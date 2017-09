Maas und Altmaier: Wenig Hoffnung auf baldige Schließung von Cattenom

SAARLOUIS (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) haben wenig Hoffnung auf ein baldiges Abschalten des umstrittenen französischen Atomkraftwerks Cattenom. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe vergangenen Woche "klipp und klar erklärt, dass eine Schließung von Cattenom nicht beabsichtigt sei", sagte Altmaier am Sonntag im saarländischen Saarlouis auf einer Diskussionsveranstaltung des Magazins "Forum".

Der 1986 in Betrieb genommene und vom französischen Energiekonzern EDF (EDF (Electricité de France)) betriebene Atommeiler gilt als pannenanfällig - seit Jahren fordern das Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg die Schließung. Maas sagte: "Wir können uns so viel darüber aufregen wie wir wollen: Es wird in Frankreich entschieden." Der Kampf für eine Abschaltung gehe aber weiter, betonte er.

Altmaier sagte, er sehe "eine andere Chance": "Wenn wir es schaffen in Deutschland, tatsächlich die erneuerbaren Energien so wettbewerbsfähig zu machen wie es sich jetzt andeutet (...), dann wird das die energiepolitische Diskussion verändern."

Altmaier und Maas treten im Wahlkreis Saarlouis um ein Direktmandat gegeneinander an. Es ist das bundesweit einzige "Minister-Duell" bei der Bundestagswahl. Maas will Altmaier das Mandat abjagen, der dieses bereits 2009 und 2013 für die CDU geholt hatte./rtt/DP/he