INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.525,46 -0,61% +7,14% Stoxx50 3.174,67 +0,06% +5,45% DAX 12.691,81 -0,89% +10,55% FTSE 7.419,36 -0,74% +3,87% CAC 5.216,88 -0,50% +7,29% DJIA 21.343,88 -0,14% +8,00% S&P-500 2.426,53 -0,47% +8,38% Nasdaq-Comp. 6.134,54 -0,97% +13,96% Nasdaq-100 5.668,61 -1,02% +16,55% Nikkei-225 19.831,82 -0,26% +3,75% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,6 -83 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,51 44,73 -0,5% -0,22 -21,6% Brent/ICE 46,95 47 -0,1% -0,05 -20,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,71 1.261,10 -0,6% -7,40 +8,9% Silber (Spot) 16,76 16,91 -0,9% -0,15 +5,2% Platin (Spot) 922,25 939,50 -1,8% -17,25 +2,1% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,5% -0,01 +1,7% +++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Technologiewerte setzen nach einer kurzen Zwischenerholung ihre Talfahrt am Donnerstag fort und drücken auch die Wall Street ins Minus. Nachdem kritische Aussagen von Goldman Sachs am vergangenen Freitag einen Rücksetzer bei den Technologiewerten ausgelöst hatten, belastet nun unter anderem eine Umfrage der Bank of America-Merrill Lynch die Stimmung. Einige Fondsmanager hatten hier sogar vor einer Blase in Internet-Aktien gewarnt. Die Unsicherheit unter den Anlegern ist weiter groß, begründet ein Marktteilnehmer die erneuten Verluste. Die Branche gilt als überbewertet. Übergeordnet lastet auch die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank auf dem Aktienmarkt. Zuletzt eher enttäuschende US-Konjunkturdaten hatten Spekulationen ausgelöst, dass die Fed beim Tempo der weiteren Zinserhöhungen den Fuß vom Gas nehmen könnte. Doch diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Auch die veröffentlichten Daten am Berichtstag lieferten ein gemischtes Bild. Für die Apple-Aktie geht es um 1,4 Prozent nach unten und Microsoft verlieren 0,6 Prozent. Die Papiere der Google-Mutter Alphabet fallen um 1,9 Prozent. Die Analysten von Canaccord Genuity haben die Aktie auf "Hold" von "Buy" abgestuft.

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen standen am Donnerstag ganz unter dem Einfluss der Zentralbanken. Eine falkenhafte US-Notenbank sorgte für einen negativen Grundton. Die Fed erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte und hielt sich trotz des zuletzt nachlassenden Inflationsdrucks zusätzliche Zinsschritte offen. Weiterhin wurden noch ein Zinsschritt im laufenden Jahr und drei weitere für 2018 angedeutet. Zugleich nannte die Fed Details zur geplanten Bilanzkürzung, die möglicherweise noch in diesem Jahr beginnt. Dann erwischte die Bank of England (BoE) die Anleger auf dem falschen Fuß. Zwar wurde der Leitzins wie erwartet bei 0,25 Prozent bestätigt. Allerdings fiel die Zustimmung zu der Entscheidung mit 5 zu 3 Stimmen sehr knapp aus. Das Pfund reagierte mit Aufschlägen auf die Zinsentscheidung, während britische Aktien verstärkt unter Druck gerieten, auch bedingt durch schwache Konjunkturdaten. Weiter unter Druck standen Technologiewerte. Der TecDax büßte 1,4 Prozent ein, europaweit verlor der Sektor 1,1 Prozent. Weiter ist die Unsicherheit unter den Anlegern groß. Die Branche gilt als überbewertet. In einer jüngsten Umfrage von Bank of America-Merrill Lynch haben einige Fondsmanager sogar vor einer Blase in Internet-Aktien gewarnt. Zuvor hatte Goldman Sachs eine kritische Studie veröffentlicht. Unter den Nebenwerten profitierten SHW von einem Übernahmeangebot. Der Chef des Motorradherstellers KTM Industries, Stefan Pierer, hat ein Übernahmeangebot vorgelegt. Pierer bietet über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie. Das ist ein Aufschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. Der Kurs stieg um 10,1 Prozent auf 36,05 Euro.

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.10 Uhr Mi, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1143 -0,68% 1,1219 1,1281 +6,0% EUR/JPY 123,39 +0,35% 122,96 123,01 +0,4% EUR/CHF 1,0871 -0,20% 1,0893 1,0893 +1,5% EUR/GBP 0,8741 -0,75% 0,8807 1,1335 +2,6% USD/JPY 110,74 +1,03% 109,61 109,05 -5,3% GBP/USD 1,2749 +0,07% 1,2740 1,2786 +3,3% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Zinserhöhung der US-Notenbank hat an den asiatischen Märkten die Kurse gedrückt. Die großen Börsenindizes in Sydney, Seoul und Hongkong verloren zwischen 0,5 und 1,2 Prozent, in Hongkong fiel der Hang-Seng-Index auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. In Tokio gab der Nikkei um 0,3 Prozent nach auf 19.832 Punkte, gedrückt vom Yen, der nach der Zinserhöhung in den USA zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen war. In Sydney gaben vor allem die Rohstoff-Aktien deutlich nach. BHP und Rio Tinto fielen um 2,9 bzw 3,7 Prozent. Die Preise für Industriemetalle setzten ihre Talfahrt fort. Etwas gedrückt wurde die Stimmung überdies vom deutlichen Ölpreisrückgang vom Mittwoch. In Asien stabilisierten sich die Ölpreise nun zwar auf dem ermäßigten Niveau. Die Kurse der Ölaktien standen aber auch in Japan und in Hongkong unter Druck. So fielen Sinopec, Cnooc und Petrochina um jeweils mindestens 1,5 Prozent. In Tokio fielen Renesas nach einer Aktienplatzierung um gut 8 Prozent. Nintendo gewannen 4,2 Prozent mit der Ankündigung neuer Spiele für die jüngste Switch-Konsole. In Seoul steigerten sich Samsung um 0,7 Prozent. Der Konzern plant die Ausweitung der Monatsproduktion seines 64-Layer-NAND-Flashspeicherchips.

Volkswagen will Kooperation mit russischer GAZ vertiefen

Volkswagen Truck & Bus plant eine Vertiefung der Partnerschaft mit der russischen GAZ-Gruppe. Hochrangige Manager der beiden Unternehmen haben am Donnerstag im russischen Nizhniy Novgorod eine Absichtserklärung unterschrieben, nach der die beiden Hersteller Möglichkeiten einer langfristigen strategischen Partnerschaft eruieren werden. Dabei gehe es im Wesentlichen um die Lieferung und gemeinsame Montage von Komponenten sowie gemeinsame Produktkonzepte, teilte Volkswagen mit.

Matratzenhersteller Alessanderx steigt bei BMP ein

Alessanderx steigt bei der E-Commerce-Gruppe BMP Holding ein. Der italienische Matratzenhersteller habe neue Aktien von BMP gezeichnet und werde künftig als strategischer Investor etwa 8,33 Prozent halten, teilte das Berliner Unternehmen mit. Alessanderx habe sich verpflichtet, die Aktien mindestens fünf Jahre lang zu halten. Zudem sei eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen worden. Über deren Details sei Stillschweigen vereinbart worden.

Europaparlament fordert EU-weite Vorschriften für Airbnb, Uber und Co

Das Europaparlament hat EU-weite Regeln für Unternehmen der sogenannten Sharing Economy wie Uber, Airbnb oder Blablacar gefordert. Ziel müsse es sein, die Rechte der Verbraucher und der Mitarbeiter solcher Internet-Plattformen zu schützen und unfairen Wettbewerb zu vermeiden, verlangte das Parlament in einer Entschließung. Notwendig seien effiziente Kriterien, um zwischen professionellen und privaten Anbietern klar zu unterscheiden - etwa zwischen Hotels und Privatleuten, die ab und zu über Airbnb oder andere Plattformen ein Zimmer vermieten.

Computerpanne kostet British Airways 80 Millionen Pfund

Die dreitägige Computerpanne bei British Airways Ende Mai kostet die Airline rund 80 Millionen Pfund (90 Millionen Euro). Das habe eine erste Schätzung ergeben, sagte am Donnerstag der Chef der Muttergesellschaft IAG, Willie Walsh, auf der Hauptversammlung der Gruppe. British Airways hatte über das Wochenende 726 Flüge absagen müssen, knapp 30 Prozent. Rund 75.000 Passagiere waren betroffen.

Fiat Chrysler ruft rund 300.000 Minivans zurück

Fiat Chrysler Automobiles NV ruft in Nordamerika nahezu 300.000 Minivans zurück. Bei bestimmten Dodge Grand Caravan aus den Jahren 2011 und 2012 könnte sich der Airbag auf der Fahrerseite versehentlich öffnen, hieß es zur Begründung. In dem Zusammenhang seien bisher 13 kleinere Verletzungen aufgetreten, Unfälle habe es keine gegeben.

