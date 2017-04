Le Pen greift Merkel bei TV-Auftritt scharf an

PARIS (AFP)--Drei Tage vor der französischen Präsidentschaftswahl hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf angegriffen. Le Pen sagte am Donnerstagabend bei ihrem letzten großen Fernsehauftritt vor der Wahl, Merkel habe es der Türkei erlaubt, ganz Europa in der Flüchtlingskrise zu "erpressen".

"Merkel hat einen schweren politischen Fehler begangen", sagte Le Pen weiter. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohe seit Abschluss des Abkommens mit der EU vor gut einem Jahr fast wöchentlich damit, massenhaft Flüchtlinge in die EU weiterzuschicken. Sie wolle deshalb Frankreichs nationale Grenzen wieder schließen. Zudem verteidigte die Vorsitzende des Front National ihren Plan, den Euro aufzugeben.

Der Linkspartei-Gründer Jean-Luc Melenchon schwächte dagegen seine Drohung mit einem "Frexit", also einem EU-Austritt Frankreichs, weiter ab: "Es gibt kein Europa ohne Frankreich", sagte er. Auch einen Bruch mit Deutschland strebe er nicht an. "Die Deutschen sind weder unsere Feinde noch unsere Herren, sie sind unsere Partner." In der Vergangenheit hatte Melenchon Merkel scharf für ihre Sparpolitik in der EU kritisiert.

Le Pen und Melenchon äußerten sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender France 2. Dort wurden alle elf Präsidentschaftskandidaten getrennt voneinander jeweils 15 Minuten befragt. Die Populisten Le Pen und Melenchon gehören zu insgesamt vier Kandidaten, die laut Umfragen Chancen haben, in die Stichwahl am 7. Mai zu kommen.

