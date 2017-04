Lufthansa will vorerst nicht gegen Fraport-Gebührenordnung klagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will vorerst nicht gegen die neue Gebührenordnung am Flughafen Frankfurt klagen. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair, deren Maschinen seit März am Rhein-Mainz-Drehkreuz starten und landen, als neuem Kunden erheblich günstigere Tarife gewährt. Diesen Schritt hatte das Lufthansa-Management scharf kritisiert und gedroht, vor Gericht zu ziehen. Doch davon wolle die Lufthansa nun absehen, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister der Frankfurter Rundschau (FR).

Zunächst werde noch nicht geklagt, "denn uns ist an einer konstruktiven Lösung gelegen", sagte der für das Hub-Management zuständige Vorstand der Zeitung. "Wir müssen wieder zu einer guten Systempartnerschaft am Standort Frankfurt kommen. Wir brauchen daher ein neues Format, um nach vorne zu schauen."

An der Forderung nach einer Absenkung der Flughafengebühren auch für Lufthansa-Maschinen hält die Airline fest. "Die Gebühren müssen sich zumindest einmal annähern. Warum sollten wir das Doppelte zahlen?", sagte Hohmeister weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2017 08:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 45 AM EDT 04-14-17