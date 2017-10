LG Chem will jährlich 100.000 E-Auto-Akkus in Polen bauen

Warschau (Reuters) - Der südkoreanische Batteriehersteller LG Chem will in Polen künftig pro Jahr 100.000 Akkus für Elektroautos produzieren.

Das Werk bei Breslau, das im nächsten Jahr fertiggestellt werden solle, sei dann das größte in Europa und werde 2500 Mitarbeiter beschäftigen, teilten LG Chem und die polnische Regierung am Donnerstag mit. Mit den Batterien wird das Unternehmen die großen Autohersteller beliefern, die gegenwärtig Milliarden Euro in die Entwicklung von Elektroautos investieren. Die Ansiedelung von Produktionsstätten für die dafür notwendigen Batterien wird von der Europäischen Union (EU) unterstützt. Sie will damit die Konkurrenzfähigkeit europäischer Autohersteller gegenüber den Wettbewerbern in Amerika und Asien sicherstellen.