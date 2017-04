MÄRKTE ASIEN/Schanghai mit Verlusten - Tokio legt leicht zu

TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend mit Abgaben haben die Börsen in Asien zu Wochenbeginn den Handel beendet. In Schanghai ging es trotz deutlich besser als erwarteter Wachstumsdaten für das erste Quartal kräftig nach unten. Hintergrund waren Aussagen des Vorsitzenden der Regulierungsbehörde, Liu Shiyu, der strengere Überwachungen durch die Börsenaufsicht des Landes anmahnte. "Die Aussagen dürften das Sentiment allerdings nur kurzfristig belasten", sagte Jacky Zhang, Analyst bei BOC International.

Dazu kamen die anhaltenden Sorgen um den Konflikt mit Nordkorea. Das Land hat den USA gedroht, einen Atomangriff mit einem entsprechenden Gegenschlag zu vergelten. Nordkorea sei bereit, einen "vollständigen Krieg mit einem vollständigen Krieg zu beantworten", sagte die Nummer Zwei des stalinistisch geführten Landes, Choe Ryong Hae, am Wochenende in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede. Die USA hatten zuvor angekündigt, wegen der Gefahr aus Nordkorea "militärische Optionen" zu prüfen.

Der Shanghai-Composite schloss mit einem Abschlag von 0,7 Prozent bei 3.222 Punkten. Mit einem kleinen Plus ging dagegen der Nikkei-225-Index aus dem Handel, der nach zuletzt vier Handelstagen in Folge mit Abgaben um 0,1 Prozent auf 18.355 Punkte zulegte. Der Kospi in Seoul schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent. In Hongkong und Australien fand dagegen an Ostermontag kein Handel statt.

Starkes China-Wachstum bleibt ohne Auswirkungen "Die Aussagen von Liu haben den psychologischen Druck auf den Markt erhöht, nachdem sich dieser zuvor in einer engen Spanne bewegt hatte", so ein Analyst. Vor allem die Aktien von Werften, Immobilienunternehmen und Hafenbetreibern hätten unter Abgabedruck gestanden, so der Teilnehmer. Mehr als 70 Aktien fielen um das Tageslimit von 10 Prozent.

Die positiven Wachstumsdaten stützten das Sentiment in Schanghai nicht. Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 kräftiger gewachsen als erwartet. Mit einem Plus von 6,9 Prozent wurde der stärkste Anstieg seit dem dritten Quartal 2015 verzeichnet. Ökonomen hatten lediglich eine Zunahme um 6,8 Prozent erwartet, den Wert aus dem Vorquartal. Damit liegt das Wachstum auch über dem Jahresziel der von Peking anvisierten 6,5 Prozent.

Auch die chinesische Industrieproduktion hat im März weiter Fahrt aufgenommen. Hier wurde ein Plus von 7,6 Prozent verzeichnet, nach einer Zunahme von 6,3 Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres 2017. Die Statistikbehörde in China fasst die Daten aus dem Januar und dem Februar zusammen, um die Auswirkungen des chinesischen Neujahrsfestes abzufedern. Ökonomen hatten dagegen mit einem leichten Rückgang auf 6,2 Prozent für den März gerechnet.

Exportwerte in Tokio vor Japan-USA-Gesprächen nicht gesucht In Tokio waren vor allem defensive Werte gesucht, sagte ein Marktteilnehmer. Mit Abgaben zeigten sich dagegen Exportwerte im Vorfeld der am Dienstag beginnenden Gespräche zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und Vizepremierminister Taro Aso. Hier belastete die Sorge vor möglichen negativen Auswirkungen auf den Handel zwischen Japan und den USA. So gaben die Aktien von Toyota um 0,7 Prozent nach, Nissan verloren 0,1 Prozent und Toshiba reduzierten sich um 0,4 Prozent. === Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende Nikkei-225 (Tokio) 18.355,26 +0,11% -3,97% 08:00 Kospi (Seoul) 2.123,85 -0,52% +4,81% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.221,67 -0,75% +3,80% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.716,40 -0,17% +5,00% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.139,54 -0,94% +8,98% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.735,14 +0,24% +5,69% 11:00 BSE (Mumbai) 29.425,35 -0,12% +10,51% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0629 +0,2% 1,0609 1,0654 +1,1% EUR/JPY 115,14 -0,2% 115,32 116,20 -6,4% EUR/GBP 0,8479 +0,2% 0,8464 0,8480 -0,5% GBP/USD 1,2533 -0,0% 1,2534 1,2562 +1,6% USD/JPY 108,35 -0,3% 108,71 109,08 -7,3% USD/KRW 1136,34 0% 1136,34 1130,11 -5,9% USD/CNY 6,8900 0% 6,8900 6,8833 -0,8% USD/CNH 6,8808 -0,0% 6,8823 6,8797 -1,4% USD/HKD 7,7732 -0,0% 7,7740 7,7733 +0,2% AUD/USD 0,7589 +0,2% 0,7575 0,7586 +5,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,70 53,18 -0,9% -0,48 -6,0% Brent/ICE 55,40 55,89 -0,9% -0,49 -5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,07 1.285,60 +0,3% +3,47 +12,0% Silber (Spot) 18,59 18,55 +0,2% +0,04 +16,7% Platin (Spot) 975,30 973,15 +0,2% +2,15 +7,9% Kupfer-Future 2,58 2,57 +0,5% +0,01 +2,9% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

