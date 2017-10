MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert - Parteikongress in China im Fokus

Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nur wenig Bewegung gab es zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien. Lediglich in Schanghai ging es mit den Aktienkursen etwas nach oben. Hier waren alle Augen auf den Beginn des Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas gerichtet. Mit einer Kampfansage an politische Gegner hat Staatschef Xi Jinping diesen eröffnet. Xi rief die Mitglieder auf, sich gegen jegliche Versuche zur Wehr zu setzen, die Führerschaft der Partei zu unterminieren. Marktbeobachter rechnen mit einer weiteren fünfjährigen Amtszeit Xis. Der Schanghai-Composite legte um 0,3 Prozent auf 3.381 Punkte zu.

Ansonsten bewegten sich die Indizes der Region nur wenig. Der erstmalige Sprung des Dow-Jones-Index am Vortag über die Marke von 23.000 Punkten blieb damit ohne Auswirkungen. Der Index schloss schließlich auch nur moderat im Plus und zudem unter der runden Marke.

"Die Vorgaben für den Handel in Asien waren lustlos", sagte Marktstratege Chris Weston von IG und weiter: "Die Blicke sind vor allem auf den Parteitag in China gerichtet".

Am Donnerstag steht zudem das chinesische BIP für das dritte Quartal auf der Agenda. Dazu kommen Daten zur Industrieproduktion im September. Dies habe für Zurückhaltung gesorgt.

In Tokio ging dem Nikkei-225 nach dem jüngsten Sprung über die Marke von 21.000 Punkten, wie von Händlern erwartet, etwas die Luft aus. Der Index verbesserte sich dennoch um 0,1 Prozent auf 21.363 Punkte. Damit verzeichnete der Index bereits den zwölften Anstieg in Folge, merkte ein Beobachter an.

Leichte Aufschläge beim Dollar stützten den Aktienmarkt in Tokio etwas. Die US-Währung legte nach zwischenzeitlichen Abgaben gegenüber dem Yen moderat zu und kostete 112,46 Yen. Im frühen asiatischen Handel hatte sie noch bei 112,18 Yen gelegen. Dies stützte die Kurse einiger Exportwerte. Die Aktien von Sony gewannen 1,7 Prozent, für die Titel von Toyota Motor ging es um 0,7 Prozent nach oben.

Rekordkurs in Neuseeland hält an

Weiter nach oben ging es für den Aktienmarkt in Neuseeland. Der NZX hat bereits das zwölfte Rekordhoch in Folge markiert und mit einem Plus von 0,2 Prozent geschlossen.

Der Kospi in Seoul hatte im frühen Handel erneut einen Rekordstand erreicht, konnte die Gewinne aber nicht bis zum Handelsende verteidigen. Er schloss mit einem Minus von 0,1 Prozent.

In Singapur und Malaysia blieben die Börsen am Mittwoch wegen eines Feiertages geschlossen.

Leicht abwärts ging es in Sydney für die Aktie von BHP Billiton, die sich um 0,5 Prozent reduzierte. Der Bergbaukonzern hat für sein erstes Quartal eine höhere Kupferproduktion vermeldet, allerdings ging die Förderung bei Eisenerz zurück. Die Daten seien insgesamt solide ausgefallen, hieß es von den Analysten der RBC. Die jüngste Rally der Aktie dürfte allerdings vorüber sein, merkte Analyst Ric Spooner von CMC Markets an. Die Aktie sei im Vergleich zu Rio Tinto hoch bewertet. Deren Kurs sank um 0,8 Prozent.

Der Kupferpreis kam unterdessen im Zuge von Gewinnmitnahmen von seinem am Vortag erreichten höchsten Stand seit rund drei Jahren etwas zurück.

In Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel kaum verändert. Vor allem Abgaben bei den Bankenwerten verhinderten hier einen Anstieg, hieß es. Nach der jüngsten starken Entwicklung kam es zu vereinzelten Gewinnmitnahmen. China Construction Bank gaben um 0,6 Prozent.

Ölpreise legen leicht zu

Nach den leichten Vortagesabgaben legten die Ölpreise im asiatischen Handel moderat zu. Auslöser sind die wöchentlichen Lagerdaten des Branchenverbands API. Demnach sanken die US-Rohölbestände in der zurückliegenden Woche deutlich um 7,1 Millionen Barrel, während die Benzinvorräte weniger stark zulegten. Für die offiziellen Daten am Mittwoch wird ein Rückgang bei den Ölvorräten von 3,2 Millionen Barrel erwartet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,5 Prozent auf 52,16 Dollar.

Der Goldpreis verlor 0,2 Dollar auf 1.283 Dollar, nachdem er zunächst das Niveau aus dem späten US-Handel behaupten konnte. Übergeordnet laste weiter die Aussicht auf eine weitere US- Zinserhöhung in diesem Jahr auf dem Edelmetall, hieß es aus dem Handel.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.890,50 +0,02% +3,36% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.363,05 +0,13% +11,76% 08:00

Kospi (Seoul) 2.482,91 -0,06% +22,52% 08:00

Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.381,37 +0,28% +8,95% 09:00

Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.692,80 -0,02% +30,52% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.720,28 -0,03% +15,85% 07:30

Straits-Times (Singapur) FEIERTAG

KLCI (Malaysia) FEIERTAG

BSE (Mumbai) 32.491,32 -0,36% +22,03% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:19 % YTD

EUR/USD 1,1765 -0,0% 1,1766 1,1772 +11,9%

EUR/JPY 132,32 +0,2% 132,02 132,03 +7,6%

EUR/GBP 0,8927 +0,1% 0,8920 0,8865 +4,7%

GBP/USD 1,3179 -0,1% 1,3190 1,3280 +6,8%

USD/JPY 112,46 +0,2% 112,19 112,17 -3,8%

USD/KRW 1130,69 -0,0% 1131,10 1131,92 -6,3%

USD/CNY 6,6228 -0,0% 6,6235 6,6208 -4,6%

USD/CNH 6,6183 +0,1% 6,6099 6,6125 -5,1%

USD/HKD 7,8083 +0,0% 7,8083 7,8077 +0,7%

AUD/USD 0,7836 -0,1% 0,7845 0,7855 +8,6%

NZD/USD 0,7138 -0,5% 0,7172 0,7178 +2,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,16 51,88 +0,5% 0,28 -8,6%

Brent/ICE 58,37 57,88 +0,8% 0,49 -0,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.283,15 1.286,23 -0,2% -3,08 +11,4%

Silber (Spot) 17,01 17,03 -0,1% -0,02 +6,8%

Platin (Spot) 928,85 935,00 -0,7% -6,15 +2,8%

Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,2% -0,01 +26,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2017 04:00 ET (08:00 GMT)