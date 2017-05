MÄRKTE EUROPA/Athen mit Gläubiger-Einigung sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleger an den europäischen Börsen bleiben zum Monatsauftakt weiter in Deckung. Weder Dax noch Euro-Stoxx-50 kommen am Mittag nennenswert von der Stelle. Beide liegen am Mittag mit 0,1 Prozent im Plus, der DAX bei 12.447 und der Euro-Stoxx-50 bei 3.564 Punkten.

Ganz anders ist die Situation in Athen. Mit der neuen Einigung zwischen Griechenland und seinen Gläubigern ziehen die Kurse kräftig an. Der Athex steht so hoch wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr, er gewinnt 2,7 Prozent und nähert sich der Marke von 2.000 Punkten. Von den neuen Milliarden-Hilfen profitieren unter anderem die Banken: Alpha Bank steigen um mehr als 7 Prozent, mit den Aktien der Piraeus Bank geht es um knapp 13 Prozent nach oben. Sie profitieren von deutlich rückläufigen Renditen der griechischen Staatsanleihen, die mit der neuen Solvenz nun gesucht sind.

Der DAX hat das bisherige Jahres- und Allzeit-Hoch bei 12.486 Punkten im frühen Handel um nur einen Punkt verfehlt. Seitdem überwiegt das Abgabeinteresse. Impulse könnte die Berichtssaison in Europa liefern, die in den kommenden Tagen rasant an Fahrt aufnimmt. Die Wahlen in Frankreich machen den Investoren momentan kaum noch Sorgen. Hier wird davon ausgegangen, dass Emmanuel Macron am kommenden Sonntag als Sieger aus dem zweiten Urnengang zur Präsidentschaftswahl in Frankreich hervorgeht.

Gefragt sind ProSieben, die um 2,4 Prozent steigen. Die ProSiebenSat1 Media SE arbeitet künftig mit dem US-Medienkonzern Discovery zusammen und erhält damit Zugriff auf neue Inhalte.

TecDAX weiter in Rally-Laune Der TecDax steigt um weitere 0,6 Prozent auf 2.106 Punkte, damit steht er erstmals seit etwa 16 Jahren über der Marke von 2.100 Punkten. Gefragt sind S&T, die fast 6 Prozent gewinnen.

Dagegen fallen Pfeiffer Vacuum um 1 Prozent. Im ersten Quartal stieg das Ergebnis je Aktie auf 1,50 Euro, dies ist ein Plus von 64,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Positiv wird im Handel der Auftragseingang gewertet. Die neuen Orders liegen nach Aussage aus dem Handel um 9 Prozent über der Markterwartung. Auch der Umsatz sei im ersten Quartal besser ausgefallen als erwartet. Dass der Kurs trotzdem fällt, wird mit den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate begründet. Da hatte der Kurs etwa ein Drittel zugelegt.

Mit einem Kurseinbruch von fast 7 Prozent fallen die Aktien des schweizerischen Biotech- und Pharmaherstellers Lonza auf. Im Handel zeigt man sich jedoch entspannt, am Dienstag hat der Bezugsrechtshandel für die Kapitalerhöhung begonnen. Lonza will rund 2,3 Milliarden Franken durch die Ausgabe von 16,5 Millionen Aktien zu 136 Franken erlösen. Damit wird der größte Teil der Übernahme von Capsugel finanziert.

Überdies sorgen Analysten mit ihren Kommentaren für Kursbewegungen. So steigen KION um 1,5 Prozent, nachdem die Societe Generale die Aktie zum Kauf empfiehlt. Für die Aktie von Heideldruck geht es um 2,7 Prozent nach oben auf 2,63 Euro, nachdem die Analysten der Commerzbank das Kursziel auf 3,25 Euro nach oben genommen haben.

Der Onlinemodehändler Zalando will nun auch Flagship-Stores eröffnen. "In den Metropolen haben wir regelrechte Fans, die viel Zeit bei uns verbringen und viel bestellen. Für die könnte es interessant sein, die Marke auch offline zu erleben", sagte Zalando-Vorstand Rubin Ritter im Interview mit dem Manager Magazin. Im März hatte Zalando bereits den Basketball-Spezialisten Kickz übernommen, der über ein kleines Filialnetz verfügt. In Frankfurt betreibt Zalando bereits ein Outlet. Die Aktie handelt knapp im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.567,17 0,21 7,58 8,41 Stoxx-50 3.188,97 0,34 10,82 5,93 DAX 12.458,71 0,17 20,70 8,52 MDAX 24.694,96 0,32 79,17 11,29 TecDAX 2.106,75 0,65 13,52 16,28 SDAX 10.743,21 0,63 67,25 12,86 FTSE 7.243,91 0,55 39,97 1,42 CAC 5.289,12 0,41 21,79 8,78

Bund-Future 161,50 -0,29 0,48

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8,03 Uhr Fr, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0916 +159,97% 0,4199 1,0896 +3,8% EUR/JPY 122,54 +10076,33% 1,20 121,38 -0,3% EUR/CHF 1,0849 +121,01% 0,4909 1,0834 +1,3% EUR/GBP 0,8460 +84,64% 0,4582 1,1876 -0,8% USD/JPY 112,24 +14663,18% 0,76 111,39 -4,0% GBP/USD 1,2902 -5469,85% -0,0240 1,2944 +4,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,99 48,84 +0,3% 0,15 -13,3% Brent/ICE 51,91 51,52 +0,8% 0,39 -11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,47 1.255,39 +0,0% +0,09 +9,0% Silber (Spot) 16,97 16,87 +0,6% +0,10 +6,6% Platin (Spot) 935,05 930,00 +0,5% +5,05 +3,5% Kupfer-Future 2,62 2,65 -1,3% -0,03 +4,2% === Kontakt zum Autor: herbert.rude@wsj.com

