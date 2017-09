MÄRKTE EUROPA/Autoaktien geben weiter Gas

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem über weite Strecken ruhigen europäischen Markt stechen auch am Mittwoch die Auto-Aktien heraus. Während der Euro-Stoxx-50 am Mittag 0,2 Prozent auf 3.414 Punkte verliert und fast alle Branchen-Indizes mehr oder weniger deutlich im Minus liegen, steigt der Index der Autotitel um 1,6 Prozent. Der Dax kann sich mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 12.109 Punkte knapp behaupten.

Daimler gewinnen 3,1 Prozent, BMW 1,6 Prozent und VW 1,5 Prozent. Fiat ziehen mit einem Plus von 3,8 Prozent ebenfalls stark an, Renault gewinnen 2,0 Prozent. Einerseits spekulieren die Anleger weiter um Aufspaltungen der Konzerne in Holding-Strukturen, wie sie Daimler bereits angekündigt hat. Andererseits profitieren sie weiter von den Äußerungen der Bundesregierung, nach denen ein Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren erst sehr langfristig erfolgen und ein Diesel-Fahrverbot vermieden werden soll. Bei Daimler kommen noch gute Absatzzahlen hinzu, zudem gibt es Kaufempfehlungen für die Aktie.

Euro-Stärke kann EZB nicht recht sein Der Gesamtmarkt wartet auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Im Vorfeld handelt der Euro weiter über der Marke 1,19 Dollar. Immer mehr Fed-Offizielle äußern sich besorgt über die anhaltend niedrige Inflation in den USA. Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, ging sogar so weit und mutmaßte, dass die bisherigen Zinserhöhungen der Fed der US-Wirtschaft geschadet haben könnten, da sie die Erholung am Arbeitsmarkt und damit das Lohnwachstum gebremst haben. "Der Markt glaubt schon länger nicht mehr an eine Fortsetzung des Zinserhöhungszyklus in den USA und preist gerade noch einen Zinsschritt bis Ende nächsten Jahres ein", so die Commerzbank.

Wegen der Euro-Stärke rechnen die meisten Analysten nicht mehr damit, dass EZB-Präsident Mario Draghi konkrete Details zum Ausstieg aus dem Wertpapierkaufprogramm nennen wird. Nun wird sogar nicht mehr ausgeschlossen, dass Draghi verbal intervenieren wird, um den Höhenflug der Gemeinschaftswährung zu bremsen.

Zahl der Immobilien-Titel im MDAX steigt Bei Vapiano geht es nach Zahlen um 1,2 Prozent nach unten. Diese sind insgesamt solide ausgefallen. Allenfalls beim bereinigten EBITDA vor Restaurantvorlaufkosten wurden die Erwartungen nicht erreicht. Nachdem die Aktie auf Wochensicht um 5 Prozent gestiegen ist, setzen nun Gewinnmitnahmen ein.

Daneben arbeitet der Markt die angekündigten Indexänderungen ein. Sie werden zum 18. September wirksam. In den MDAX steigen Grand City sowie Metro auf, dafür steigen Bilfinger und RATIONAL in den SDAX ab. Bilfinger will zudem ab Mittwoch Aktien im Volumen von bis zu 150 Millionen Euro bzw bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen. Für ein mittelgroßes Unternehmen sei das doch recht viel, sagt ein Händler. Bilfinger notieren 0,7 Prozent im Minus.

Neu im SDAX sind neben Bilfinger und Rational zudem Delivery Hero sowie Aroundtown Property. Neben dem Aufsteiger Grand City müssen Amadeus Fire, Baywa, und WCM den SDAX verlassen.

Der DAX bleibt in seiner Zusammensetzung unverändert, genauso der TecDAX, in dem Medigene seinen Platz im Zieleinlauf gerade noch verteidigt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.414,30 -0,19 -6,56 3,76 Stoxx-50 3.024,03 -0,40 -12,15 0,45 DAX 12.108,65 -0,12 -15,06 5,47 MDAX 24.607,01 -0,38 -92,96 10,90 TecDAX 2.311,99 0,17 3,87 27,61 SDAX 11.408,93 -0,15 -16,74 19,85 FTSE 7.335,48 -0,51 -37,44 2,70 CAC 5.077,63 -0,18 -8,92 4,43

Bund-Future 165,51 -0,22 1,67

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:48 Di, 17:19 % YTD EUR/USD 1,1944 +0,19% 1,1921 1,1912 +13,6% EUR/JPY 129,89 +0,22% 129,60 129,72 +5,7% EUR/CHF 1,1394 +0,10% 1,1383 1,1404 +6,4% EUR/GBP 0,9162 +0,11% 0,9151 1,0934 +7,5% USD/JPY 108,74 +0,02% 108,73 108,88 -7,0% GBP/USD 1,3035 +0,08% 1,3025 1,3025 +5,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,82 48,66 +0,3% 0,16 -14,4% Brent/ICE 53,57 53,38 +0,4% 0,19 -8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,21 1.338,79 +0,1% +1,42 +16,4% Silber (Spot) 17,96 17,90 +0,3% +0,06 +12,8% Platin (Spot) 1.010,85 1.008,50 +0,2% +2,35 +11,9% Kupfer-Future 3,13 3,11 +0,7% +0,02 +24,1% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

