Linde sieht sich vor Fusion mit Praxair operativ auf Kurs

München (Reuters) - Der Münchner Industriegase-Konzern Linde sieht sich vor der geplanten Fusion mit dem US-Rivalen Praxair operativ auf Kurs.

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten - ohne die zum Verkauf stehende Logistik-Tochter Gist - um 2,7 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich um 3,8 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro. "Umsatz und Ergebnis haben sich in den ersten neun Monaten gut entwickelt, und auch mit unserem Effizienzprogramm liegen wir voll im Plan", sagte Vorstandschef Aldo Belloni. Die Umsatz- und Gewinnprognose wurde bestätigt.

Unter dem Strich blieb in den ersten neun Monaten aber nur ein Gewinn von 860 Millionen Euro, der knapp acht Prozent unter Vorjahr lag. Grund dafür sind Sondereffekte von 277 Millionen Euro, davon allein 50 Millionen Euro für die Fusion mit Praxair. Im dritten Quartal lag der Umsatz leicht unter Vorjahr und unter den Analystenschätzungen, das Ebitda fiel etwas höher aus als erwartet.