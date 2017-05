Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.554,59 -0,19% +8,03% Stoxx50 3.219,26 -0,04% +6,93% DAX 12.615,06 +0,13% +9,88% FTSE 7.524,99 -0,02% +5,35% CAC 5.283,63 -0,42% +8,67% DJIA 21.001,21 -0,13% +6,27% S&P-500 2.408,49 -0,18% +7,58% Nasdaq-Comp. 6.190,63 -0,20% +15,00% Nasdaq-100 5.785,75 -0,15% +18,96% Nikkei-225 19.650,57 -0,14% +2,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,21 -20 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,49 49,66 -2,4% -1,17 -14,6% Brent/ICE 50,20 51,84 -3,2% -1,64 -14,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,89 1.263,74 +0,2% +3,15 +10,0% Silber (Spot) 17,34 17,40 -0,3% -0,05 +8,9% Platin (Spot) 946,45 938,50 +0,8% +7,95 +4,7% Kupfer-Future 2,58 2,56 +0,8% +0,02 +2,6% +++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Wall Street fällt am Mittwoch leicht zurück. Mit einem schwächer als erwartet ausgefallenen Chicago-Einkaufsmanagerindex geben die Indizes anfängliche leichte Gewinne wieder ab und drehen ins Minus. Hier wurde ein Stand von 55,2 ausgewiesen nach 58,3 im Vormonat. Analysten hatten dagegen mit 56,5 gerechnet. Auch wenn der Rückgang enttäusche, so bewege sich der Index doch weiter auf einem hohen Niveau, heißt es aus dem Handel. Daneben sei er in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Der Dow-Jones-Index wird hauptsächlich von den Aktien der Banken JP Morgan (JPM) und Goldman Sachs belastet. Sie verlieren deutlich, nachdem JPM von einem schwächelnden Eigenhandel berichtet hatte. Im Vorfeld wichtiger Terminen herrsche insgesamt Zurückhaltung, so ein Teilnehmer. So wird im Verlauf das "Beige Book" der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Einblick in die konjunkturelle Entwicklung in den einzelnen Regionen gibt. Zudem steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Mai auf der Agenda. Beide Termine könnten Indikationen für die Sitzung der US-Notenbank im Juni geben, bei der fest mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet wird. Erneut unter deutlichem Druck stehen die Ölpreise. Seit der Opec-Sitzung in der Vorwoche haben die Preise deutlich an Boden verloren. Bei den Investoren herrscht nach wie vor die Sorge, dass die beschlossenen Maßnahmen der Ölförderländer und die beginnende Feriensaison in den USA nicht ausreichen werden, um das bestehende Überangebot abzubauen. Die Entwicklung am Ölmarkt belastet erneut die Aktien des Sektors. Für die Aktien von Exxon, Chevron und Chesapeake Energy geht es weiter nach unten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 20:00 Fed, Beige Book +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach einem volatilen Verlauf sind Europas Börsen zur Wochenmitte wenig verändert aus dem Handel gegangen. Nachdem die Indizes über weite Strecken kräftiger im Plus notierten, setzte am Nachmittag Ernüchterung ein. Ein schwächerer Chicago-Einkaufsmanagerindex aus den USA drückte auf die Stimmung. Die Verbraucherpreise aus Europa setzten derweil keine Akzente am Markt. Im Blick standen Eon mit einem Plus von 2,9 Prozent. Laut Medienberichten soll die finnische Fortum mit Eon über deren Anteil von 47 Prozent an Uniper Gespräche führen. Fortum wird schon länger ein Interesse an Uniper nachgesagt. Eon und Fortum teilten auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit, man kommentiere keine Marktgerüchte. Uniper stiegen 4,1 Prozent. Metro fielen nach Zahlen um 2,6 Prozent. Diese sind nach Einschätzung von Baader Helvea schwierig mit dem Vorjahr zu vergleichen wegen diverser verzerrender Effekte. Ericsson zogen um 4,5 Prozent an. Positiv wurde gewertet, dass der aktivistische Investor Cevian sich mit rund einer Milliarde Dollar an Ericsson beteiligt hat. Unter die Räder gerieten Minenwerte an der Londoner Börse. Hier belasteten die weiter nachgebenden Eisenerzpreise. Rio Tinto fielen um 2,5 Prozent, BHP Billiton um 2,5 Prozent und Anglo American um 2,3 Prozent. Deutsche Bank schlossen mit einem Minus von 3,5 Prozent. Auf die Aktie drückten Aussagen von JP Morgan Chase (JPM). Die US-Bank hat von einem schwächelnden Eigenhandel berichtet. Im Vergleich zum Vorjahr sei ein Rückgang um 15 Prozent verzeichnet worden. Commerzbank legten dagegen um 1,4 Prozent zu. Die UBS hat die Aktie zum Kauf empfohlen. Nach Ansicht der Analysten wird die Commerzbank bis 2020 eine Eigenkapitalrendite von mehr als 6 Prozent ausweisen.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1233 0,0% 1,1233 1,1177 +6,8% EUR/JPY 124,40 0,0% 124,40 124,02 +1,2% EUR/CHF 1,0879 0,0% 1,0879 1,0900 +1,6% EUR/GBP 0,8712 0,0% 0,8712 1,1510 +2,2% USD/JPY 110,74 0,0% 110,74 110,96 -5,3% GBP/USD 1,2895 0,0% 1,2895 1,2866 +4,5% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nur kleine Bewegungen in beide Richtungen haben die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch vollzogen. Als Gründe für die Vorsicht nannten Teilnehmer wichtige Termine im kommenden Monat, so die britischen Parlamentswahlen und die Sitzung der US-Notenbank. Die Märkte handelten aktuell nahe ihrer Hochs ohne neue Impulse, sagte Andrew Sullivan of Haitong International Securities. An den Märkten in Festlandschina stützten gute Konjunkturdaten, nachdem sie wegen des Drachenbootfests zwei Tage geschlossen blieben, in Hongkong wurde lediglich am Dienstag nicht gehandelt. Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes sind im Mai sowohl für Dienstleistung wie für Produktion im expansiven Bereich geblieben. Die Daten seien leicht besser ausgefallen als erwartet, sagte Hao Hong von Bocom International. Zwar habe sich die Erholungsdynamik etwas verlangsamt, doch gerade die Zunahme im Service-Bereich sei ermutigend. Der Markt in Hongkong hat sogar leicht ins Minus gedreht. Allerdings war es an den vergangenen sieben Handelstagen ohne Unterbrechung nach oben gegangen, das war die längste Gewinnserie seit 13 Monaten. Auch in Japan ging es leicht abwärts. Der gegenüber dem Handelsschluss am Dienstag etwas schwächere Yen erbrachte ebensowenig einen Impuls wie die Industrieproduktion. Sie ist zwar um 4 Prozent gestiegen und damit so stark wie zuletzt vor sechs Jahren, doch hatten Experten einen noch etwas höheren Anstieg erwartet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bosch behebt Engpass und kann BMW wieder beliefern

BMW kann seine Produktion wieder hochfahren, nachdem ein fehlendes Bauteil von Bosch die Fertigung eingeschränkt hatte. Bosch könne seinen Kunden BMW seit Mittwoch wieder mit elektrischen Lenkungen beliefern, teilte eine Sprecherin des Autozulieferers mit. Der Engpass habe in enger Zusammenarbeit zwischen Bosch, BMW und dem betroffenen italienischen Zulieferer behoben werden können.

Zypries wünscht Harmonie bei Linde/Praxair-Fusion

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries setzt bei der geplanten Fusion von Linde und Praxair "auf die Akzeptanz der Arbeitnehmerseite". Mit diesen Worten begründete Ministeriumssprecherin Tanja Alemany am Mittwoch in Berlin das Engagement der SPD-Politikerin bei dem Zusammenschluss. Zypries unterstütze den Vorschlag von IG BCE-Chef Michael Vassiliadis auf eine Vermittlung zwischen Management und Beschäftigten, sagte die Sprecherin.

Finnische Fortum an Uniper interessiert - Agentur

Die finnische Energieversorger Fortum hat einem Medienbericht zufolge Interesse an der Eon-Tochter Uniper. Die Finnen führten derzeit Gespräche mit der Eon SE über deren Anteil von 47 Prozent an Uniper, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Ziel von Fortum sei es, das gesamte Unternehmen, das an der Börse derzeit mit gut 6 Milliarden Euro bewertet wird, zu kaufen. Uniper steigern daraufhin um 4,3 Prozent.

Sächsischer Zulieferer Cotesa gewinnt Boeing-Auftrag - Kreise

Der Mittelständler Cotesa aus dem sächsischen Mittweida hat einen größeren Auftrag des Flugzeuggiganten Boeing an Land gezogen. Das erfuhr Dow Jones Newswires vorab aus an dem Geschäft beteiligten Kreisen. Am Donnerstag wollen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich den Deal der Öffentlichkeit vorstellen.

EU-Kommission genehmigt Baker-Hughes-Übernahme durch GE ohne Auflagen

Die Europäische Kommission hat die Übernahme des US-Ölfeldausrüsters Baker Hughes durch den US-Industriekonzern General Electric (GE) ohne Auflagen genehmigt. Der Wettbewerb auf den relevanten Märkten wird nach Einschätzung der europäischen Wettbewerbshüter durch den Deal nicht beeinträchtigt.

Handelsgeschäft von JP Morgan etwa 15 Prozent unter Vorjahr

Das Handelsgeschäft der US-Großbank JP Morgan liegt aktuell rund 15 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Wie Finanzchefin Marianne Lake weiter sagte, sieht sie darin allerdings lediglich eine normale saisonale Entwicklung, an der sich im Juni, dem letzten Monat des zweiten Jahresviertels, voraussichtlich wenig ändern werde. Zudem gebe es derzeit "nicht viel zu handeln", fügte sie hinzu. In Anbetracht des herausfordernden Umfelds schlage sich JP Morgan recht gut.

Gazprom verdient im ersten Quartal weniger

Die russische Gazprom hat den Umsatzanstieg im ersten Quartal nicht in höhere Gewinne ummünzen können. Operativ und unter dem Strich blieb in den drei Monaten wegen höherer Kosten als im Vorjahreszeitraum weniger übrig.

