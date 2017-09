Linnemann als Chef des CDU/CSU-Mittelstands bestätigt

BERLIN (Dow Jones)--Mit nahezu einhelliger Zustimmung ist Carsten Linnemann als Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) bestätigt worden. Der 40-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete erhielt beim sogenannten Bundesmittelstandstag der MIT am Freitag in Nürnberg den Angaben zufolge 99,7 Prozent der Delegiertenstimmen.

In seinem Bericht warb Linnemann nach MIT-Angaben dafür, dass die Politik "wieder diejenigen in den Blick nimmt, die mit ihren Steuern und ihrer Leistung den Sozialstaat erst möglich machen". Soziale Gerechtigkeit bedeute in erster Linie gleiche Wettbewerbschancen für alle und nicht, Geld mit der Gießkanne zu verteilen.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU ist den Angaben zufolge mit mehr als 25.000 Mitgliedern der stärkste und einflussreichste parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland.

