 5.877,88 -0,57% +9,19% Nasdaq-100 5.413,81 -0,41% +11,31% Nikkei-225 18.983,23 +0,39% -0,69% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,13 +62

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,24 50,6 -0,7% -0,36 -10,4% Brent/ICE 53,14 53,53 -0,7% -0,39 -9,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,16 1.249,10 +0,3% +4,06 +8,8% Silber (Spot) 18,24 18,26 -0,1% -0,02 +14,5% Platin (Spot) 956,40 950,25 +0,6% +6,15 +5,8% Kupfer-Future 2,61 2,65 -1,7% -0,05 +3,8%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Enttäuschende Konjunkturdaten und schwache Autoabsatzzahlen sorgen für Abgaben an der Wall Street. Kleine Gewinne zum Start mit einem Rekordhoch im Nasdaq-Composite hielten nicht lange an. Neue Konjunkturdaten lagen auf der schwächeren Seite. Sowohl der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im März wie die Bauausgaben für Februar blieben unter den Prognosen. Schwächster Sektor sind die Automobilwerte, deren Index 3,3 Prozent nachgibt. Ford Motor hatte im März einen Absatzrückgang um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verkraften. Für die Aktie geht es 2,8 Prozent abwärts, GM verlieren sogar trotz besserer Zahlen 4 Prozent. Auch der Blick auf die demnächst beginnende Saison der US-Unternehmenberichte lässt die Investoren vorsichtig agieren. Der Elektroautohersteller Tesla ist auf dem Weg, sein Absatzziel für das erste Halbjahr 2017 zu erreichen. Das Unternehmen verkaufte im ersten Quartal 25.000 Fahrzeuge und damit 69 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit war dieser Dreimonatszeitraum das bislang beste Absatzquartal von Tesla. Anleger zeigen sich angetan, die Titel ziehen um 5,6 Prozent an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach einem vielversprechenden Start ist es am Ende abwärts gegangen. Der Dax näherte sich im Tageshoch bis auf 15 Punkte seinem Rekordhoch an. Doch dann ging ihm die Puste aus, die für einen weiteren Anstieg notwendigen Kauforders fanden den Weg an die Börse nicht. Die Bären ergriffen sofort die Chance, die zuvor gesehenen Gewinne am deutschen Aktienmarkt lösten sich in Luft auf. Mit schwächeren Kursen an der Wall Street drehte der Index am Nachmittag sogar deutlicher ins Minus. An der Londoner Börse erlebte die Aktie von Imagination Technologies ein Kursdesaster und brach um 61 Prozent ein. Der Halbleiterdesigner hat Apple als Kunden verloren. In Deutschland fiel der Kurs des Apple-Zulieferers Dialog um 2,3 Prozent zurück. Der 900 Millionen Dollar schwere Verkauf der Software-Tochter DTN half der Aktie von Schneider Electric nicht, sie verlor mit dem Markt 0,5 Prozent. Positiv sahen die Anleger, dass Süss Microtec den Ausblick angehoben hat. Für die Aktie ging es um 7,1 Prozent nach oben. Um 3,5 Prozent nach oben ging es für die Aktie von Aurelius. Die ins Visier eines Leerverkäufers geratene Aktie büßte in der Vorwoche deutlich an Wert ein. Am Wochenende hat das Beteiligungsunternehmen nun detailliert auf die Behauptungen des selbsternannten Research-Dienstes Gotham City reagiert und ihm Eigeninteresse vorgeworfen. Living Trust will den Puppenhersteller Zapf Creation nun vollständig übernehmen, für die Aktie ging es in Folge um gut 10 Prozent auf den Gebotspreis von 10 Euro nach oben.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0660 -0,12% 1,0673 1,0694 +1,4% EUR/JPY 118,3030 -0,59% 119,0105 119,15 -3,8% EUR/CHF 1,0685 -0,02% 1,0687 1,0697 -0,2% EUR/GBP 0,8537 +0,33% 0,8509 1,1714 +0,2% USD/JPY 110,99 -0,48% 111,52 111,42 -5,1% GBP/USD 1,2485 -0,45% 1,2541 1,2526 +1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Etwas fester - Auch der wieder festere Yen konnte die japanische Börse nicht von ihrer Erholung abhalten. Zum Vorwochenschluss war der Nikkei auf ein Siebenwochentief gefallen. Der von der Bank of Japan veröffentlichte Tankan-Bericht zur kurzfristigen Konjunktureinschätzung enttäuschte zwar, spielte Börsianern in Tokio aber durchaus in die Karten. Der Index zur Wirtschaftsstimmung in Großunternehmen legte zwar im ersten Quartal zu, doch hatten Beobachter mehr erwartet. Das könnte dafür sorgen, dass Spekulationen abebben, die Notenbank werde die Zinsen bis Jahresende anheben. Getragen wurden die Aufschläge am japanischen Aktienmarkt von Konsumgüterwerten. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe hat sich im März derweil abgeschwächt. Der von Caixin und Markit erhobene Index fiel im Februar, blieb aber über der Expansionsschwelle. Die Vorsicht an den Märkten wachse übergeordnet, denn alles blicke in dieser Woche auf das anstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, hieß es. Dabei geht es am 6. und 7. April in Florida es unter anderem um Handelsfragen. Toshiba setzten ihre Berg- und Talfahrt fort. Der Aktienkurs hatte am Donnerstag und Freitag zusammen um fast 10 Prozent zugelegt, nachdem die Japaner beschlossen hatten, Gläubigerschutz für die US-Kraftwerksbau-Tochter Westinghouse zu beantragen. Nun ging es für den Kurs wieder abwärts, nachdem am Wochenende Medien berichtet hatten, der Konzern könne womöglich die Frist am 11. April zur Vorlage der Ergebnisse nicht einhalten. Toshiba verloren 5,5 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Ferdinand Piech vollzieht Abschied von Porsche und Volkswagen

Der sich seit einigen Wochen abzeichnende Ausstieg von Ferdinand Piech aus dem Volkswagen-Konzern ist beschlossene Sache. Es seien nun die Verträge unterzeichnet worden, mit denen die im Einflussbereich von Ferdinand Piech stehenden Privatstiftungen den wesentlichen Anteil ihrer Stammaktien der Porsche Automobil Holding SE an weitere Mitglieder der Familien Porsche und Piech übertragen, teilte die Holding mit, die einen Großteil der Volkswagen-Stammaktien hält.

HNA und Apollo bieten für HSH Nordbank - Kreise

Für die zum Verkauf stehende HSH Nordbank AG haben offenbar zwei Bieter erste Gebote abgegeben. Informanten berichten, dass die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management und die HNA-Gruppe aus China Offerten für die Landesbank abgegeben hätten, die stark in der Schiffsfinanzierung engagiert ist.

Puma wird neuer Ausrüster von Borussia Mönchengladbach

Die Fußballer von Borussia Mönchengladbach laufen künftig in Kleidung von Puma auf den Platz. Ab dem 1. Juli 2018 wird die Sportmarke offizieller Ausrüster des Traditionsvereins vom Niederrhein, wie die Puma SE mitteilte. Ab der Saison 2018/19 werde das Unternehmen sowohl die Lizenzspielermannschaft als auch sämtliche Jugendteams mit Trikots, Trainingsbekleidung und Accessoires ausrüsten.

Comdirect setzt auf Synergien durch Onvista-Verschmelzung

Die Commerzbank-Tochter Comdirect will mit der Übernahme des Online-Brokers und Portals Onvista Synergien heben. Zu diesem Zweck soll der bereits im Dezember angekündigte Zukauf mit der Comdirect verschmolzen werden, wie die Direktbank mitteilte. "Der Hauptvorteil der Verschmelzung ist, dass wir nur noch eine Banklizenz brauchen", sagte Comdirect-Vorstandschef Arno Walter im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

Datagroup übernimmt Hansecom

Der IT-Dienstleister Datagroup kauft den Hamburger Wettbewerber Hansecom. Das Unternehmen passe mit seinen Schwerpunkten Cloud und SAP-Services sowie Application Management gut zu Datagroup, teilten die Stuttgarter mit. Hansecom beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 16 Millionen Euro.

Air Berlin schafft neues Vorstandsressort für Transformation

Die Fluggesellschaft Air Berlin trägt ihrer aktuellen Entwicklung mit einem neuen Vorstandsressort Rechnung: der Zuständigkeit für Transformation. Den Posten des Chief Transformation Officer übernimmt mit sofortiger Wirkung Neil Mills, bislang Chief Strategy & Planning Officer. In dem neu geschaffenen Ressort werden sämtliche Aktivitäten zur Stärkung der Gesamtperformance der neuen Air Berlin gebündelt, wie das Unternehmen mitteilte.

Auftragseingang stimmt Süss Microtec zuversichtlicher

Die Süss Microtec AG hat im ersten Quartal nach vorläufigen Erkenntnissen Aufträge für rund 45 Millionen Euro erhalten, nach 33,1 Millionen Euro im Vorjahr. Der Wert lag am oberen Ende der zuletzt prognostizierten Bandbreite, wie das Unternehmen mitteilte. Vor diesem Hintergrund wurden die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 angehoben.

Untersuchung: BMW und Daimler waren 2016 profitabelste Autokonzerne der Welt

Deutsche Autokonzerne sind einer Untersuchung zufolge Weltspitze bei der Profitabilität. Mit operativen Margen von 10,0 beziehungsweise 8,4 Prozent liegen BMW und Daimler in einer Rangliste der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) weltweit auf den ersten beiden Plätzen, gefolgt von Toyota mit 7,8 Prozent. Der japanische Autobauer bleibe aber 2016 der gewinnstärkste Autokonzern mit einem operativen Gewinn von 17,5 Milliarden Euro.

