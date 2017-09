Das Land Berlin hat den Beschäftigten von Air Berlin angesichts drohender Jobverluste nach der erwarteten Zerschlagung des Unternehmens Unterstützung zu gesagt. Die Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft haben die Landesregierung zuvor in einem Schreiben um Unterstützung bei der Gründung einer Transfergesellschaft um Unterstützung gebeten, wie die Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller mitteilte.

Küchenhersteller Rational prüft Produktionsstandort in den USA

Der Küchenausrüster Rational denkt über eine eigene Produktion in den USA nach, um negative Währungseffekte zu verringern. "Wir würden mit Teilen der Produktpalette anfangen," sagte Finanzvorstand Axel Kaufmann dem Anlegermagazin Börse Online. "Es gibt Grobkonzepte und ich sehe uns in den kommenden Jahren mit einer eigenen Wertschöpfung in den USA oder auf dem nordamerikanischen Kontinent."

SLM Solutions erhält Großauftrag aus China

Das Technologieunternehmen SLM Solutions hat einen Großauftrag aus China erhalten. Die Order über 50 Maschinen des Typs SLM280 mit einem Gesamtumsatzvolumen von 28 bis 43 Millionen Euro sei der bislang größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte, teilte der Hersteller von 3D-Druckern mit. Die Maschinen sind vom Kunden im Laufe der Jahre 2017 bis 2020 abzunehmen.

Chef von Bastei Lübbe geht wegen unterschiedlicher Ansichten

Wegen "unterschiedlicher Ansichten" über die strategische Ausrichtung hat der Vorstandschef von Bastei Lübbe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Trennung von Thomas Schierack erfolge in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichsrat, teilte das Verlagsunternehmen mit. Er hat das Unternehmen vier Jahre lang geführt. Seine Aufgaben übernehmen kommissarisch die verbleibenden Vorstände Klaus Kluge und Ulrich Zimmermann.

Amazon arbeitet an Alexa-Datenbrille - Zeitung

Amazon steigt offenbar in das Geschäft mit Wearables ein. Der Konzern arbeite an einer Datenbrille, die mit dem virtuellen Amazon-Assistenten Alexa interagieren kann, berichtete die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen. Die Brille könnte demnach noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

General Electric schafft Firmenjets ab

Die Topmanager des Industriekonzerns General Electric (GE) müssen ihre Dienstreisen demnächst anders als gewohnt organisieren. Der neue CEO John Flannery ist auf der Suche nach Sparmöglichkeiten bei der hauseigenen Firmenjet-Flotte fündig geworden. Die interne Airline wird aufgelöst.

Pfizer verklagt Johnson & Johnson wegen Biosimilar-Medikament

Der Pharmakonzern Pfizer hat den Konkurrenten Johnson & Johnson (J&J) wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens in Bezug auf das Arthritis-Medikament Remicade verklagt. Johnson & Johnson habe den Wettbewerb durch ein biopharmazeutisches Nachahmerprodukt von Pfizer unterdrückt, indem der Konzern Versicherer und Krankenhäuser praktisch davon abgehalten habe, Pfizers günstigere Nachahmer-Arznei anzubieten, so der Vorwurf.

Steinhoff-Tochter Star mit erfolgreichem Börsenstart in Johannesburg

Der Börsengang der südafrikanischen Tochter des Möbelhändlers Steinhoff in Johannesburg ist geglückt. Der erste Kurs der Steinhoff Africa Retail (Star) wurde mit 21,75 Rand festgestellt. Im Tageshoch notierten die Titel bei 22,46 Rand und somit 9,6 Prozent über dem Ausgabekurs von 20,50 Rand. Dieser lag in der Mitte der zuvor genannten Spanne von 18 bis 23 Rand. Aktuell steht der Kurs bei 21,95 Rand.

