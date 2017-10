Macron: Schutzfunktion Europas bei Migration - Beschwört Einheit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Bedeutung Europas für den Schutz vor Migration hervorgehoben. "Heute Abend und morgen werden wir die Gelegenheit haben, ein Europa voranzubringen, das schützt. Das Europa, das schützt, ist in meinen Augen selbstverständlich eines, das schützt angesichts der Migrationen", sagte der Präsident am Donnerstag bei seiner Ankunft zum EU-Gipfel in Brüssel. Er betonte zudem die Einheit Europas angesichts aktueller Krisen, etwa in Spanien. Beim Brexit spreche die Union mit einer Stimme, der von Chefunterhändler Michel Barnier. Er freue sich auf die Diskussion mit dem EU-Ratsvorsitzenden Donald Tusk über die entschlossene Agenda für die Zukunft Europas, "auf der Grundlage von Initiativen, die wir angestoßen haben", sagte Macron./ff/DP/stb