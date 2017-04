Macron will 'Präsident der Patrioten' werden

PARIS (dpa-AFX) - Der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron will "Präsident des ganzen Volks von Frankreich" werden. Das erklärte der Favorit für die Stichwahl am 7. Mai am Sonntagabend. "Der Präsident der Patrioten angesichts der Bedrohung durch die Nationalisten." Seine Gegnerin wird dabei Hochrechnungen zufolge die Rechtspopulistin Marine Le Pen sein.

Er wolle mit einem System brechen, "das unfähig ist, auf Problem zu reagieren", sagte Macron in Paris. Er rief seine Anhänger dazu auf, ihm die nötige parlamentarische Mehrheit zu verschaffen. Frankreich wählt am 11. und 18. Juni ein neues Parlament. Die von Macron gegründete Bewegung "En Marche!" (Auf dem Weg) ist dort bislang nicht vertreten./hrz/cb/DP/he