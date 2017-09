MÄRKTE EUROPA/Auto-Aktien legen den Vorwärtsgang ein

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen bauen ihre Kursgewinne am Dienstagmittag aus. Der Dax legt um 0,7 Prozent zu auf 12.184 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent auf 3.445 Punkte. Nun wackeln die Abwärtstrends, die von den Rekordständen herunterlaufen. Nachhaltige Trendbrüche würden die charttechnische Situation deutlich aufhellen: "Statt neuer Tiefs wäre dann eine weiter anhaltende Seitwärtsbewegung zu erwarten", so ein Marktteilnehmer. Angeführt wird der Aufschwung von den Autoaktien.

Sie gelten mit einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen als günstig bewertet. "Die Zusage von Merkel zu einem längeren Einsatz von Verbrennungsmotoren stützt", sagt ein Händler. VW steigen um 1,9 Prozent, BMW um 2,2 Prozent und Daimler um 1,4 Prozent. Bei den Zulieferern ziehen Continental um 1,1 Prozent an. In Europa liegt der Stoxx-Auto-Index mit einem Plus von 1,3 Prozent mit großem Abstand an der Spitze der Branchen-Indizes.

"Das größte Risiko für die Auto-Aktien liegt derzeit in einer grünen Regierungsbeteiligung", ergänzt der Händler. Die Grünen wollen ein vergleichsweise schnelles Aus für die traditionellen Antriebsarten.

Gute Nachrichten gibt es auch von Einzelunternehmen wie Merck, durch Übernahmen in diversen Sektoren und von der Konjunktur aus China. Auch in Europa fielen die Einkaufsmanager-Indizes in zweiter Lesung vergleichsweise günstig aus.

Merck sehr fest Im DAX springen Merck mit 3,4 Prozent Plus an die Spitze. Überraschend hat das Unternehmen mitgeteilt, einen möglichen Verkauf des Consumer-Health-Geschäfts oder strategische Partnerschaften zu überprüfen. Analysten zeigen sich davon positiv überrascht, "da kommt frischer Wind in das Unternehmen", so ein Analyst. Dies werde die Aktienbewertung nach oben treiben. Mit Spannung wird nun auf die Pressekonferenz um 14 Uhr gewartet.

Augen bereits auf EZB-Donnerstag gerichtet Der Euro pendelt weiter um die Marke von 1,19 Dollar, hier wird auf die EZB-Sitzung am Donnerstag gewartet. EZB-Präsident Mario Draghi dürfte versuchen, "den Euro auf der Oberseite zu zähmen", kommentieren dazu die Analysten der ING. Einen Sprung über 1,20 Dollar werde dies aber nicht verhindern. Bei der Rabobank heißt es, Draghi werde die Märkte nur an das bevorstehende Zurückfahren der Anleihekäufe erinnern, "wir erwarten nicht, dass Draghi schon eine volle Liste aller Details vorlegen wird". Stattdessen werde er dies auf den Dezember-Termin legen.

Zweitstärkster Sektor nach den Autos ist in Europa der Ölsektor mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent. Am Markt wird mit Sorge auf die US-Ölmärkte geblickt, denn mit "Irma" braut sich ein neuer Hurrikan zusammen, der bereits auf Kategorie Vier hochgestuft wurde. Nachdem in Texas die Aufräumarbeiten gerade erst beginnen, droht damit neues Ungemach. Noch ist nicht sicher, ob "Irma" auch auf Land treffen wird, und wenn ja, welche Raffinerien davon betroffen sein werden. Im Fokus steht daher, ob sich die Benzinpreise weiter vom Rohöl-Preis entfernen.

Übernahmen stützen die Börsenstimmung Mit einem Kurssprung von 24,4 Prozent zeigen sich die Aktien des britischen Software-Unternehmens Aveva angesichts der sich abzeichnenden Übernahme durch Schneider Electric. Der Siemens-Rivale will dazu seine eigene Sparte bei Aveva unterbringen. Im Jahr 2013 kauften die Franzosen bereits Invensys. Der Markt sieht den Kauf positiv und lässt auch Schneider um 0,2 Prozent steigen. Siemens legen um 1,2 Prozent zu.

Im Luft- und Raumfahrtsektor ist die Übernahme von Rockwell Collins durch United Technologies für 23 Milliarden Dollar plus Schulden perfekt. Nach diversen Zukäufen bei United könnte die Übernahme Vorbote für eine Aufspaltung sein. Zum Konzern gehört mit Pratt & Whitney bereits der weltgrößte Hersteller von Flugzeug-Triebwerken. Dies betreffe auch alle europäischen Hersteller von Safran über BAE bis Rolls-Royce und MTU sowie Thyssenkrupp. Denn zu United Technologies gehört auch der Fahrstuhl-Hersteller Otis. thyssenkrupp steigen um 0,7 Prozent und MTU legen um 0,5 Prozent zu.

In ungebremster Rallylaune zeigen sich Medigene. Die Aktien steigen um weitere 2,3 Prozent und damit den vierten Handelstag in Folge. Auslöser waren eine Fülle guter Nachrichten, so eine bewertungstreibende Übernahme im Sektor, die erfolgreiche Zulassung einer Gentherapie von Novartis in den USA und eine Fachkonferenz in Boston, auf der sich Medigene präsentiert. Umgekehrt brechen Gerresheimer im MDAX um weitere 3 Prozent ein. Nun hat auch die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung zurückgezogen und stuft die Aktie auf "Halten" herab.

ZUMTOBEL reagieren mit Abgaben von 2 Prozent auf die Veröffentlichung der Erstquartalszahlen. Das Unternehmen hat unter negativen Währungseffekten und einem schwierigen Marktumfeld gelitten. Vor allem das schwache Pfund machte sich bemerkbar. Nach Einschätzung eines Händlers hätten sich die Anleger mit Blick auf das boomende Baugewerbe mehr erwartet. Der Ausblick fiel zurückhaltend aus. Die Visibilität sei weiter gering und die regionalen Unterschiede groß.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.445,49 0,44 15,07 4,71 Stoxx-50 3.053,73 0,38 11,48 1,43 DAX 12.184,48 0,68 82,27 6,13 MDAX 24.775,87 0,26 63,90 11,66 TecDAX 2.309,21 0,53 12,26 27,46 SDAX 11.449,63 0,25 28,56 20,28 FTSE 7.434,65 0,31 23,18 4,09 CAC 5.123,19 0,00 -0,07 5,37

Bund-Future 164,92 -0,16 1,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1879 -0,17% 1,1899 1,1911 +13,0% EUR/JPY 130,09 -0,07% 130,17 130,46 +5,8% EUR/CHF 1,1413 +0,23% 1,1386 1,1400 +6,6% EUR/GBP 0,9195 -0,15% 0,9209 1,0876 +7,9% USD/JPY 109,50 +0,10% 109,39 109,53 -6,3% GBP/USD 1,2911 -0,08% 1,2922 1,2956 +4,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,73 47,37 +0,9% 0,44 -16,3% Brent/ICE 52,37 52,34 +0,1% 0,03 -10,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,31 1.336,17 -0,4% -5,86 +15,5% Silber (Spot) 17,80 17,88 -0,4% -0,08 +11,8% Platin (Spot) 1.001,60 1.008,00 -0,6% -6,40 +10,9% Kupfer-Future 3,14 3,14 +1,5% +0,05 +24,6% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

September 05, 2017 06:15 ET (10:15 GMT)

