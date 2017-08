MÄRKTE ASIEN/Negative US-Vorgaben dämpfen Kauflaune

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auch am Donnerstag war an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz festzustellen. Negative Vorgaben aus den USA und ein schwächerer Dollar dämpften die Kauflaune. Die Anleger hielten sich aber auch in Erwartung des Notenbankertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming zurück. Auf der Veranstaltung, die jährlich von der US-Notenbank ausgerichtet wird, wird am Freitag neben Fed-Chefin Janet Yellen auch EZB-Präsident Mario Draghi sprechen.

Die Anleger erhofften einen Stimmungsumschwung, der die aktuell dominierende Risikoscheu verdränge, sagte Michala Marcussen, Chefvolkswirtin bei der Societe Generale. Die Ökonomin bezweifelt aber, dass die Veranstaltung in Jackson Hole diesen Umschwung herbeiführen wird.

In den USA hatten neue Zweifel an der Amtsführung von US-Präsident Donald Trump die Aktienkurse und den Dollar gedrückt. Gesucht waren dagegen vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen oder der als Fluchtwährung beliebte Yen. Trump hatte gedroht, die Tätigkeit der Regierung einzustellen, falls der US-Kongress nicht die notwendigen Mittel zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko genehmigen werde. Die Mauer ist nicht nur wegen der Kosten umstritten, sondern auch wegen zu befürchtender negativer Folgen für die US-Wirtschaft.

Der Dollar fiel zur japanischen Währung bis auf 108,85 Yen, erholte sich später aber auf gut 109,30 Yen. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225-Index verlor 0,4 Prozent auf 19.354 Punkte. Ein fester Yen ist negativ für exportorientierte japanische Unternehmen.

Überdurchschnittlich hohe Verluste verzeichneten die Aktien der japanischen Stahlhersteller. Ursächlich waren Erwartungen, dass Toyota für seine Zulieferer niedrigere Stahlpreise aushandeln wird. Der Automobilkonzern erwirbt regelmäßig große Mengen Stahl, die er an seine Zulieferer weiterverkauft. Die Preise handelt Toyota alle sechs Monate neu aus. An diesen Preisen orientieren sich dann auch Abnehmer aus anderen Industriebranchen. Nippon Steel & Sumitomo Metals verloren 2,5 Prozent und JFE Holdings 4,4 Prozent.

Hato verdirbt Kasinos in Macau das Geschäft In Schanghai gaben die Kurse um durchschnittlich 0,5 Prozent nach. Verkauft wurden Aktien von Börsenneulingen, die in den ersten Tagen nach ihren IPOs gestiegen waren. Dagegen legte der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel um 0,6 Prozent zu. Hier stützten Gerüchte, dass der Sozialversicherungsfonds Aktien einiger chinesischer Unternehmen kaufe, die in Hongkong gelistet sind. Händler sprachen überdies von Nachholbedarf, nachdem der Handel in Hongkong am Mittwoch wegen des Taifuns Hato ausgesetzt worden war.

Der Taifun dürfte allerdings die Umsätze der Kasinos im Spielerparadies Macau beeinträchtigt haben, die wegen Überschwemmungen und Stromausfällen den Betrieb vorübergehend einstellen mussten. Daher gaben die in Hongkong notierten Aktien von Kasinobetreibern nach. SJM Holdings verloren 1,5 Prozent, Sands China 1,1 Prozent und Galaxy Entertainment 0,7 Prozent.

Mit einem Plus von 0,8 Prozent entzog sich die Börse in Taiwan der eher gedämpften Stimmung in der Region. Die Aktie des Apple-Zulieferers Largan verbesserte sich um 5,6 Prozent auf ein Rekordhoch. An der Börse in Sydney ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,1 Prozent nach oben. Der rohstofflastige australische Aktienmarkt wurde von Aktien des Bergbausektors angeführt, nachdem sich die Eisenerzpreise erholt hatten. Rio Tinto gewannen 2,9 Prozent und BHP Billiton 2 Prozent. Fortescue Metals rückten um 1,1 Prozent vor.

In Seoul gewann der Kospi 0,4 Prozent. Hier waren es vor allem Aktien der Chemiebranche, die den Index nach oben zogen. Indexschwergewicht Samsung stieg dagegen nur um 0,3 Prozent. Das am Mittwoch vorgestellte neue "Phablet" Galaxy Note 8 gab dem Kurs kaum Impulse. Außerdem entscheidet am Freitag ein Gericht, ob Konzernlenker Jay Y. Lee wegen Korruption ins Gefängnis muss.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.745,50 +0,14% +0,81% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.353,77 -0,42% +1,25% 08:00 Kospi (Seoul) 2.375,83 +0,40% +17,24% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.271,99 -0,48% +5,42% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.558,95 +0,57% +24,55% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.488,96 +0,79% +13,35% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.274,25 +0,44% +13,66% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.770,93 -0,11% +7,87% 11:00 BSE (Mumbai) 31.590,71 +0,07% +18,64% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1790 -0,2% 1,1809 1,1751 +12,1% EUR/JPY 128,88 +0,2% 128,68 128,62 +4,8% EUR/GBP 0,9217 -0,1% 0,9225 0,9165 +8,1% GBP/USD 1,2792 -0,1% 1,2802 1,2816 +3,7% USD/JPY 109,31 +0,3% 108,96 109,51 -6,5% USD/KRW 1128,28 +0,1% 1126,81 1132,84 -6,5% USD/CNY 6,6637 +0,1% 6,6589 6,6673 -4,1% USD/CNH 6,6600 -0,1% 6,6642 6,6698 -4,5% USD/HKD 7,8254 +0,0% 7,8254 7,8254 +0,9% AUD/USD 0,7872 -0,4% 0,7907 0,7885 +9,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,27 47,64 -0,3% -0,14 -16,4% Brent/ICE 52,50 52,57 -0,1% -0,07 -10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,56 1.290,70 -0,3% -4,15 +11,7% Silber (Spot) 16,99 17,09 -0,6% -0,10 +6,7% Platin (Spot) 973,35 979,00 -0,6% -5,65 +7,7% Kupfer-Future 2,99 2,98 +0,5% +0,01 +18,7% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

August 24, 2017

