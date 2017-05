Linde und Praxair einigen sich auf Fusionsvereinbarung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gasekonzern Linde und der US-Wettbewerber Praxair haben sich grundsätzlich auf eine Vereinbarung zu ihrem Zusammenschluss geeinigt. Die beiden Unternehmen erzielten "eine grundsätzliche Einigung über das Business Combination Agreement zu dem angestrebten Zusammenschluss unter Gleichen", teilte die Linde AG mit. Dem müssen die zuständen Gremien noch zustimmen. Bei Praxair ist das der Board of Directors, bei Linde Vorstand und Aufsichtsrat.

Auch nach dem etwaigen Abschluss der Fusionsvereinbarung sei nicht sicher, ob es zum Vollzug der Transaktion komme, warnte der Münchener DAX-Konzern.

Bedingung einer Fusion ist unter anderem die Zustimmung der Hauptversammlung von Praxair mit der erforderlichen Mehrheit und die Annahme des Umtauschangebots der Holding-Gesellschaft für voraussichtlich mindestens 75 Prozent der Aktien von Linde.

Linde und Praxair hatten sich im Dezember auf einen Zusammenschluss unter Gleichen mittels eines Aktientausches geeinigt, die Verhandlungen verzögerten sich aber.

Sollte die Megafusion gelingen, entstünde der weltgrößte Gasekonzern. Die beiden Unternehmen erwarten durch die Transaktion jährliche Synergien von etwa 1 Milliarde US-Dollar. Der gemeinsame Pro-forma-Umsatz liegt bei Zugrundelegung der Jahresabschlüsse von 2015 bei rund 30 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung betrug zum Zeitpunkt der Fusionsankündigung mehr als 65 Milliarden Dollar.

Auch wenn an der industriellen Logik kein Zweifel besteht, wurde die Fusion von Aktionären und Mitarbeitern teils heftig kritisiert.

May 24, 2017 11:00 ET (15:00 GMT)

