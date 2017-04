MÄRKTE ASIEN/Börse Schanghai weitet Verluststrecke aus

Von Thomas Rossmann

TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend mit negativen Vorzeichen haben sich die Börsen in Asien zur Wochenmitte gezeigt. Neben den leichteren Vorgaben aus den USA belasteten weiter geopolitische Sorgen wie die schwelenden Konflikte in Syrien und Nordkorea. "Die Investoren fahren etwas das Risiko runter vor dem Hintergrund der geopolitischen Sorgen", sagte Analyst Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets. Auch die überraschende Ankündigung von Neuwahlen durch die britische Premierministerin Theresa May, die mit den bevorstehenden schwierigen Verhandlungen über einen Austritt aus der Europäischen Union begründet wurde, sorgte für Verunsicherung.

So rutschte der Schanghai-Composite um weitere 0,8 Prozent auf 3.171 Punkte ab und fiel damit bereits den vierten Tag in Folge zurück. Der Kospi in Südkorea verzeichnete ein Minus von 0,5 Prozent und der S&P/ASX 200 in Sydney verlor 0,6 Prozent und fiel damit auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. Auch für den Hang-Seng-Index ging es um weitere 0,4 Prozent nach unten, nachdem der Index am Vortag den größten Tagesverlust seit vier Monaten verzeichnet hatte. Der Nikkei-225 gewann dagegen 0,1 Prozent auf 18.432 Punkte. Hier half ein im Tagesverlauf leicht nachgebender Yen. Gleichwohl notierte der Dollar in der Nähe seines Jahrestiefs.

Dollar neigt weiterhin zur Schwäche Am Devisenmarkt zeigte sich das britische Pfund nach der Bekanntgabe von Neuwahlen durch die britische Premierministerin weiter fest. Das Pfund kletterte am Dienstag mit 1,2906 Dollar auf ein Jahreshoch und ging am Ende des Handels in Asien mit 1,2836 Dollar um. Unmittelbar vor den Aussagen von May war das Pfund noch auf rund 1,2510 Dollar zurückgefallen. Die Analysten der ING glauben jedoch nicht an eine dauerhafte Aufwertung der britischen Währung. Sie sehen das Pfund zum Jahresende auf 1,20 Dollar zurückfallen. ING begründet die Skepsis mit rückläufigen Investitionen in Großbritannien, weil wegen der Brexit-Thematik Zweifel am Investitionsklima bestünden.

Der Ausblick für den Dollar verschlechtert sich nach Ansicht der Commerzbank. Hier seien vor allem die Inflationserwartungen ein Belastungsfaktor, die ihren langsamen Abwärtstrend weiter fortsetzten und nicht unerheblich dazu beitrügen, dass die Zinserwartungen erodierten. Daher könnte das Beige Books am Mittwochabend, anders als sonst, auf Interesse stoßen. Sollten die Berichte zu den wirtschaftlichen Konditionen in den Regionen einen wenig dynamischen Ausblick der Konjunktur bestätigen, dürfte es dem Dollar vorerst schwer fallen, zuzulegen. Der Euro lag bei 1,0729 Dollar. Hier gab es nach Aussagen von Marktteilnehmern außerdem neue Umfragen aus Frankreich, die vom Markt positiv aufgenommen werden.

"Sichere Häfen" bleiben gesucht Mit der anhaltenden Risikoaversion der Investoren blieben die vermeintlich "sicheren Häfen" gesucht. Nachdem die US-Anleihen am Vorabend erneut zugelegt hatten, wurden auch japanische Staatsanleihen weiter gekauft. Die Rendite zehnjähriger Papiere ist hier zwischenzeitlich zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder auf 0,00 Prozent gesunken.

Der Goldpreis gab dagegen die Aufschläge aus dem US-Handel vom Vortag wieder vollständig ab. Allerdings konnte das Edelmetall seine jüngsten Gewinne weitgehend verteidigen und liegt weiter über der im Handel als wichtig bezeichneten Marke von 1.260 Dollar. Die Feinunze kostete 1.285 Dollar, ein Minus von 0,4 Prozent.

Die Ölwerte holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und schlossen mit einem leichten Plus. Laut den neuesten Daten des American Petroleum Institute (API) von Dienstagabend sind die wöchentlichen Rohölvorräte zwar gesunken, allerdings haben sich die Benzinvorräte erhöht. Mit Spannung wird nun auf die offiziellen wöchentlichen US-Lagerdaten am Mittwoch gewartet. Laut saudischen Quellen ist eine Entscheidung über ein Verlängern der Opec-Produktionsbegrenzungen bis zum Jahresende noch nicht gefallen. Der Energieminister des Landes sagte am Vortag, es sei noch zu früh, um hierüber in Verhandlungen zu treten. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI stieg um 0,1 Prozent auf 52,45 Dollar, für Brent ging es um 0,1 Prozent auf 54,93 Dollar nach oben.

Minenwerte in Sydney holen Vortagesverluste teilweise auf Die Minenwerte in Australien holten einen Teil der Vortagesverluste wieder auf. Hintergrund waren Bestrebungen der chinesischen Stahlwerke, den Bedarf an Kokskohle zu reduzieren, da die Preise für metallurgische Kohle nach dem Sturm "Debbie" in Australien kräftig gestiegen sind. Zudem fallen die Metallpreise in China weiter wegen der hohen Produktion in China. Für die Fortescue-Aktie ging es 3 Prozent nach oben, nach einem Kurseinbruch um 7,5 Prozent am Vortag. Rio Tinto gewannen 1,6 Prozent, während sich BHP Billiton unverändert zeigten.

Dagegen zeigten sich in Sydney die Bankenwerte mit Abgaben und machten rund die Hälfte des Tagesverlusts des Leitindex aus. Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, Australia & New Zealand Banking und National Australia Bank fielen zwischen 1,0 Prozent und 1,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.804,00 -0,56% +1,84% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 18.432,20 +0,07% -3,57% 08:00 Kospi (Seoul) 2.138,40 -0,50% +4,30% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.171,31 -0,79% +2,18% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.831,26 -0,39% +8,71% 10:00 Taiex (Taiwan) 9.639,94 -1,09% +4,18% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.127,45 -0,32% +8,56% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.739,90 -0,04% +5,98% 11:00 BSE (Mumbai) 29.323,00 +0,01% +10,13% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0729 -0,0% 1,0730 1,0646 +2,0% EUR/JPY 116,78 +0,4% 116,37 115,89 -5,0% EUR/GBP 0,8357 +0,0% 0,8355 0,8457 -2,0% GBP/USD 1,2836 -0,1% 1,2843 1,2590 +4,0% USD/JPY 108,85 +0,4% 108,45 108,85 -6,9% USD/KRW 1140,88 -0,2% 1142,62 1142,63 -5,5% USD/CNY 6,8840 +0,0% 6,8819 6,8849 -0,9% USD/CNH 6,8823 +0,1% 6,8770 6,8845 -1,3% USD/HKD 7,7741 -0,0% 7,7742 7,7750 +0,3% AUD/USD 0,7510 -0,6% 0,7559 0,7539 +4,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,45 52,41 +0,1% 0,04 -6,4% Brent/ICE 54,93 54,89 +0,1% 0,04 -5,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,87 1.289,60 -0,4% -4,73 +11,6% Silber (Spot) 18,23 18,41 -1,0% -0,18 +14,5% Platin (Spot) 977,15 976,50 +0,1% +0,65 +8,1% Kupfer-Future 2,55 2,53 +0,9% +0,02 +1,6% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

