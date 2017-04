Linde-Chefaufseher will Doppelstimmrecht für Praxair einsetzen

München (Reuters) - Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle will den Widerstand gegen den Zusammenschluss mit Praxair mithilfe seines doppelten Stimmrechts aushebeln.

Für den Fall, dass die Arbeitnehmerseite im Kontrollgremium gegen die Fusion stimme, werde Reitzle sie durchdrücken, indem er sein Doppelstimmrecht als Chefkontrolleur einsetze, berichtete die "Financial Times" am Montag in ihrer Online-Ausgabe. "Ja, ich bin gewillt, das zu tun", sagte der Manager der Zeitung. Konzernbetriebsratschef Gernot Hahl hatte Reuters vergangene Woche gesagt: "Unsere Position im Aufsichtsrat ist Nein, wir werden der Fusion nicht zustimmen." Die Betriebsräte fürchten tiefe Einschnitte samt Abbau tausender Arbeitsplätze.

Linde und Praxair wollen sich zum weltgrößten Hersteller von Industriegasen zusammenschließen. Eine Absichtserklärung und die Ausarbeitung der Verträge für den 60 Milliarden Euro schweren Deal hatte der Linde-Aufsichtsrat im Dezember mit den Stimmen der Arbeitnehmervertreter gebilligt - auch weil den Mitarbeitern ein Kündigungsschutz bis 2021 gewährt wird und der Standort Dresden erhalten bleibt. Bis zur Hauptversammlung am 10. Mai sollten die Details ausgearbeitet werden, und die Gremien endgültig darüber entscheiden. Der Aufsichtsrat tagt einem Insider zufolge am Donnerstag dieser Woche. Eine Entscheidung wird dann noch nicht erwartet, aber eine lebhafte Diskussion. Die Abstimmung über die Pläne ist für den 3. Mai vorgesehen. Bei einer Patt-Situation im Kontrollgremium entscheidet der Aufsichtsratschef - seine Stimme zählt dann doppelt.