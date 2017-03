London will Sicherheit nicht als Druckmittel in Brexit-Verhandlungen nutzen

BRÜSSEL (AFP)--Die britische Regierung will Sicherheits- und Verteidigungsfragen in den Verhandlungen über den EU-Austritt nicht als Druckmittel einsetzen. "Das ist kein Faustpfand in irgendwelchen Verhandlungen", sagte Außenminister Boris Johnson am Freitag beim Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Brüssel. Großbritannien sei "eine bedingungslose Verpflichtung" mit Blick auf die "Verteidigung und Sicherheit Europas" eingegangen.

Neun Monate nach dem Brexit-Referendum hatte die britische Regierung am Mittwoch offiziell den Antrag auf Austritt aus der EU gestellt. Damit beginnen auf zwei Jahre angelegte Verhandlungen über den Brexit.

Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche bereits eingegangenen finanziellen Verpflichtungen London noch erfüllen muss und welchen Status in der EU lebende britische Bürger erhalten. Bis zum Ende der Gespräche bleibt das Vereinigte Königreich vollwertiges EU-Mitglied.

Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartete nicht, dass die starke Militärmacht Großbritannien in den Brexit-Gesprächen drohen könnte, ihre militärischen Verpflichtungen gegenüber der EU zurückzufahren. Er halte solche Vermutungen "für ein Missverständnis", sagte er in der maltesischen Hauptstadt Valletta. "Unsere Partner sind weise und anständig. Deshalb bin ich absolut sicher, dass niemand daran interessiert ist, die Sicherheitszusammenarbeit als Faustpfand zu benutzen."

Premierministerin Theresa May hatte allerdings vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sich beide Seiten nicht auf ein Handelsabkommen nach dem EU-Austritt einigen können. Dies könnte auch den gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus schwächen, schrieb May in dem Austrittsschreiben an Tusk.

