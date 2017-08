MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börse Hongkong wegen Taifuns geschlossen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte gezeigt. Händler berichteten von Zurückhaltung der Anleger vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Die Investoren interessierten sich besonders für Aussagen von US-Notenbankchefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi zum jeweiligen weiteren geldpolitischen Kurs, hieß es. Beide sprechen am Freitag.

Zwar rechne niemand ernsthaft damit, dass die beiden etwas wirklich Neues sagten, meinte Jane Fu, Händlerin bei CMC Markets. Gleichwohl agierten die Marktteilnehmer überall vorsichtig.

In Hongkong blieb die Börse am Mittwoch wegen einer Sturmwarnung geschlossen. Taifun Hato nähert sich der Region, weshalb die örtlichen Behörden die höchste Warnstufe 10 ausgegeben haben - erstmals seit Juli 2012 und erst das dritte Mal seit der Übergabe Hongkongs an China im Jahr 1997.

In Tokio legte der Nikkei-225-Index unterdessen um 0,3 Prozent zu auf 19.435 Punkte. Der japanische Aktienmarkt profitierte davon, dass der Dollar zum Yen wieder etwas Boden gutgemacht hatte. Daneben stützten Anleihekäufe der Bank of Japan und daraus resultierende niedrigere Anleihezinsen die Aktienkurse.

An der Börse in Schanghai sanken die Kurse um 0,1 Prozent. Hier belastete nach Angaben aus dem Handel der Rückgang der Metall-Terminkontrakte.

Technologiewerte mit starken Nasdaq-Vorgaben gesucht Der australische Aktienmarkt verlor 0,3 Prozent. Einen wesentlichen Anteil hatte das Minus von 0,7 Prozent der schwergewichteten Commonwealth Bank of Australia. Der Bank droht eine Aktionärsklage im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen. Zweifel an der Margenentwicklung bei Insurance Australia drückten den Kurs des Versicherers um 8 Prozent.

Die neuseeländische Börse verbuchte dagegen ein Plus von 0,2 Prozent und schloss auf einem neuen Rekordhoch.

Technologiewerte waren in der ganzen Region gefragt, nachdem es am Dienstag an der Nasdaq in den USA besonders kräftig nach oben gegangen war. In Taiwan gewannen Taiwan Semiconductor 0,5 Prozent und die Aktien des Apple-Zulieferers Largan 1,3 Prozent. Die Apple-Aktie hatte am Dienstag ein Plus von 1,6 Prozent verbucht.

In Seoul stieg die Aktie von Schwergewicht Samsung Electronics um 0,9 Prozent und stützte damit den südkoreanischen Leitindex Kospi, der 1 Punkt höher aus dem Handel ging. Die Aktie des südkoreanischen Stahlkonzerns POSCO verbuchte hingegen im Sog der fallenden chinesischen Metall-Futures ein Minus von 2,8 Prozent.

API-Daten und festerer Dollar belasten Ölpreise Die Ölpreise gaben am Mittwochmorgen im asiatisch dominierten Handel nach. Sie litten einerseits darunter, dass der Dollar etwas aufgewertet hat. Dadurch wird Öl, das in der US-Währung denominiert ist, für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum teurer. Ferner hat der US-Branchenverband American Petroleum Institute am späten Dienstag zwar einen Rückgang der Rohölbestände gemeldet, doch sind die Benzinvorräte gestiegen - und das während der Hauptreisezeit im Sommer.

Der Umstand, dass die Amerikaner offenbar seltener tanken, ist nach Ansicht von Beobachtern auch ein Zeichen dafür, dass die Konsumfreude nachlässt. Der private Konsum macht jedoch etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus, weshalb rückläufige Verbraucherausgaben stets als Warnzeichen verstanden werden.

Die Akteure am Ölmarkt warten nun gespannt darauf, ob die offiziellen Daten der US-Regierung im späteren Tagesverlauf diese Entwicklung bestätigen. Der Preis für ein Barrel Brentöl verringerte sich einstweilen um 0,5 Prozent auf 51,62 Dollar.

Der Dollar stieg in der Nacht bis auf 109,82 Yen. Aktuell kommt der Greenback zurück auf rund 109,50 Yen. Der Euro zeigt sich wenig verändert bei 1,1745 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.737,20 -0,22% +0,67% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.434,64 +0,26% +1,68% 08:00 Kospi (Seoul) 2.366,40 +0,05% +16,78% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.287,68 -0,08% +5,93% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) Geschlossen Taiex (Taiwan) 10.406,81 +0,14% +12,46% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.267,40 +0,11% +13,42% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.771,55 -0,15% +7,91% 11:00 BSE (Mumbai) 31.442,12 +0,48% +18,09% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1745 -0,2% 1,1764 1,1791 +11,7% EUR/JPY 128,58 -0,3% 128,91 128,92 +4,6% EUR/GBP 0,9164 -0,1% 0,9175 0,9166 +7,5% GBP/USD 1,2817 -0,1% 1,2824 1,2864 +3,9% USD/JPY 109,48 -0,1% 109,59 109,33 -6,3% USD/KRW 1132,84 +0,0% 1132,28 1134,88 -6,2% USD/CNY 6,6672 +0,1% 6,6624 6,6553 -4,0% USD/CNH 6,6699 +0,0% 6,6670 6,6619 -4,4% USD/HKD 7,8254 -0,0% 7,8264 7,8251 +0,9% AUD/USD 0,7886 -0,3% 0,7913 0,7935 +9,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,58 47,83 -0,5% -0,25 -16,6% Brent/ICE 51,62 51,87 -0,5% -0,25 -12,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,50 1.284,73 +0,1% +0,77 +11,6% Silber (Spot) 17,00 16,98 +0,1% +0,02 +6,7% Platin (Spot) 975,20 977,00 -0,2% -1,80 +7,9% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,3% -0,01 +18,1% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

