Lesezirkel führen Zeitschriften-App ein

HAMBURG (dpa-AFX) - Wer beim Arzt, Friseur oder in der Hotellobby sitzt, kann die ausliegenden Zeitschriften eines Lesezirkels künftig auch auf Smartphone oder Tablet lesen. Dazu startet der Verband Deutscher Lesezirkel die Vermarktung der App "myLese". Mithilfe eines GPS-Trackings werden für bestimmte Regionen der Dienstleister dann ausgewählte Sortimente freigeschaltet, teilte der Verband am Dienstag in Hamburg mit. Nach den Geschäftskunden soll das neue digitale Angebot auch privaten Beziehern von Lesemappen zugänglich gemacht werden. Traditionell werden die Heft-Sammlungen gemietet, nach dem Prinzip: je aktueller, desto teurer das Sortiment.

Die Lesezirkel haben aktuell 320 Titel im Angebot. Die Mitglieder des Verbands Deutscher Lesezirkel steigerten 2016 den Umsatz um knapp ein Prozent auf 183,9 Millionen Euro. Durchschnittlich werden mehr als elf Millionen Leser pro Woche erreicht./akp/DP/stb