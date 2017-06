Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Deutschland, Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Pfingstmontag" geschlossen.

DIENSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.591,82 +0,70% +9,16% Stoxx50 3.233,89 +0,29% +7,42% DAX 12.822,94 +1,25% +11,69% FTSE 7.547,63 +0,05% +5,67% CAC 5.343,41 +0,47% +9,89% DJIA 21.215,00 +0,33% +7,35% S&P-500 2.436,88 +0,28% +8,85% Nasdaq-Comp. 6.291,89 +0,72% +16,88% Nasdaq-100 5.861,05 +0,77% +20,51% Nikkei-225 20.177,28 +1,60% +5,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,67 +41 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,88 48,36 -1,0% -0,48 -15,6% Brent/ICE 49,92 50,63 -1,4% -0,71 -15,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,39 1.265,95 +0,8% +10,44 +10,9% Silber (Spot) 17,52 17,30 +1,3% +0,22 +10,0% Platin (Spot) 951,85 931,50 +2,2% +20,35 +5,3% Kupfer-Future 2,57 2,59 -0,6% -0,02 +2,2% +++++ FINANZMARKT USA +++++

Kleine Gewinne reichen für neue Rekordhochs in den drei wichtigen Leitindizes. Zwar bleibt die Stimmung nach dem jüngsten Rekordlauf freundlich, befeuert auch von den starken Märkten in Asien und Europa. Doch neue US-Arbeitsmarktdaten erbrachten vorbörslich einen deutlichen Dämpfer: Die Zahl der neuen Stellen im Mai lag mit 138.000 deutlich unter den erwarteten 184.000. An der Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank dürfte sich durch die schwachen Daten aber zunächst wenig ändern. Unter den Einzelwerten legen Broadcom 7,3 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern wies am Donnerstag nach der Schlussglocke besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen aus. Workday tendieren kaum verändert. Der digitale Dienstleister für das Personalwesen einen Umsatzausblick über Markterwartung geliefert und auch mit den Erstquartalszahlen besser als prognostiziert abgeschnitten hat. Allerdings war die Aktie in jüngster Zeit bereits stark gestiegen. Derweil schießen Lululemon Athletica um 13,2 Prozent nach oben. Der Bekleidungshersteller hat im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen Umbau der Marke Ivivva angekündigt. Dagegen stürzen RH um knapp 25 Prozent ab. Die Einzelhandelskette, vormals "The Restoration Hardware", hat ihren Ergebnisausblick für das aktuelle Jahr gesenkt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Trotz schwacher US-Arbeitsmarktdaten ist es an Europas Börsen mit den Kursen nach oben gegangen. Die US-Wirtschaft hat im Mai 138.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich weniger als die erwarteten 184.000. Die Arbeitslosenquote ging zwar auf 4,3 Prozent zurück - dies war allerdings einzig einem Rückgang der Partizipationsquote auf 62,7 Prozent geschuldet. Die enttäuschenden Daten scheinen dem übergeordneten Konjunkturoptimismus der Anleger aber keinen Abbruch zu tun. Der Dax markierte im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch. Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes MDAX, TecDax und SDAX stiegen auf neue Rekordmarken. Gefragt waren die zyklischen Sektoren Chemie und Automobil: diese stiegen um 1,6 Prozent bzw 1,2 Prozent. Linde gewannen 2 Prozent. Der Aufsichtsrat von Linde gab am Vorabend grünes Licht für die Fusion mit dem US-Kontrahenten Praxair. Nach einer Kursexplosion um rund 50 Prozent am Donnerstag im späten Handel schoss die Solarworld-Aktie nochmals um 18 Prozent nach oben auf 1,51 Euro. Treiber ist die Spekulation über einen Investor, nachdem Solarworld die Bank Macquarie Capital mit der weltweiten Suche hiernach beauftragt hat. Norcom haussierten weiter und gewannen 5,7 Prozent. Spezielle Gründe für den Kursanstieg waren im Handel nicht bekannt. Die Aktie profitiere wohl weiter von der Fantasie rund um das Thema "Autonomes Fahren", eines der heißesten Themen an den Finanzmärkten überhaupt, hieß es. Der überraschende Rücktritt von Covestro-Finanzvorstand Frank Lutz ist nach Einschätzung der Deutschen Bank kein fundamentaler Rückschlag für das Unternehmen. Covestro gewannen 0,5 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:15 Do, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1274 +0,48% 1,1220 1,1215 +7,2% EUR/JPY 124,54 -0,53% 125,20 124,82 +1,3% EUR/CHF 1,0871 -0,22% 1,0895 1,0888 +1,5% EUR/GBP 0,8751 +0,44% 0,8712 1,1496 +2,7% USD/JPY 110,47 -1,00% 111,59 111,30 -5,5% GBP/USD 1,2882 +0,03% 1,2878 1,2894 +4,4% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Börsen hat eine positive Stimmung geherrscht. Die Börsen in Südkorea und Indien bewegten sich auf oder in der Nähe ihrer Rekordniveaus und der japanische Leitindex Nikkei-225 übersprang erstmals seit 18 Monaten die Schallmauer von 20.000 Punkten. Die Aktienkurse der Region folgten damit weitgehend den guten US-Vorgaben. An der Wall Street hatten alle drei wichtigen Indizes auf Rekordhochs geschlossen. Angetrieben von einem schwachen Yen führte die Börse in Tokio das Feld in Asien an. "Die Geschäftsberichte in Japan, Europa und Amerika fielen positiv aus. Außerdem sehen wir eine äußerst vorhersagbare Geldpolitik der Zentralbanken. Diese wollen die Märkte nicht erschrecken", sagte IG-Analyst Chris Weston. Den Spielverderber lieferte einmal mehr die Börse in Schanghai, wo der Composite erst im späten Handel knapp ins Plus drehte und letztlich 0,1 Prozent auf 3.106 Zähler zulegte. Bereits am Vortag hatten die chinesischen Aktienkurse dem Geschehen in der Region hinterhergehinkt. Händler verwiesen auf zuletzt enttäuschende Wirtschaftsdaten. Die Kurse in Seoul profitierten derweil von einer ungebrochen von Konjunkturoptimismus getragenen Stimmung, nachdem das südkoreanische BIP für das erste Quartal nach oben revidiert worden war. In Australien stieg der Aktienmarkt bereits den vierten Tag in Folge. Gekauft wurden die Verlierer des vergangenen Monats. Die indische Börse markierte ein weiteres Allzeithoch. Der S&P/BSE Sensex hat seit Jahresbeginn um 17 Prozent zugelegt. Vor allem ausländische Anleger werden hinter der Rally gesehen. Am Aktienmarkt waren Exportwerte in Tokio angesichts der Yen-Schwäche gesucht: Mitsubishi Electric stiegen um 5,2 Prozent und Toyota Motor um 1,7. In Sydney zogen BHP Billiton mit der US-Klimapolitik um 1,4 Prozent an. Allerdings standen die Aufschläge eher in Verbindung mit steigenden Eisenerzpreisen in China, die seit Februar nachgegeben hatten. Rio Tinto und Fortescue Metals Group legten jeweils um 1,7 Prozent zu. Energiewerte folgten den Ölpreisen nach unten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen gegen Audi aus

Nach neuen Betrugsvorwürfen gegen die VW-Tochter Audi weitet die Staatsanwaltschaft München ihre Ermittlungen gegen den Autobauer aus. Dabei hat sich der Fokus verschoben: Es gehe nun nicht nur um Verkäufe in den USA, sondern um Geschäfte in Deutschland und Europa, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Audi erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, das Unternehmen arbeite bereits seit einigen Monaten "sehr eng" mit der Ermittlungsbehörde zusammen.

Freenet ernennt Helmut Thoma zum neuen AR-Chef

Der Mobilfunkanbieter Freenet hat einen neuen Chefkontrolleur. Helmut Thoma wurde vom Aufsichtsrat des TecDAX-Unternehmens zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Der Medienberater hat einen Vertrag über fünf Jahre erhalten, wie die Freenet AG mitteilte. Thoma löst Hartmut Schenk ab, der aus dem Gremium ausscheidet.

GfK-Minderheitsaktionäre erhalten bei Squeeze-Out 46,08 Euro

Das Warten hat sich für die Minderheitsaktionäre des Marktforschungsunternehmens GfK gelohnt. Die 3,3 Prozent der Aktien, die noch im Streubesitz sind, will der Mehrheitseigentümer gegen eine Barabfindung zu je 46,08 Euro übernehmen, wie die GfK SE mitteilte. Die Beteiligungsgesellschaft KKR hatte mit ihrem Investmentvehikel Acceleratio Anfang des Jahres eine große Beteiligung für 43,50 Euro je Aktie erworben. Wer damals nicht freiwillig zuschlug, bekommt beim Squeeze-Out jetzt mehr.

Vattenfall streicht Stellen in Deutschland

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will sein deutsches Wasserkraft-Geschäft mit einem Umbau wieder profitabel machen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Zahl der Stellen bis Ende 2019 deutlich reduziert werden.

BP unterzeichnet Vertriebsvertrag mit Rosneft

Der britische Ölkonzern BP will ab 2019 Erdgas vom russischen Energiekonzern Rosneft beziehen, um es in Europa weiterzuverkaufen. Eine entsprechende Grundsatzvereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte BP mit.

Chinesischer Investmentfonds übernimmt Luxus-Kristallglashersteller Baccarat

Der über 250 Jahre alte französische Luxus-Kristallglashersteller Baccarat wird von einem chinesischen Investmentfonds übernommen. Die Firma Fortune Fountain Capital (FFC) übernimmt 88,8 Prozent der Anteile von den US-Investmentfonds Starwood Capital Group und L Catterton, wie das französische Traditionsunternehmen am Freitag mitteilte. FFC will der Vereinbarung zufolge 185 Millionen Euro für Baccarat zahlen - 222,70 Euro pro Aktie. Der aktuelle Marktwert liegt bei 215 Millionen Euro.

OMV vereinbart strategische Partnerschaft mit Gazprom

Der österreichische Ölkonzern OMV hat eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft mit dem russischen Gasproduzenten Gazprom unterzeichnet. Damit seien die Grundsätze für eine mögliche Entwicklung einer Gastransportinfrastruktur festgezurrt worden, die für Erdgaslieferungen nach Zentral- und Südosteuropa erforderlich wären, teilte OMV mit.

Goldman-Topmanager hatten keine Ahnung von Venezuela-Geschäft - Kreise

Das Topmanagement von Goldman Sachs war offenbar nicht über den umstrittenen Kauf von venezolanischen Anleihen informiert gewesen. Als ein eher kleinerer Broker vergangene Woche die Bonds im Nennwert von 2,8 Milliarden US-Dollar angeboten habe, sei die Antwort zum Kauf ein zügiges "Yes" gewesen, sagten Informanten. Bei den Vermögensverwaltern von Goldman Sachs Asset Management, der für den Deal verantwortlichen Sparte der US-Großbank, habe das Geschäft keine Zweifel aufkommen lassen.

