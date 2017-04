Le Pen präsentiert EU-Skeptiker als möglichen Premierminister

PARIS (dpa-AFX) - Im Fall eines Wahlsiegs will die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen den EU-Skeptiker Nicolas Dupont-Aignan zum Premierminister machen. "Das ist kein Gelegenheitsbündnis", sagte die Rechtspopulistin am Samstag in Paris. Dort stellte sie gemeinsam mit Dupont-Aignan ein "patriotisches" Programm für die Stichwahl am kommenden Sonntag (7. Mai) vor, das einzig auf dem "besten Interesse der Nation" basiere.

Dupont-Aignan von der politischen Rechten hatte im ersten Wahlgang 4,7 Prozent der Stimmen bekommen. Bereits am Freitagabend hatte er seine Unterstützung für Le Pen in der Stichwahl angekündigt. Die gemäßigten Kräfte der französischen Politik stellten sich dagegen gegen die Rechtspopulistin. Allerdings riefen nicht alle klar zur Wahl ihres Gegners Emmanuel Macron auf./cko/DP/fbr