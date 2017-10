MÄRKTE ASIEN/Schanghai und Hongkong nach BIP-Daten leicht im Minus

Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Gute US-Vorgaben mit einem neuen Rekord des Dow-Jones-Index deutlich über der gerade erst geknackten 23.000er Marke verleihen den Börsen in Ostasien am Donnerstag keinen Rückenwind. Mit leichten Abgaben reagieren die Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong am Donnerstag auf die jüngsten Wachstumszahlen aus China. Das Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr leicht abgeschwächt, mit einer Zunahme um 6,8 Prozent jedoch die Erwartungen des Marktes getroffen. Im zweiten Quartal hatte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 6,9 Prozent erhöht. Der Schanghai-Composite reduziert sich um 0,4 Prozent auf 3.370 Punkte, für den Hang-Seng-Index geht es um 0,1 Prozent nach unten.

Das Wirtschaftswachstum in China bleibe damit auf Kurs, das Ziel der Regierung einer Zunahme um "rund 6,5 Prozent" in diesem Jahr zu erreichen, sagt ein Beobachter. Allerdings dürfte ein Wachstum von 7,0 Prozent in diesem Jahr, wie es zuletzt Zhou Xiaochuan, Chef der chinesischen Notenbank, noch in Aussicht gestellt habe, unwahrscheinlich sein. Analysten hatten bereits mit einer leichten Abschwächung des Wirtschaftswachstums gerechnet, aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen gegen das starke Kreditwachstum.

Die ebenfalls veröffentlichte chinesische Industrieproduktion lag im September mit einem Plus von 6,6 Prozent leicht über der von Analysten erwarteten Zunahme von 6,5 Prozent.

Nikkei-225 weiter über 21.000 Punkten

Weiter aufwärts geht es mit dem Nikkei-225, der um 0,1 Prozent auf 21.386 Punkte klettert. Gestützt wird die Stimmung von einem stärkeren Dollar. Der Greenback notiert bei 112,96 Yen, nach rund 112,50 Yen zur gleichen Zeit am Vortag.

Auch Konjunkturdaten stützen etwas. Die japanischen Exporte legten im September den zehnten Monat in Folge zu, blieben aber leicht hinter den Erwartungen. Ökonomen verwiesen zur Begründung für den erneuten Anstieg auf den schwachen Yen und die anhaltende hohe Halbleiternachfrage.

Sollte der Nikkei-225 die Gewinne bis zum Handelsschluss behaupten, würde er erneut auf dem höchsten Stand seit 21 Jahren schließen. Am vergangenen Freitag hatte der Index erstmals seit 1996 wieder die Marke von 21.000 Punkten übersprungen. Hintergrund sind die Erwartung einer weiterhin lockeren Geldpolitik durch die Bank of Japan und ein Sieg der Regierung Abe bei den anstehenden vorgezogenen Neuwahlen. Daneben setzen die Investoren weiter auf eine robuste globale Konjunktur.

Sydney tendiert kaum verändert

Um den Schlussstand des Vortages notiert der S&P/ASX 200 in Sydney. Hier stehen vor allem Quartalszahlen aus dem Ölsektor im Fokus. So hat Santos starke Quartalsergebnisse ausgewiesen, was der Aktie zu einem Plus von 1,2 Prozent verhilft. Zwischenzeitlich stieg der Kurs auf den höchsten Stand seit zehn Monaten. Dagegen hat Woodside Petroleum bei den Einnahmen im dritten Quartal die Prognose des Marktes verfehlt. Woodside geben um 1,8 Prozent nach. Rio Tinto geben um 2,5 Prozent und BHP Billiton um 2,4 Prozent nach.

Die Ölpreise verteidigen ihre jüngsten Gewinne. Nach der Bekanntgabe der wöchentlichen Lagerbestandsdaten war es mit den Preisen im US-Handel am Vortag zunächst nach unten gegangen. Zwar sanken die Rohölbestände, aber nicht so stark wie es die Daten des Branchenverbands API vom Vorabend hätten erwarten lassen können. Später erholten sich die Preise wieder. Ein tendenziell stützender Faktor blieben die diversen Konflikte im Nahen Osten, die Befürchtungen schüren, dass es zu Förderausfällen kommen könnte. Zudem hat sich Algerien dafür ausgesprochen, die Förderkürzungen der Opec zu verlängern. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduziert sich um 0,1 Prozent auf 52,00 Dollar.

Der Goldpreis leidet weiter unter der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA. Dies macht das zinslose Edelmetall zunehmend unattraktiv. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,2 Prozent auf 1.278 Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.888,60 -0,03% +3,33% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.386,34 +0,11% +11,89% 08:00

Kospi (Seoul) 2.471,40 -0,46% +21,96% 08:00

Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.369,75 -0,36% +8,57% 09:00

Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.674,84 -0,13% +30,52% 10:00

Straits-Times (Singapur) 3.340,74 +0,35% +15,97% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.745,54 -0,20% +6,32% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:52 % YTD

EUR/USD 1,1802 +0,1% 1,1793 1,1763 +12,2%

EUR/JPY 133,30 +0,1% 133,21 132,32 +8,4%

EUR/GBP 0,8931 -0,0% 0,8932 0,8928 +4,8%

GBP/USD 1,3215 +0,1% 1,3203 1,3175 +7,1%

USD/JPY 112,96 -0,0% 112,96 112,50 -3,4%

USD/KRW 1133,09 +0,1% 1132,50 1131,35 -6,1%

USD/CNY 6,6311 +0,1% 6,6275 6,6240 -4,5%

USD/CNH 6,6327 +0,2% 6,6184 6,6201 -4,9%

USD/HKD 7,8009 -0,1% 7,8085 7,8085 +0,6%

AUD/USD 0,7852 +0,0% 0,7848 0,7835 +8,8%

NZD/USD 0,7112 -0,6% 0,7158 0,7133 +2,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,00 52,04 -0,1% -0,04 -8,9%

Brent/ICE 58,12 58,15 -0,1% -0,03 -0,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.278,03 1.281,00 -0,2% -2,97 +11,0%

Silber (Spot) 16,94 16,99 -0,3% -0,05 +6,4%

Platin (Spot) 918,50 920,50 -0,2% -2,00 +1,7%

Kupfer-Future 3,17 3,18 -0,2% -0,01 +25,6%

