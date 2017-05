Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.39 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.641,88 +0,12% +10,68% Stoxx50 3.271,56 +0,02% +8,67% DAX 12.807,04 +0,29% +11,55% FTSE 7.454,37 +0,26% +4,36% CAC 5.417,40 +0,22% +11,42% DJIA 20.980,05 +0,40% +6,16% S&P-500 2.401,37 +0,44% +7,26% Nasdaq-Comp. 6.142,78 +0,35% +14,11% Nasdaq-100 5.694,61 +0,14% +17,09% Nikkei-225 19.869,85 -0,07% +3,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,54% -39

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,50 48,17 +2,8% 1,33 -12,8% Brent/ICE 52,14 50,84 +2,6% 1,30 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,90 1.228,80 +0,3% +3,10 +7,0% Silber (Spot) 16,65 16,46 +1,2% +0,19 +4,5% Platin (Spot) 926,80 922,10 +0,5% +4,70 +2,6% Kupfer-Future 2,54 2,52 +0,7% +0,02 +0,9%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Steigende Ölpreise machen den Anlegern an der Wall Street am Montag Mut. Zwar sind die Aufschläge insgesamt eher moderat, sie reichen aber aus, um dem S&P-500-Index und auch dem Nasdaq-Composite neue Allzeithochs zu bescheren. Hintergrund der stark steigenden Ölpreise ist die Einigung der Ölländer Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate. Tagessieger ist der Energiesektor mit einem Plus von 1,3 Prozent, gefolgt vom Index der Grundstoffindustrie, der um 1 Prozent zulegt. Letzterer profitiert von Plänen Chinas, massiv in die Infrastruktur zu investieren. Gelassen reagiert der Aktienmarkt auf durchwachsene US-Daten. Lediglich zur Kenntnis genommen wird, dass das nordkoreanische Regime erneut eine ballistische Rakete getestet und damit einmal mehr gegen UN-Resolutionen verstoßen hat. Angesichts der Ölpreisrally zeigen sich Ölwerte fest. Nach der globalen Cyberattacke am Wochenende sind auch Titel aus dem Bereich Netzsicherheit gesucht. Symantec gewinnen 3,8 Prozent, Palo Alto Networks 3,5 und FireEye 8,2 Prozent. Patheon schießen um 33 Prozent in die Höhe, nachdem Thermo Fisher Scientific die Übernahme der Gesellschaft mitgeteilt hat. Thermo Fisher steigen um 0,5 Prozent. Tesla verlieren nach einer Abstufung durch Morgan Stanley 2,2 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der Dax markierte im Verlauf ein Rekordhoch. Anleger begrüßten die sich abzeichnende Kontinuität in der deutschen Politik nach der NRW-Wahl. Positiv wurde die Ölpreisrally gewertet, die den europäischen Sektor befeuerte. Der Ölsektor gewann 0,9 Prozent. Eine Kaufempfehlung der Barclays Bank trieb den OMV-Kurs sogar um 7,3 Prozent nach oben. RWE verteuerten sich um knapp 4 Prozent. Der Stromerzeuger hat nach Abzug von Steuern den Gewinn erhöht. Das waren rund 30 Prozent mehr, als Analysten erwartet hatten. K+S zogen um 4,6 Prozent an. Der Düngemittelproduzent verhandelt über den Einstieg eines Großaktionärs. Naspers investiert knapp 400 Millionen Euro in den Essenslieferanten Delivery Hero. Das ließ den Kurs von Rocket Internet, dem Großaktionär von Delivery Hero, um 3,8 Prozent zulegen. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs ließ Infineon um 2,7 Prozent zulegen und damit auf den höchsten Kurs seit 15 Jahren. Tui fielen um 4,1 Prozent. Der Reiseveranstalter hat den operativen Verlust ausgeweitet.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo,8.10 Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0972 +0,35% 1,0934 1,0920 +4,3% EUR/JPY 124,63 +0,44% 124,09 123,73 +1,4% EUR/CHF 1,0931 -0,14% 1,0947 1,0955 +2,1% EUR/GBP 0,8499 +0,31% 0,8473 1,1800 -0,3% USD/JPY 113,61 +0,09% 113,51 113,32 -2,8% GBP/USD 1,2908 +0,03% 1,2905 1,2885 +4,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Keine einheitliche Tendenz haben die Aktienmärkte gezeigt. In Schanghai sorgten etwas schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten für keine Belastung. Zu verdanken war dies den Aufschlägen bei IT-Werten vor dem Hintergrund des globalen Cyber-Angriffs. So ging es für die Papiere von Bluedon und Green League Tech jeweils um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben. Die Industrieproduktion in China erhöhte sich im April weniger deutlich als erhofft. Zudem blieb auch der Einzelhandelsumsatz unter Vormonatswert. In Japan fiel der Nikkei-225 dagegen leicht. Hier wurde auf eine leicht gestiegene Risikoaversion verwiesen. Auslöser seien die weltweite Cyber-Attacke und ein neuer Raketentest durch Nordkorea gewesen. Der Index auf Taiwan kletterte auf den höchsten Stand seit 17 Jahren. Der Index profitiere weiterhin von den verstärkten Käufen in- und ausländischer Investoren, sagte ein Händler. In Australien erholte sich der S&P/ASX-200 von seinen Abgaben aus dem Verlauf. Hier stützten Gewinne bei Banken- und Energiewerten. Letztere profitierten von einem deutlichen Aufwärtsschub bei den Ölpreisen. Die Bankenwerte holten dagegen einen Teil der Verluste aus der Vorwoche wieder auf. Nintendo sprangwn in Tokio auf ein neues Jahreshoch. Der Spiele-Hersteller will eine Smartphone-Version des Blockbuster-Spiels "The Legend of Zelda" anbieten. Die Aktie legte um 0,9 Prozent zu. Isuzu verzeichneten mit einem Abschlag von 8,1 Prozent dagegen den höchsten Tagesverlust seit rund vier Jahren. Der Gewinn war im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent eingebrochen. Im Gefolge ging es für Toyota Motor um 0,6 Prozent nach unten und Subaru verloren 2,2 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BASF erhöht die Preise für Bauchemikalien in Europa

Der Chemiekonzern BASF hat im ersten Quartal 2017 seine Preise für Bauchemikalien in Europa um 2 bis 3 Prozent erhöht. Die Preiserhöhung war notwendig, um die Kunden in einem Umfeld steigender Personal- und Rohstoffkosten auch weiterhin mit qualitativ hochwertigen Produkten und Services zu bedienen, wie die BASF SE mitteilte. Der DAX-Konzern will zum 15. Mai 2017 eine weitere Preiserhöhung von 4 bis 7 Prozent in allen projektbasierten und auslaufenden Verträgen umsetzen.

Deutsche Bank/Matherat: Regulierung setzt widersprüchliche Anreize

Die Bankenregulierung im Euroraum setzt nach Aussage von Sylvie Matherat, Regulierungsvorstand der Deutschen Bank, widersprüchliche Anreize für Banken. "Sie (die Bankenaufsicht) ist verantwortlich dafür, dass wir ordentlich leben und sie ist dafür verantwortlich, dass wir ordentlich sterben, und das passt nicht gut zusammen", sagte Matherat bei einer Konferenz in Frankfurt.

Eon platziert Anleihen von insgesamt 2 Mrd EUR

Eon hat das günstige Marktumfeld genutzt und drei Euro-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte sich der Stromkonzern über alle Laufzeiten hinweg günstige Zinskonditionen sichern. Für die drei Papiere mit Laufzeiten bis 2021, 2024 und 2029 zahlt Eon Kupons zwischen 0,375 und 1,625 Prozent.

Staatsfonds Singapurs steigt teilweise bei UBS aus

Die GIC Private Limited platziert in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 93 Millionen Aktien der schweizerischen Bank UBS. Damit steigt der Staatsfonds von Singapur teilweise bei den Schweizern aus, nachdem sich Singapur 2014 mit gut 7 Prozent an der UBS AG beteiligt hatte.

Thermo Fisher Scientific kauft für 5,2 Milliarden Dollar zu

Der Laborausstatter Thermo Fisher Scientific verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Der Konzern kauft Patheon, einen Anbieter von Technologie zur Entwicklung von Pharmazeutika, wie Thermo Fisher mitteilte. Der Kaufpreis beträgt rund 5,2 Milliarden US-Dollar.

