Macron: Le Pen bringt Bürgerkrieg nach Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat seiner rechten Konkurrentin Marine Le Pen vorgeworfen, in die Falle islamistischer Terroristen zu tappen. "Sie (die Terroristen) suchen die Radikalisierung, die Spaltung, den Bürgerkrieg, den Sie in das Land bringen", sagte Macron am Mittwochabend in der von France 2 und TF1 übertragenen TV-Wahldebatte beider Kanidaten. Le Pen und Macron treten am Sonntag in der Stichwahl an.

Frankreich wird seit gut zwei Jahren von einer beispiellosen Terrorserie islamistischer Gewalttäter erschüttert, fast 240 Menschen kamen ums Leben. Im Land gilt wegen der Terrorgefahr der Ausnahmezustand, der den Behörden weitgehende Kompetenzen gibt./cb/sku/DP/he