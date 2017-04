Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.472,58 -0,26% +5,53% Stoxx50 3.156,23 +0,00% +4,84% DAX 12.217,54 -0,53% +6,41% FTSE 7.331,68 +0,13% +2,64% CAC 5.091,85 -0,18% +4,72% DJIA 20.830,79 +0,68% +5,41% S&P-500 2.373,26 +0,56% +6,00% Nasdaq-Comp. 5.925,80 +0,46% +10,08% Nasdaq-100 5.471,11 +0,56% +12,49% Nikkei-225 18.861,27 +0,27% -1,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,41 +3

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,30 51,03 +0,5% 0,27 -8,5% Brent/ICE 54,43 54,17 +0,5% 0,26 -6,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,07 1.256,22 -0,6% -8,15 +8,4% Silber (Spot) 18,24 18,31 -0,4% -0,07 +14,5% Platin (Spot) 960,20 961,00 -0,1% -0,80 +6,3% Kupfer-Future 2,67 2,61 +2,2% +0,06 +6,3%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt befeuern zur Wochenmitte die Kauflaune an der Wall Street. Ein starker ADP-Arbeitsmarktbericht hebt die Stimmung unter den Anlegern. Im privaten Sektor wurden demzufolge im März 263.000 Stellen geschaffen, während Experten lediglich mit 180.000 gerechnet hatten. Der Bericht liefert eine Indikation für den offiziellen Bericht am Freitag. Nach Handelsbeginn wurden noch der Markit-Einkaufsmanagerindex sowie der ISM-Index, beide für den Dienstleistungs-Bereich, veröffentlicht. Beide Indizes erreichten im März niedrigere Stände als im Februar, blieben aber klar im expansiven Bereich. Die Monsanto-Aktie legt 1,1 Prozent zu. Der Agrochemie-Gigant hat in seinem zweiten Geschäftsjahr mehr verdient, als Analysten erwartet hatten. Quaker Chemical verteuern sich um gut 10 Prozent. Das Unternehmen will sich mit Houghton International zusammenschließen. Der Kurs der Bäckereikette Panera Bread springt um fast 14 Prozent nach oben. Die JAB Holding der Milliardärsfamilie Reimann übernimmt das Unternehmen für 7,16 Milliarden Dollar. Dagegen fallen Walgreen Boots Alliance um 1,1 Prozent. Der Umsatz der Drogeriekette ist im zweiten Quartal deutlicher zurückgefallen, als Analysten erwartet hatten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 14./15. März

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Im Vorfeld des Gipfeltreffens ab Donnerstag in Florida zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Pendant Xi Jinping kam es am Mittwoch zu Abgaben an Europas Börsen. Schwerpunkt der Gespräche dürften das Nuklear- und Raketenprogramm Nordkoreas sowie der Welthandel sein. Das Treffen ist für die Finanzmärkte von hoher Relevanz. "Das US-China-Treffen hat einen enormen Hebel", sagte ein Händler. Ein deutlich über den Erwartungen ausgefallener ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA stützte Aktien nicht, setzte dem Euro aber leicht zu. Dieser wertete auf 1,0657 Dollar ab. Steigende Rohstoffpreise stützten den Sektor Öl & Gas (+0,7 Prozent) sowie den Rohstoffsektor (+0,6 Prozent) am Aktienmarkt. Für den Bankensektor ging es um 0,2 Prozent nach oben. Einen Tag nach Ende des Bezugsrechtehandels erholten sich Deutsche Bank weiter um 0,3 Prozent. Commerzbank stiegen sogar um 2 Prozent vor dem Hintergrund von Presseberichten zu Details der bereits bekannten geplanten Massenentlassungen. Unicredit gewannen 0,9 Prozent. Goldman Sachs hatte das Kursziel für die ohnehin bereits mit "Conviction Buy" eingestufte Aktie erhöht. Syngenta legten um 0,9 Prozent zu, nachdem die US-Kartellbehörden die Übernahme durch Chemchina unter Auflagen genehmigt hat. Akzo Nobel gewannen 1,5 Prozent. PPG schließt ein besseres Angebot für oder gar eine feindliche Übernahme von Akzo Nobel grundsätzlich nicht aus.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0658 -0,11% 1,0669 1,0662 +1,3% EUR/JPY 118,5222 +0,36% 118,1028 118,08 -3,6% EUR/CHF 1,0719 +0,21% 1,0697 1,0687 +0,1% EUR/GBP 0,8540 -0,50% 0,8583 1,1676 +0,2% USD/JPY 111,20 +0,44% 110,70 110,75 -4,9% GBP/USD 1,2479 +0,40% 1,2429 1,2450 +1,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Während sich die chinesischen Börsen am Mittwoch nach der feiertagsbedingten Pause in Feierlaune zeigten, hinkten die übrigen Handelsplätze in Südostasien hinterher. In Schanghai wurde der Beschluss vom Wochenende zur Schaffung einer neuen Sonderwirtschaftszone gefeiert. Über 40 Aktien von Unternehmen mit Bezug zu dem Projekt sprangen nur vom Tageslimit gebremst um 10 Prozent nach oben. Auch sonst waren die Blicke auf China gerichtet. Die Anleger warteten gespannt auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping ab Donnerstag, hieß es. Rohstoffwerte zählten angesichts der steigenden Preise zu den Gewinnern am Aktienmarkt. Im Ölsektor legten Santos in Sydney um 2,7 und Woodside Petroleum um 1,6 Prozent zu. In Hongkong zogen Sinopec um 1,6 und Cnooc 1,1 Prozent an. Unter den australischen Bergbautiteln ging es für BHP Billiton um 3,5 und für Fortescue Metals um 5,3 Prozent nach oben, Rio Tinto gewannen 3 Prozent. In Taipeh schossen Hon Hai um 7,7 Prozent auf ein 22-Monatshoch empor. Der Technologiekonzern und Apple-Kooperationspartner verbuchte überzeugende Viertquartalszahlen. Auf Neuseeland brachen Comvita dagegen um 17 Prozent ein. Der Anbieter von Gesundheitsprodukten hatte seine Jahresprognose kassiert.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Opel soll eigenständiges Unternehmen im PSA-Verbund bleiben

Opel soll nach der Übernahme durch PSA Peugeot als eigenständige Firma im Konzernverbund erhalten bleiben. Das bewerteten die IG Metall und der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir als positive Zusage von PSA-Chef Carlos Tavares bei einem gemeinsamen Treffen im Bundeswirtschaftsministerium. "Es kommt eben nicht nur darauf an, eine Marke auf ein Auto zu kleben, sondern auch die Technik weiterzuentwickeln", sagte Al-Wazir in Berlin.

EU verbietet Heidelbergcement die Übernahme von Cemex Croatia

Heidelbergcement kann den größten Zementhersteller Kroatiens, Cemex Croatia, nicht gemeinsam mit dem Baustoffhersteller Schwenk übernehmen. Die EU-Kommission untersagte das im vergangenen September angemeldete Fusionsvorhaben. Ausschlaggebend seien Bedenken, dass die Übernahme den Wettbewerb in Kroatien auf den Märkten für Grauzement "beträchtlich vermindert" und wahrscheinlich "zu Preiserhöhungen geführt" hätte, hieß es in der Begründung der Kommission.

Porsche und Audi bündeln Kräfte für gemeinsame Fahrzeugarchitektur

Die beiden zum Volkswagen-Konzern gehörenden Autobauer Porsche und Audi streben eine engere Zusammenarbeit an. Durch den Einsatz von Entwicklungskapazitäten soll weiterer Spielraum für die Themen Elektrifizierung, Digitalisierung und autonomes Fahren geschaffen werden, wie Porsche mitteilte. Das soll die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Datagroup erhöht Kapital um bis zu 10 Prozent

Die Datagroup will ihr Grundkapital um bis zu 10 Prozent erhöhen. Dazu werden bis zu 759.000 neue Aktien ausgegeben, wie die Gesellschaft mitteilte. Zur aktuellen Bewertung kommt die Kapitalerhöhung damit auf einen Emissionserlös von bis zu 22 Millionen Euro. Mit dem Geld will Datagroup ihr Eigenkapital für das organische und akquisitorische Wachstum stärken.

Innogy platziert Anleihe über 750 Millionen Euro

Der Energieversorger Innogy SE hat sechs Monate nach seinem Börsendebut seine erste Standardanleihe platziert. Der Bond im Volumen von 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren stieß auf reges Interesse am Markt und war mehrfach überzeichnet, wie das Unternehmen aus Essen mitteilte. Bei einem jährlichen Kupon von 1,00 Prozent und einem Ausgabekurs von 99,466 Prozent betrage die Rendite 1,07 Prozent.

Reimann-Holding kauft US-Bäckereikette für 7,5 Mrd Dollar

Die JAB Holding der Milliardärsfamilie Reimann erweitert ihr Firmenimperium um eine Bäckereikette. In einem rund 7,16 Milliarden US-Dollar schweren Deal kauft sie das Unternehmen Panera Bread, das in rund 2.000 Läden Backwaren, Kaffee und Sandwiches anbietet. JAB zahlt den Angaben zufolge 315 Dollar je Aktie in bar. Dies entspreche einer Prämie von 20 Prozent auf den Schlusskurs vom 31. März, dem letzten Handelstag vor dem Bekanntwerden von Spekulationen über einen Deal. Die Holding übernimmt zudem Schulden von rund 340 Millionen Dollar.

PPG drängt Akzo Nobel zu Übernahmegesprächen

PPG Industries lässt bei Akzo Nobel nicht locker. Das US-Unternehmen, dem der niederländische Farben- und Spezialchemiehersteller bereits zweimal eine Abfuhr erteilt hat, will für alle ausstehenden Aktien von Akzo Nobel ein öffentliches Übernahmeangebot abgeben. Die in Pittsburgh ansässige PPG bekräftigte, dass ein Zusammenschluss der beiden Konzerne strategisch sinnvoll sei. Von verschiedenen Seiten in Europa und den USA habe es positive Rückmeldungen zu dem geplanten Vorhaben gegeben.

Monsanto verdient mehr als erwartet und wird optimistischer

Der US-Saatgutkonzern Monsanto hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und seine Jahresprognose angepasst. Der Fusionspartner des deutschen Wettbewerbers Bayer rechnet nun mit einem Gewinn je Aktie am oberen Ende der bisher in Aussicht gestellten Spannen. Der Umsatz in den Monaten Dezember bis Februar stieg auf 5,07 Milliarden von 4,53 Milliarden US-Dollar. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn legte auf 1,37 Milliarden Dollar zu, nach 1,06 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Rio Tinto soll 447 Millionen AUD Steuern nachzahlen

Der britisch-australische Rohstoffkonzern Rio Tinto hat unliebsame Post vom Finanzamt Down Under bekommen. 447 Millionen australische Dollar oder umgerechnet knapp 329 Millionen Euro soll der Bergbaukonzern für den Zeitraum 2010 bis 2013 nachzahlen. In diesen vier Jahren habe das Unternehmen bislang nur 25,5 Millionen Dollar Steuern in Australien gezahlt.

